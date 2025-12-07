Á°ÅÄÆØ»Ò¤¬ÎÞ¡Ö½©¸µÀèÀ¸¤Ë¤ªÎé¤¬¸À¤¤¤¿¤¤¡×¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤ËAKB48¸½Ìò¡õOG¥á¥ó¥Ð¡¼184¿Í½¸·ë¡Ú20¼þÇ¯µÇ°¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/07¡ÛAKB48¤¬12·î4Æü¡Á7Æü¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ë¤Æ¡ØAKB48 20th Year Live Tour 2025 in ÆüËÜÉðÆ»´Û ¡Á¤¢¤Îº¢¡¢ÀÄ½Õ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¡¢ÀÄ½Õ¤Ç¤¹¡Á¡Ù6¸ø±é¤ò³«ºÅ¡£¡Ö20¼þÇ¯µÇ°¥³¥ó¥µ¡¼¥È Part3¡×¤ÈÂê¤·¤¿7ÆüÌë¸ø±é¤ËÁ°ÅÄÆØ»Ò¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢ÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë»×¤¤¤ò¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛAKB48¡ÈOG¥á¥ó¥Ð¡¼¡É¤¬¹æµã
ËÜÊÔ½ªÎ»¸å¡¢¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¡ÖOh my pumpkin¡ª¡×¡Ö10Ç¯ºù¡×¤òÈäÏª¡£¥é¥¹¥È¤Î¡Öºù¤Î²Ö¤Ó¤é¤¿¤Á¡×¤Ç¤Ï¡¢´ÑÍ÷½Ð±é¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÍè¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¹ç¤ï¤»¤ÆÁíÀª184¿Í¤¬½¸·ë¤·¤¿¡£
¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¤Ï¡Ö¤³¤¦¤·¤ÆÂ´¶ÈÀ¸¤¬Â·¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢»ä¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â´¶È¤·¤Æ¡¢´Ä¶¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¼é¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤âÁý¤¨¡¢¤½¤ì¤Ç¤âº£Æü¤³¤Î¾ì½ê¤Ë¤Ê¤ó¤Ç¤ß¤ó¤Ê½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¡£¤½¤ì¤Ï¤ä¤Ï¤ê¤³¤³¤¬¡¢AKB48¤¬»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÀÄ½Õ¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¤³¤Î·Ê¿§¤¬¸«¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