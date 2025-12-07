¾¼ÏÂ33Ç¯9·îÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÃËÀ¡¢Ç¯¶â¤¬50Ëü±ß»ÙµëÄä»ß¤Ë¡£70ºÐ¤Þ¤ÇÆ¯¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢Ç¯¶â¤ÏÁý¤¨¤ë¡©
Ï·¸å¤Î¤ª¶â¤äÀ¸³èÈñ¤¬Â¤ê¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ï·¸åÀ¸³è¤Î¼ýÆþ¤ÎÃì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡ÖÏ·ÎðÇ¯¶â¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯¶âÀ©ÅÙ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤ÍÑ¸ì¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ó¤ÊÇ¯¶â½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Îµ¿Ìä¤ËÀìÌç²È¤¬²óÅú¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢Ç¯¶â¤¬Ç¯³ÛÌó50Ëü±ß»ÙµëÄä»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃËÀ¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Ç¤¹¡£
ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¤Î»ÙµëÄä»ß´ð½à³Û¤Ï51Ëü±ß¤Ç¤¹¡£Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¡ÊÊó½·ÈæÎãÉôÊ¬¡Ë¤Î·î³Û¤ÈÁíÊó½··î³ÛÁêÅö³Û¡ÊµëÍ¿¡Ü¾ÞÍ¿¡à12¡Ë¤Î¹ç·×¤¬¤³¤Î¶â³Û¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¡¢Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â³Û¤ÎÄ´À°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
ÆÃÌ¿Á¥°÷¤µ¤ó¤ÎÇ¯¶â¤¬Ç¯³ÛÌó50Ëü±ß»ÙµëÄä»ß¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Îºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢Ï·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤Ï¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤ÎÂÐ¾Ý³°¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼ýÆþ¤Ë¤è¤ê»ÙµëÄä»ß¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ï¡¢¸¶Â§70ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç²ÃÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£²ÃÆþ´ü´Ö¤¬Áý¤¨¤ë¤Û¤É¡¢¾Íè¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î¶â³Û¤Ï³Î¼Â¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢65ºÐ°Ê¹ß¤Ë¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ËèÇ¯9·î»þÅÀ¤ÇÁ°Ç¯9·î¡ÁÅöÇ¯8·î¤Þ¤Ç¤Î²ÃÆþ¼ÂÀÓ¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¡¢10·îÊ¬¡Ê12·î»ÙµëÊ¬¡Ë¤«¤é¼«Æ°Åª¤ËÇ¯¶â³Û¤¬Áý³Û¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¡Öºß¿¦Äê»þ²þÄê¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ºß¿¦Ãæ¤Ï¼ýÆþ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇ¯¶â¤¬°ì»þÅª¤Ë»ÙµëÄä»ß¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢70ºÐ¤Þ¤ÇÆ¯¤Â³¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î´Ö¤Î¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¤ÏËèÇ¯¤Î¡Öºß¿¦Äê»þ²þÄê¡×¤ÇÃå¼Â¤ËÇ¯¶â³Û¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÆÃÌ¿Á¥°÷¤µ¤ó¤Ï¡¢70ºÐ¤Þ¤ÇÆ¯¤Â³¤±¤ë¤È¤Î¤³¤È¡¢ºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶â¤Ç°ì»þÅª¤Ë¸º³Û¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢70ºÐ¤Þ¤ÇÆ¯¤Â³¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÊ¬¤Î¸üÀ¸Ç¯¶â¤ÏËèÇ¯Áý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£»ÙµëÄä»ß¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢»ÙÊ§¤Ã¤¿¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¤¬ÌµÂÌ¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
´Æ½¤¡¦Ê¸¡¿¿¼Àî ¹°·Ã¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
ÅÔ»Ô¶ä¹Ô¤äÊÝ¸±²ñ¼Ò¡¢ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤Ç¤Î¶ÈÌ³·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢CFP¡¢¾Ú·ô³°Ì³°÷¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡£ÁêÃÌ¶ÈÌ³¤ä¥Þ¥Í¡¼¥»¥ß¥Ê¡¼¤Î¹Ö»Õ¡¢»ñ³ÊËÜ¤ÎÊÔ½¸Åù¤Ë½¾»ö¡£ÆüËÜFP¶¨²ñ¤Îºë¶Ì»ÙÉô¤Ë¤ª¤¤¤ÆFP³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)
