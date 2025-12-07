³°Íè¼ï¤Î¥·¥«¡Ö¥­¥ç¥ó¡×¤¬ÀéÍÕ¸©¤ÇÂçÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£¶Ã°ÛÅª¤ÊÈË¿£ÎÏ¤ÎÇØ·Ê¤È¡¢¸©¶­¤ò±Û¤¨¤ÆÅìµþ23¶è¤ËÇ÷¤ë¸½¼ÂÅª¤Ê¶¼°Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥×¥í¤Î¼«Á³²òÀâ¼Ô¤¬¤½¤ÎÀ¸ÂÖ¤Èº£¸å¤ÎÍ½Â¬¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¢¨¥µ¥à¥Í¥¤¥ë²èÁü¡§PIXTA

Åìµþ¤Î¤ªÎÙ¡¢ÀéÍÕ¸©¤Ç³°Íè¼ï¤Î¥·¥«¡Ö¥­¥ç¥ó¡×¤¬ÇúÈ¯Åª¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡© ¤½¤Î¾®¤µ¤Ê¥·¥«¤¬¡¢Àî¤òÅÏ¤ê¡¢Åìµþ23¶èÆâ¤Ë¸½¤ì¤ëÆü¤Ï¤â¤¦¤¹¤°¤½¤³¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£

¡Ø¿· ÅÔ»ÔÆ°Êª¤¿¤Á¤Î»ö·ïÊí¡Ù¡Êº´¡¹ÌÚÍÎÃø¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥×¥í¡¦¥Ê¥Á¥å¥é¥ê¥¹¥È¡Ê¥×¥í¤Î¼«Á³²òÀâ¼Ô¡Ë¤ÎÃø¼Ô¤¬»×¤ï¤º¿Í¤Ë¶µ¤¨¤¿¤¯¤Ê¤ë¡ÈÅÔ²ñÇÉÆ°Êª¤¿¤Á¡É¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

º£²ó¤ÏËÜ½ñ¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¤·¡¢ÀéÍÕ¤ÇÇúÈ¯Åª¤ËÁý¤¨¤ë¥­¥ç¥ó¤ÎÀ¸ÂÖ¤È¡¢¤½¤Î¶Ã°ÛÅª¤Ê³ÈÂç¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£

¡Ú²èÁü¡ÛÌÜ¤¬4¤Ä¡©¡Ö¥è¥Ä¥á¥¸¥«¡×¤ÎÊÌÌ¾¤ò»ý¤ÄÆÃÄê³°ÍèÀ¸Êª¥­¥ç¥ó

ÀéÍÕ¤Ç¥­¥ç¥ó¤¬ÇúÈ¯Åª¤ËÁý²Ã¤·¤¿ÇØ·Ê

ÆüËÜ¤Ë¤Ï¡¢ÇúÈ¯Åª¤ËÁý¤¨Â³¤±¤ë¥­¥ç¥ó¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ÀéÍÕ¸©¤ÎË¼ÁíÈ¾Åç¤Ç¤¢¤ë¡£Àµ³Î¤Ë¤Ï¡¢º£¤Ç¤Ï¡¢Ë¼ÁíÈ¾Åç¤È¤½¤Î¼þÊÕ¤ÎÃÏ°è¡¢¤È¸À¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£

¤³¤³¤Î¥­¥ç¥ó¤Ï¡¢ÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¡¢¿ô¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¸Â©°è¤â³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¤³¤Á¤é¤Î¥­¥ç¥ó¤Ï¡¢2001Ç¯¤ËÊÄ±à¤·¤¿¾¡±º»ÔÆâ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥ì¥¸¥ã¡¼»ÜÀß¤«¤é¡¢1960Ç¯Âå¤«¤é1980Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¤ÆÆ¨¤²½Ð¤·Ë¼ÁíÈ¾Åç¤ËÄêÃå¤·¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

2025Ç¯1·î9Æü¤Î¡ÖÄ«Æü¿·Ê¹¡×¤Î¥¦¥§¥Öµ­»ö¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢2023Ç¯¤Ë¤ÏÀéÍÕ¸©Æâ¤Î¤¸¤Ä¤Ë17»ÔÄ®¤ÇÀ¸Â©¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¿ô¤Ê¤ó¤È¿äÄê8Ëü6000É¤¤À¤½¤¦¤À¡£

2006Ç¯¤ÎÀéÍÕ¸©Æâ¤Î¿äÄêÀ¸Â©¿ô¤Ï1Ëü2200É¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ï¤º¤«17Ç¯¤Û¤É¤Ç7ÇÜ¶á¤¯¤âÁý¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤¤¤±¤Ð¡¢¸©Æâ¤Î¿äÄêÀ¸Â©¿ô¤¬10ËüÉ¤¤òÄ¶¤¨¤ë¤Î¤Ï»þ´Ö¤ÎÌäÂê¤À¤í¤¦¡£