½Ìò¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤¬AKB48¤ò°¦¤·¡¢20Ç¯¤Þ¤Ç·Ò¤¤¤Ç¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â´¶ÈÀ¸¤òÂåÉ½¤·¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¹â¶¶¤ËÂÐ¤·¡Öµã¤¤¤Æ¤ë¡Á¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤¿Á°ÅÄ¤âÎÞ¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö½©¸µÀèÀ¸¤Ë¤ªÎé¤¬¸À¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤À¤Ã¤Æ¤µ¡¢20Ç¯¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤µ¡£Ì¼¤¿¤Á¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ÆÂçÊÑ¤À¤È»×¤¦¤è¡×¤ÈÅÇÏª¡£º£²ó¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È½Ð±é¤Ë¤¢¤¿¤ê¡Ö´ÊÃ±¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÎ©¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë½©¸µÀèÀ¸¤¬¡Øº£¤ÎAKB¤Ë¤â¤¦°ìÅÙÎÏ¤òÂß¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥á¡¼¥ë¤ò¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤Çº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤³¤«¤é¤â¤¦1²óAKB¤òÂç¤¤¯ÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤âÀèÀ¸¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£12·î31Æü¡¢¹ÈÇò²Î¹çÀï¤â·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¡£¤½¤³¤«¤é¤Ï¤â¤¦¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç´èÄ¥¤ì¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»ä¤¿¤ÁOG¤ÏÇØÃæ¤ò²¡¤»¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢²þ¤á¤Æ¡¢½©¸µÀèÀ¸¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î½©¸µ¹¯¤Ø´¶¼Õ¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚAKB48 ¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼48¿Í¡Û
Àµµ¬¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ê40¿Í¡Ë