Q¡§¾¼ÏÂ33Ç¯9·îÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÃËÀ¡£Ç¯¶â¤¬Ìó50Ëü±ß»ÙµëÄä»ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ±¤¸µëÍ¿¤Ç70ºÐ¤Þ¤ÇÆ¯¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢Ç¯¶â¤ÏÁý¤¨¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡Ö¾¼ÏÂ33Ç¯9·îÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÃËÀ¤Ç¤¹¡£Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤Ê¤¬¤éÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤ÎÇ¯¶â³Û²þÄê¤Ç¡¢Ç¯³ÛÌó50Ëü±ß¤¬»ÙµëÄä»ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤Þ¤ÞÆ±¤¸µëÍ¿¤Ç70ºÐ¤Þ¤ÇÆ¯¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢Ç¯¶â¤ÏÁý¤¨¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¡ÊÆÃÌ¿Á¥°÷¤µ¤ó¡Ë
A¡§70ºÐ¤Þ¤Ç¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Æ¯¤¤¤¿Ê¬¤ÏËèÇ¯¾¯¤·¤º¤Ä³Î¼Â¤ËÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ï¼ýÆþ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤¬»ÙµëÄä»ß¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤Ê¤¬¤éÆ¯¤¯¾ì¹ç¡¢¡Öºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶â¡×¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢µëÍ¿¤ÈÇ¯¶â¤Î¹ç·×³Û¤¬°ìÄê´ð½à¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¡¢Ç¯¶â¤¬°ìÉô¤Þ¤¿¤ÏÁ´³Û»ÙµëÄä»ß¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¤Î»ÙµëÄä»ß´ð½à³Û¤Ï51Ëü±ß¤Ç¤¹¡£Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¡ÊÊó½·ÈæÎãÉôÊ¬¡Ë¤Î·î³Û¤ÈÁíÊó½··î³ÛÁêÅö³Û¡ÊµëÍ¿¡Ü¾ÞÍ¿¡à12¡Ë¤Î¹ç·×¤¬¤³¤Î¶â³Û¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¡¢Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â³Û¤ÎÄ´À°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
ÆÃÌ¿Á¥°÷¤µ¤ó¤ÎÇ¯¶â¤¬Ç¯³ÛÌó50Ëü±ß»ÙµëÄä»ß¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Îºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢Ï·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤Ï¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤ÎÂÐ¾Ý³°¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼ýÆþ¤Ë¤è¤ê»ÙµëÄä»ß¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ï¡¢¸¶Â§70ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç²ÃÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£²ÃÆþ´ü´Ö¤¬Áý¤¨¤ë¤Û¤É¡¢¾Íè¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î¶â³Û¤Ï³Î¼Â¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢65ºÐ°Ê¹ß¤Ë¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ËèÇ¯9·î»þÅÀ¤ÇÁ°Ç¯9·î¡ÁÅöÇ¯8·î¤Þ¤Ç¤Î²ÃÆþ¼ÂÀÓ¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¡¢10·îÊ¬¡Ê12·î»ÙµëÊ¬¡Ë¤«¤é¼«Æ°Åª¤ËÇ¯¶â³Û¤¬Áý³Û¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¡Öºß¿¦Äê»þ²þÄê¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ºß¿¦Ãæ¤Ï¼ýÆþ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇ¯¶â¤¬°ì»þÅª¤Ë»ÙµëÄä»ß¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢70ºÐ¤Þ¤ÇÆ¯¤Â³¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î´Ö¤Î¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¤ÏËèÇ¯¤Î¡Öºß¿¦Äê»þ²þÄê¡×¤ÇÃå¼Â¤ËÇ¯¶â³Û¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÆÃÌ¿Á¥°÷¤µ¤ó¤Ï¡¢70ºÐ¤Þ¤ÇÆ¯¤Â³¤±¤ë¤È¤Î¤³¤È¡¢ºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶â¤Ç°ì»þÅª¤Ë¸º³Û¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢70ºÐ¤Þ¤ÇÆ¯¤Â³¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÊ¬¤Î¸üÀ¸Ç¯¶â¤ÏËèÇ¯Áý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£»ÙµëÄä»ß¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢»ÙÊ§¤Ã¤¿¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¤¬ÌµÂÌ¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
´Æ½¤¡¦Ê¸¡¿¿¼Àî ¹°·Ã¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
ÅÔ»Ô¶ä¹Ô¤äÊÝ¸±²ñ¼Ò¡¢ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤Ç¤Î¶ÈÌ³·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢CFP¡¢¾Ú·ô³°Ì³°÷¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡£ÁêÃÌ¶ÈÌ³¤ä¥Þ¥Í¡¼¥»¥ß¥Ê¡¼¤Î¹Ö»Õ¡¢»ñ³ÊËÜ¤ÎÊÔ½¸Åù¤Ë½¾»ö¡£ÆüËÜFP¶¨²ñ¤Îºë¶Ì»ÙÉô¤Ë¤ª¤¤¤ÆFP³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)