¡Ö¥Û¥Æ¥ë¤«¤È¡×¡Ö¤â¤¦¤Í²È¤ÎÀ¨¤µ¤Ê¤Î¤è¡×ÂìÂôâÃµ¬»Ò¡¡¿²¼¼Æ°²è¸ø³«¢ª¥Í¥Ã¥ÈÁûÁ³¡Ö¥¹¥´¤¹¤®¤ë£÷¡×¡Ö¤â¤Ï¤ä¥Û¥Æ¥ë¡×¡ÖÉÊ¤ÎÎÉ¤µ♥¡×
¡¡£³¿Í¤Î»Ò¶¡¤ò»ý¤Ä¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¡¢ÂìÂôâÃµ¬»Ò¤¬£µÆü¡¢£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¡Ø¼ç¿²¼¼¤È»Ò¤É¤âÉô²°¤òÀ°¤¨¤ë½µËö¡£ÅßÍÑ¿²¶ñ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¼ç¿²¼¼¤ä»Ò¶¡Éô²°¤Î¥·¡¼¥Ä¤äËí¤Ê¤É¤Î¿²¶ñ¤òÅßÍÑ¤ËÆþ¤ìÂØ¤¨¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥é¥ë¥Õ¥í¡¼¥ì¥ó¥Û¡¼¥à¤Î¿²¶ñ¤ò¡Ö£Ð£Ò¡×¤¹¤ëÆ°²è¤Ç¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤â¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¿²¼¼¤¬ÁÇÅ¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Éô²°¤Ï¸Þ¤ÄÀ±¥Û¥Æ¥ë¤Î¥¹¥¤¡¼¥È¥ë¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤ËÀöÎý¤µ¤ì¤¿¾å¼Á¤Ê¶õ´Ö¤Ç¡¢¥Ù¥Ã¥É²¿¸ÄÆþ¤ë¡©¡ª¤ÈÊ¹¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¶Ã¤¤Î¹¤µ¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤â¤¦¤Í¡¢¥é¥ë¥Õ¥í¡¼¥ì¥ó¤è¤ê¤â²È¤ÎÀ¨¤µ¤Ê¤Î¤è¡×¡Ö¤â¤Ï¤ä¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¹¤ä¤ó¡¡¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÁÇÅ¨¤¹¤®¤ä¤·¤Þ¤»¤ó¤«♥¡×¡Ö²È¤¬¥Û¥Æ¥ë¥ì¥Ù¥ë¡×¡Ö¤É¤³¤ò¼è¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê¤ª²È¤ÇËè²ó¹û¤ì¹û¤ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Î¥é¥ó¥×¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤¹♥¡×¡Ö¥Û¥Æ¥ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¹¤¹¤®¤Þ¤¹♥¡×¡Ö¥¹¥´²á¤®¤ë£÷¡×¡Ö¥Û¥Æ¥ë¤ß¤¿¤¤♥¡×¡ÖÉÊ¤ÎÎÉ¤µ♥¡×¤Ê¤É¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£