½©»³Í³Æà¡¦¿·°æºÌ±Ê¡¦°ËÆ£É´²Ö¡¦´äÎ©º»Êæ¡¦ÂÀÅÄÍµª¡¦ÂçÀ¹¿¿Êâ¡¦±üËÜ¥«¥¤¥ê¡¦¾®·ªÍ°Ê¡¦ÀîÂ¼·ë°á¡¦¹©Æ£²Ú½ã¡¦µ×ÊÝÉ±ºÚÇµ¡¦ÁÒÌîÈøÀ®Èþ¡¦ºäÀîÍÛ¹á¡¦Ç÷ Í³²ê¼Â¡¦º´Æ£åºÀ±¡¦²¼Èø¤ß¤¦¡¦ÇòÄ»º»Îç¡¦ÎëÌÚ¤¯¤ë¤ß¡¦¹â¶¶ºÌ²»¡Ê¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¡¦ÅÄ¸ý°¦²Â¡¦ÀéÍÕ·ÃÎ¤¡¦ÆÁ±Êæ¹³¤¡¦Ä¹Í§ºÌ³¤¡¦À®ÅÄ¹áÉ±Æà¡¦±ÊÌî¶Ü²Â¡¦¶¶ËÜ·ÃÍý»Ò¡¦¶¶ËÜÍÛºÚ¡¦È«»³´õÈþ¡¦²ÖÅÄÍõ°á¡¦Ê¿ÅÄÐÒ´õ¡¦Ê¡²¬À»ºÚ¡¦ÉÛÂÞÉ´³ñ¡¦ÀµÃò¿¿Í¥¡¦¿åÅçÈþ·ë¡¦¸þ°æÃÏÈþ²»¡¦ÉðÆ£¾®ÎÛ¡¦È¬ÌÚ°¦·î¡¦»³Æâ¿ð°ª¡¦»³¸ý·ë°¦¡¦»³ºê¶õ¡Ê¢¨¡Öºê¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¡Ë
20´ü¸¦µæÀ¸¡Ê3¿Í¡Ë
Âç²ìºÌÉ±¡¦¶áÆ£º»¼ù¡¦´Ý»³¤Ò¤Ê¤¿
21´ü¸¦µæÀ¸¡Ê5¿Í¡Ë¢¨MC¤Î¤ß½Ð±é
¹â¶¶Éñºù¡Ê¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¡¦ÅÄÃæº»Í§Íø¡¦ËÒ¸Í°¦çý¡¦¿¹ÀîÍ¥¡¦ÅÏîµ°ª¿´
¡ÚOG¥²¥¹¥È 35¿Í¡Û
ÈÄÌîÍ§Èþ¡¦±ºÌî°ìÈþ¡¦ÂçÅçËã°á¡¦Àîºê´õ¡¦¾®ÅèÍÛºÚ¡¦¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò¡¦¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡¦Ê¿Åè²Æ³¤¡¦Á°ÅÄÆØ»Ò¡¦Ê÷´ß¤ß¤Ê¤ß¡¦½©¸µºÍ²Ã¡¦ÇßÅÄºÌ²Â¡¦ÂçÅçÍ¥»Ò¡¦²ÏÀ¾ÃÒÈþ¡¦ÌîÏ¤²ÂÂå¡¦ÁýÅÄÍ²Ú¡¦µÜß·º´¹¾¡¦ÇðÌÚÍ³µª¡¦ÊÒ»³ÍÛ²Ã¡¦µÆÃÏ¤¢¤ä¤«¡¦ÅÄÌ¾ÉôÀ¸Íè¡¦ÃçÀîÍÚ¹á¡¦ÃçÃ«ÌÀ¹á¡¦ÁÒ»ýÌÀÆü¹á¡¦º´ÇìÈþ¹á¡¦ËÌ¸¶Î¤±Ñ¡¦»Ø¸¶è½Çµ¡¦µÜºêÈþÊæ¡¦¹â¾ë°¡¼ù¡¦¾¾°æºé»Ò¡¦²£»³Í³°Í¡¦²¬ÅÄÆà¡¹¡¦¾®Åè¿¿»Ò¡¦À¾ÌîÌ¤É±¡¦¾¾°æ¼îÍýÆà
¡Ú´ÑÍ÷½Ð±é¥²¥¹¥È 100¿Í¡Û
±§º´ÈþÍ§µª¡¦Âç¹¾æÆË¨Èþ¡¦ÀÞ°æ¤¢¤æ¤ß¡¦¶ðÃ«¿ÎÈþ¡¦¸ÍÅç²Ö¡¦ÃæÂ¼²ÃÌïÇµ¡ÊÁý»³²ÃÌïÇµ¡Ë¡¦À®ÅÄÍü¼Ó¡¦À±Ìî¤ß¤Á¤ë¡¦ÅÏÊÕ»ÖÊæ¡ÊÅÏîµ»ÖÊæ¡Ë¡¦º£°æÍ¥¡¦ÂçËÙ·Ã¡¦¾®ÎÓ¹áºÚ¡¦º´Æ£²Æ´õ¡¦¹âÅÄºÌÆà¡¦ÁáÌî·°¡¦¾¾¸¶²Æ³¤¡¦¾¾²¬Í³µª¡¦Âç²È»ÖÄÅ¹á¡¦½Ð¸ýÍÛ¡¦ÃæÅÄ¤Á¤µ¤È¡¦Æ£¹¾¤ì¤¤¤Ê¡¦ÀÐÅÄÀ²¹á¡¦ÆâÅÄâÃÍ³Èþ¡¦¾®¸¶½Õ¹á¡¦¶áÌîè½ºÚ¡¦¿ÎÆ£Ë¨Çµ¡¦ÌîÃæÈþ¶¿¡¦´äº´Èþºé¡¦¾®¿¹Èþ²Ì¡¦º´Æ£¤¹¤ß¤ì¡¦ÎëÌÚ»çÈÁÎ¤¡¦Á°ÅÄ°¡Èþ¡¦Âç¾ìÈþÆà¡¦ÅçÅÄÀ²¹á¡¦ÃÝÆâÈþÍ¨¡¦±ÊÈø¤Þ¤ê¤ä¡¦¿¹°ÉÆà¡¦»³ÆâÎëÍö¡¦°ËÆ¦ÅÄè½Æà¡¦»ÔÀîÈþ¿¥¡¦Æþ»³