¡Ú¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ºC¡ÛÁÔÀä¤ÊÄÉ¤¤Èæ¤Ù¡Ä9¥»¥ó¥Áº¹¤Ç·èÃå¡¡¥¦¥£¥ë¥½¥ó¥Æ¥½¡¼¥í¤ÏÆ±°ìG1¡¦3Ç¯Ï¢Â³2Ãå
¡¡¡þÂè26²ó¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥«¥Ã¥×¡Ê2025Ç¯12·î7Æü¡¡Ãæµþ¶¥ÇÏ¾ì¡Ë
¡¡3ºÐ¤«¤é9ºÐ¤ÈÉý¹¤¤À¤Âå¤Î¥À¡¼¥È³èÌöÇÏ¤¬´é¤ò¤½¤í¤¨¤¿G1¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ºC¡×¤¬7Æü¡¢Ãæµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Ã±¾¡3ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¦¥£¥ë¥½¥ó¥Æ¥½¡¼¥í¤Ï¼Ì¿¿È½Äê¤ÇÀË¤·¤¯¤â¥À¥Ö¥ë¥Ï¡¼¥È¥Ü¥ó¥É¤ËÇÔ¤ì2Ãå¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡Æâ¤«¡¢³°¤«¡£ÇÏÂÎ¤òÊ»¤»¡¢Æ±»þ¤Ë¥´¡¼¥ë¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£ÎÏ¤Î¸Â¤ê¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿ÁÔÀä¤ÊÄÉ¤¤Èæ¤Ù¤ÏÉ¡º¹¤Ç·èÃå¡£ÌÀ°Å¤òÊ¬¤±¤¿2Æ¬¤Îº¹¤ÏJRA¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖÌó9¥»¥ó¥Á¡×¤È¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡96Ç¯¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥ºS¤Ï1Ãå¥Õ¥é¥ï¡¼¥Ñ¡¼¥¯¤È2Ãå¥¨¥¤¥·¥ó¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤¬1¥»¥ó¥Áº¹¡¢99Ç¯ÍÇÏµÇ°¤Ï1Ãå¥°¥é¥¹¥ï¥ó¥À¡¼¤È2Ãå¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¦¥£¡¼¥¯¤¬4¥»¥ó¥Áº¹¡¢08Ç¯Å·¹Ä¾Þ¡¦½©¤Ï1Ãå¥¦¥ª¥Ã¥«¤È2Ãå¥À¥¤¥ï¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤¬2¥»¥ó¥Áº¹¡£¥¢¥Ñ¥Ñ¥Í¤È¥µ¥ó¥Æ¥ß¥ê¥ª¥ó¤Î10Ç¯¥ª¡¼¥¯¥¹Æ±ÃåV¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î¥ì¡¼¥¹¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢1800¥á¡¼¥È¥ëÁö¤êÀÚ¤Ã¤¿¾å¤Ç¤Î¡¢¤ï¤º¤«9¥»¥ó¥Á¤À¤«¤é»àÆ®¤È¤¤¤¦É½¸½¤¬Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¡£
¡¡¥¦¥£¥ë¥½¥ó¥Æ¥½¡¼¥í¤Ï°ìºòÇ¯¤¬1ÇÏ¿È1/4º¹2Ãå¡¢ºòÇ¯¤Ï10¥»¥ó¥Áº¹¡ÊÉ¡º¹¡Ë2Ãå¡£84Ç¯¤Î¥°¥ì¡¼¥ÉÀ©Æ³Æþ¸å¤Ç¤Ï¥ï¥ó¥À¡¼¥¢¥¥å¡¼¥È¡Ê11¡Á13Ç¯JC¥À¡¼¥È¡Ë¡¢¥¯¥í¥³¥¹¥ß¥¢¡Ê17¡Á19Ç¯¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¡Ë¡¢¥Ç¥£¡¼¥×¥Ü¥ó¥É¡Ê21¡Á23Ç¯Å·¹Ä¾Þ¡¦½Õ¡Ë¡¢¥Ê¥à¥é¥¯¥ì¥¢¡Ê23¡Á25Ç¯¹â¾¾µÜµÇ°¡Ë¤ËÂ³¤¯5Æ¬ÌÜ¤ÎÆ±°ìG1¡¦3Ç¯Ï¢Â³2Ãå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½ÐÁö¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤â²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ëÂçÉñÂæ¤Ç¡¢¤·¤«¤âÂ³¤±¤Æ¾å°ÌÁè¤¤¡£¾¡Íø¤Ë¼ê¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÎÏ¤Ï½½Ê¬¤Ë¼¨¤·¤¿¡£