°ÉÆà¡¦²ÃÆ£ÎèÆà¡¦ÃçËó¼®Î¤¡¦Æ£ÅÄÆàÆá¡¦¾®ÅèºÚ·î¡¦Ì¾¼èÃÕºÚ¡¦¿¹ÀîºÌ¹á¡¦´äÅÄ²ÚÎç¡¦Âç¿¹ÈþÍ¥¡¦º´¡¹ÌÚÍ¥²ÂÎ¤¡¦ÅÄÌîÍ¥²Ö¡¦Ê¿ÅÄÍüÆà¡¦ÉðÆ£½½Ì´¡¦²¬ÅÄºÌ²Ö¡¦ËÌß·Ááµª¡¦Â¼»³ºÌ´õ¡¦Æâ»³Æà·î¡¦¶¶ËÜÍÔ¡¦Á°ÅÄÈþ·î¡¦ÈÓÌî²í¡¦»ÔÀî°¦Èþ¡¦ÂçÀîè½±û¡¦ÂçÏÂÅÄÆîÆá¡¦º´Æ£ÈÞÀ±¡¦Ã£²È¤Þ¤¤Û¡ÊÃ£²È¿¿É±Êõ¡Ë¡¦Ã«¸ý¤á¤°¡¦ÅÚÊÝ¿ð´õ¡¦ÅòËÜ°¡Èþ¡¦¹õ¿ÜÍÚ¹á¡ÊKLP48¡Ë¡¦º´ÅìÈþÇÈ¡Êº´Æ£ÈþÇÈ¡Ë¡¦Á°ÅÄºÌ²Â¡¦Æ»»Þºé¡¦°ÂÅÄ¡¦»³º¬ÎÃ±©¡ÊKLP48¡Ë¡¦¹ÔÅ·Í¥è½Æà¡ÊKLP48¡Ë¡¦ÀîËÜ¼ÓÌð¡¦¸åÆ£Ë¨ºé¡¦²¼¸ý¤Ò¤Ê¤Ê¡¦ÅÄËÌ¹áÀ¤»Ò¡¦²£Åç°¡¶Þ¡¦µ×ÊÝÎç²»¡¦À¾ÀîÎç¡¦ÈõÅÏ·ë°Í¡¦ÀÐÌÊÀ±Æî¡¦ÂçÃÝ¤Ò¤È¤ß¡¦²¬ÅÄÍüÆà¡¦Â¢ËÜÈþ·ë¡¦¾®ÎÓÍö¡¦ã·Æ£ÍÛºÚ¡¦Â¿ÅÄµþ²Ã¡¦±ÊÌî·Ã¡¦¸ÅÀî²ÆÆä¡¦ËÜÅÄ¤½¤é¡¦µÈ¶¶Í®²Ö¡¦¿¿ÜÄÎâ¡ÊÇÏ²ÅÎâ¡Ë¡¦ÃæÀ¾ÃÒÂåÍü¡¦Ìîß·ÎèÆà¡¦Ä«Ä¹Èþºù¡¦Çò´ÖÈþÎÜ¡¦ÅÏÊÕÈþÍ¥µª
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛAKB48¡ÈOG¥á¥ó¥Ð¡¼¡É¤¬¹æµã
¢¡Á°ÅÄÆØ»Ò¡¢ÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë»×¤¤¸ì¤ë
ËÜÊÔ½ªÎ»¸å¡¢¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¡ÖOh my pumpkin¡ª¡×¡Ö10Ç¯ºù¡×¤òÈäÏª¡£¥é¥¹¥È¤Î¡Öºù¤Î²Ö¤Ó¤é¤¿¤Á¡×¤Ç¤Ï¡¢´ÑÍ÷½Ð±é¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÍè¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¹ç¤ï¤»¤ÆÁíÀª184¿Í¤¬½¸·ë¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¹â¶¶¤ËÂÐ¤·¡Öµã¤¤¤Æ¤ë¡Á¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤¿Á°ÅÄ¤âÎÞ¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö½©¸µÀèÀ¸¤Ë¤ªÎé¤¬¸À¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤À¤Ã¤Æ¤µ¡¢20Ç¯¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤µ¡£Ì¼¤¿¤Á¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ÆÂçÊÑ¤À¤È»×¤¦¤è¡×¤ÈÅÇÏª¡£º£²ó¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È½Ð±é¤Ë¤¢¤¿¤ê¡Ö´ÊÃ±¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÎ©¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë½©¸µÀèÀ¸¤¬¡Øº£¤ÎAKB¤Ë¤â¤¦°ìÅÙÎÏ¤òÂß¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥á¡¼¥ë¤ò¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤Çº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤³¤«¤é¤â¤¦1²óAKB¤òÂç¤¤¯ÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤âÀèÀ¸¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£12·î31Æü¡¢¹ÈÇò²Î¹çÀï¤â·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¡£¤½¤³¤«¤é¤Ï¤â¤¦¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç´èÄ¥¤ì¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»ä¤¿¤ÁOG¤ÏÇØÃæ¤ò²¡¤»¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢²þ¤á¤Æ¡¢½©¸µÀèÀ¸¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î½©¸µ¹¯¤Ø´¶¼Õ¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡½Ð±é¥á¥ó¥Ð¡¼
¡ÚAKB48 ¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼48¿Í¡Û
Àµµ¬¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ê40¿Í¡Ë
½©»³Í³Æà¡¦¿·°æºÌ±Ê¡¦°ËÆ£É´²Ö¡¦´äÎ©º»Êæ¡¦ÂÀÅÄÍµª¡¦ÂçÀ¹¿¿Êâ¡¦±üËÜ¥«¥¤¥ê¡¦¾®·ªÍ°Ê¡¦ÀîÂ¼·ë°á¡¦¹©Æ£²Ú½ã¡¦µ×ÊÝÉ±ºÚÇµ¡¦ÁÒÌîÈøÀ®Èþ¡¦ºäÀîÍÛ¹á¡¦Ç÷ Í³²ê¼Â¡¦º´Æ£åºÀ±¡¦²¼Èø¤ß¤¦¡¦ÇòÄ»º»Îç¡¦ÎëÌÚ¤¯¤ë¤ß¡¦¹â¶¶ºÌ²»¡Ê¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¡¦ÅÄ¸ý°¦²Â¡¦ÀéÍÕ·ÃÎ¤¡¦ÆÁ±Êæ¹³¤¡¦Ä¹Í§ºÌ³¤¡¦À®ÅÄ¹áÉ±Æà¡¦±ÊÌî¶Ü²Â¡¦¶¶ËÜ·ÃÍý»Ò¡¦¶¶ËÜÍÛºÚ¡¦È«»³´õÈþ¡¦²ÖÅÄÍõ°á¡¦Ê¿ÅÄÐÒ´õ¡¦Ê¡²¬À»ºÚ¡¦ÉÛÂÞÉ´³ñ¡¦ÀµÃò¿¿Í¥¡¦¿åÅçÈþ·ë¡¦¸þ°æÃÏÈþ²»¡¦ÉðÆ£¾®ÎÛ¡¦È¬ÌÚ°¦·î¡¦»³Æâ¿ð°ª¡¦»³¸ý·ë°¦¡¦»³ºê¶õ¡Ê¢¨¡Öºê¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¡Ë
20´ü¸¦µæÀ¸¡Ê3¿Í¡Ë
Âç²ìºÌÉ±¡¦¶áÆ£º»¼ù¡¦´Ý»³¤Ò¤Ê¤¿
21´ü¸¦µæÀ¸¡Ê5¿Í¡Ë¢¨MC¤Î¤ß½Ð±é
¹â¶¶Éñºù¡Ê¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¡¦ÅÄÃæº»Í§Íø¡¦ËÒ¸Í°¦çý¡¦¿¹ÀîÍ¥¡¦ÅÏîµ°ª¿´
¡ÚOG¥²¥¹¥È 35¿Í¡Û
ÈÄÌîÍ§Èþ¡¦±ºÌî°ìÈþ¡¦ÂçÅçËã°á¡¦Àîºê´õ¡¦¾®ÅèÍÛºÚ¡¦¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò¡¦¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡¦Ê¿Åè²Æ³¤¡¦Á°ÅÄÆØ»Ò¡¦Ê÷´ß¤ß¤Ê¤ß¡¦½©¸µºÍ²Ã¡¦ÇßÅÄºÌ²Â¡¦ÂçÅçÍ¥»Ò¡¦²ÏÀ¾ÃÒÈþ¡¦ÌîÏ¤²ÂÂå¡¦ÁýÅÄÍ²Ú¡¦µÜß·º´¹¾¡¦ÇðÌÚÍ³µª¡¦ÊÒ»³ÍÛ²Ã¡¦µÆÃÏ¤¢¤ä¤«¡¦ÅÄÌ¾ÉôÀ¸Íè¡¦ÃçÀîÍÚ¹á¡¦ÃçÃ«ÌÀ¹á¡¦ÁÒ»ýÌÀÆü¹á¡¦º´ÇìÈþ¹á¡¦ËÌ¸¶Î¤±Ñ¡¦»Ø¸¶è½Çµ¡¦µÜºêÈþÊæ¡¦¹â¾ë°¡¼ù¡¦¾¾°æºé»Ò¡¦²£»³Í³°Í¡¦²¬ÅÄÆà¡¹¡¦¾®Åè¿¿»Ò¡¦À¾ÌîÌ¤É±¡¦¾¾°æ¼îÍýÆà
¡Ú´ÑÍ÷½Ð±é¥²¥¹¥È 100¿Í¡Û
±§º´ÈþÍ§µª¡¦Âç¹¾æÆË¨Èþ¡¦ÀÞ°æ¤¢¤æ¤ß¡¦¶ðÃ«¿ÎÈþ¡¦¸ÍÅç²Ö¡¦ÃæÂ¼²ÃÌïÇµ¡ÊÁý»³²ÃÌïÇµ¡Ë¡¦À®ÅÄÍü¼Ó¡¦À±Ìî¤ß¤Á¤ë¡¦ÅÏÊÕ»ÖÊæ¡ÊÅÏîµ»ÖÊæ¡Ë¡¦º£°æÍ¥¡¦ÂçËÙ·Ã¡¦¾®ÎÓ¹áºÚ¡¦º´Æ£²Æ´õ¡¦¹âÅÄºÌÆà¡¦ÁáÌî·°¡¦¾¾¸¶²Æ³¤¡¦¾¾²¬Í³µª¡¦Âç²È»ÖÄÅ¹á¡¦½Ð¸ýÍÛ¡¦ÃæÅÄ¤Á¤µ¤È¡¦Æ£¹¾¤ì¤¤¤Ê¡¦ÀÐÅÄÀ²¹á¡¦ÆâÅÄâÃÍ³Èþ¡¦¾®¸¶½Õ¹á¡¦¶áÌîè½ºÚ¡¦¿ÎÆ£Ë¨Çµ¡¦ÌîÃæÈþ¶¿¡¦´äº´Èþºé¡¦¾®¿¹Èþ²Ì¡¦º´Æ£¤¹¤ß¤ì¡¦ÎëÌÚ»çÈÁÎ¤¡¦Á°ÅÄ°¡Èþ¡¦Âç¾ìÈþÆà¡¦ÅçÅÄÀ²¹á¡¦ÃÝÆâÈþÍ¨¡¦±ÊÈø¤Þ¤ê¤ä¡¦¿¹°ÉÆà¡¦»³ÆâÎëÍö¡¦°ËÆ¦ÅÄè½Æà¡¦»ÔÀîÈþ¿¥¡¦Æþ»³°ÉÆà¡¦²ÃÆ£ÎèÆà¡¦ÃçËó¼®Î¤¡¦Æ£ÅÄÆàÆá¡¦¾®ÅèºÚ·î¡¦Ì¾¼èÃÕºÚ¡¦¿¹ÀîºÌ¹á¡¦´äÅÄ²ÚÎç¡¦Âç¿¹ÈþÍ¥¡¦º´¡¹ÌÚÍ¥²ÂÎ¤¡¦ÅÄÌîÍ¥²Ö¡¦Ê¿ÅÄÍüÆà¡¦ÉðÆ£½½Ì´¡¦²¬ÅÄºÌ²Ö¡¦ËÌß·Ááµª¡¦Â¼»³ºÌ´õ¡¦Æâ»³Æà·î¡¦¶¶ËÜÍÔ¡¦Á°ÅÄÈþ·î¡¦ÈÓÌî²í¡¦»ÔÀî°¦Èþ¡¦ÂçÀîè½±û¡¦ÂçÏÂÅÄÆîÆá¡¦º´Æ£ÈÞÀ±¡¦Ã£²È¤Þ¤¤Û¡ÊÃ£²È¿¿É±Êõ¡Ë¡¦Ã«¸ý¤á¤°¡¦ÅÚÊÝ¿ð´õ¡¦ÅòËÜ°¡Èþ¡¦¹õ¿ÜÍÚ¹á¡ÊKLP48¡Ë¡¦º´ÅìÈþÇÈ¡Êº´Æ£ÈþÇÈ¡Ë¡¦Á°ÅÄºÌ²Â¡¦Æ»»Þºé¡¦°ÂÅÄ¡¦»³º¬ÎÃ±©¡ÊKLP48¡Ë¡¦¹ÔÅ·Í¥è½Æà¡ÊKLP48¡Ë¡¦ÀîËÜ¼ÓÌð¡¦¸åÆ£Ë¨ºé¡¦²¼¸ý¤Ò¤Ê¤Ê¡¦ÅÄËÌ¹áÀ¤»Ò¡¦²£Åç°¡¶Þ¡¦µ×ÊÝÎç²»¡¦À¾ÀîÎç¡¦ÈõÅÏ·ë°Í¡¦ÀÐÌÊÀ±Æî¡¦ÂçÃÝ¤Ò¤È¤ß¡¦²¬ÅÄÍüÆà¡¦Â¢ËÜÈþ·ë¡¦¾®ÎÓÍö¡¦ã·Æ£ÍÛºÚ¡¦Â¿ÅÄµþ²Ã¡¦±ÊÌî·Ã¡¦¸ÅÀî²ÆÆä¡¦ËÜÅÄ¤½¤é¡¦µÈ¶¶Í®²Ö¡¦¿¿ÜÄÎâ¡ÊÇÏ²ÅÎâ¡Ë¡¦ÃæÀ¾ÃÒÂåÍü¡¦Ìîß·ÎèÆà¡¦Ä«Ä¹Èþºù¡¦Çò´ÖÈþÎÜ¡¦ÅÏÊÕÈþÍ¥µª
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û