¥­¥ç¥ó¤¬ÀéÍÕ¸©Æâ¤ÇÇúÈ¯Åª¤ËÁý¤¨¤¿¼ç¤Ê¸¶°ø¤Ï¡¢5¤Ä¤¢¤ë¤È»ä¤Ï¹Í¤¨¤ë¡£

1¤Ä¤Ï¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤ÈË¿£ÎÏ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¡£2¤ÄÌÜ¤Ï¡¢²¹ÃÈ¤ÊË¼ÁíÈ¾Åç¤Îµ¤¸õ¤¬¥­¥ç¥ó¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤À¡£3¤ÄÌÜ¤Ï¡¢±Â¤¬Ë­ÉÙ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤À¡£4¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¥­¥ç¥ó¤òÆü¾ïÅª¤Ë½±¤¦Å·Å¨¤¬¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡£

¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï¡¢°ËÆ¦ÂçÅç¤Î¥­¥ç¥ó¤ÈÆ±¤¸¤À¤¬¡¢Ë¼ÁíÈ¾Åç¤Î¥­¥ç¥ó¤¬Áý¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦1¤Ä¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£

¤½¤ì¤Ï¡¢¤Ê¤ï¤Ð¤ê¤ò¼é¤ë½¬À­¤Î¶¯¤¤¥­¥ç¥ó¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÀ¸Â©°è¤ò¹­¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ëÎ©ÃÏ¾ò·ï¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£

»ÍÊý¤¬¿¼¤¤³¤¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿°ËÆ¦ÂçÅç¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¾¡±º»Ô¤Î¥­¥ç¥ó¤Ï¤Û¤«¤Î»ÔÄ®¤Ê¤É¤Ë´ÊÃ±¤Ë¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤À¡£

¸©¶­¤ò±Û¤¨Åìµþ23¶è¤Ë¥­¥ç¥ó¤¬¡Ä¡Ä!?

¤½¤Î·ë²Ì¡¢º£¡¢¸©¶­¤ò±Û¤¨¡¢ÎÙ¤Î°ñ¾ë¸©³ÆÃÏ¤Ç¤â¼¡¡¹¤È¥­¥ç¥ó¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

°ñ¾ë¸©¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯4·îËö»þÅÀ¤Ç¤Î¸©Æâ¤Ç¤Î¥­¥ç¥ó¤Î³ÎÇ§¤Ï¤ï¤º¤«4Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤Ï¡¢»àÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿2Îã¤Ë¡¢À¸Â¸¸ÄÂÎ¤¬¥»¥ó¥µ¡¼¥«¥á¥é¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿2Îã¤òÂ­¤·¤¿¡¢³Î¼Â¤Ê¤â¤Î¤Î¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£

Ã±¤Ê¤ëÌÜ·â¾ðÊó¤Þ¤Ç²Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î·ï¿ô¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£

¤½¤·¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ë°ñ¾ë¸©¤Ï¡¢2024Ç¯4·î1Æü°Ê¹ß¤Ë¸©Æâ¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥­¥ç¥ó¤Î²èÁü¤äÆ°²è¤ÎÄó¶¡¤ËÂÐ¤·¤Æ1·ï¤Ë¤Ä¤­2000±ß¤ò»ÙÊ§¤¤¡¢¸©Æâ¼«¼£ÂÎ¤«¤éµö²Ä¤ò¼õ¤±¤¿¼íÎÄÌÈµö¤ò»ý¤Ä¸Ä¿Í¤äÃÄÂÎ¤¬¡¢¸©Æâ¤Ç¥­¥ç¥ó¤òÊá³Í¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢1É¤¤Ë¤Ä¤­3Ëü±ß¤ò»ÙÊ§¤¦¤È¤¤¤¦¡¢¥­¥ç¥óË«¾Þ¶âÀ©ÅÙ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤Î¤À¡£

¸©Æâ¤Ø¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê¿Ê½Ð¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ç¤ÏÃÙ¤¤¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£¤¸¤Ä¤Ï¡¢¥­¥ç¥ó¿Ê½Ð¤Î·üÇ°¤Ï¡¢Åìµþ¤Ë¤â¤¢¤ë¡£Åìµþ¤È¸À¤Ã¤Æ¤â°ËÆ¦ÂçÅç¤Î¤è¤¦¤ÊÅç¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜÅÚ¤ÎÅÔ¿´Éô¤À¡£

ÀéÍÕ¸©¤Ë¤â¤¦°ìÅÙÌÜ¤òÌá¤¹¤È¡¢¸©Æâ¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤ËÇð»Ô¤ËÅþÃ£¤·¤Æ¤¤¤ëµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¡£2023Ç¯12·î16Æü¤Î¡Ö½µ´©¸½Âå¡×¤Î¥¦¥§¥Öµ­»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Çð»Ô¤ÎÇÀ²È¤ÎÊý¤¬¡¢3ÅÙ¤â»ÔÆâ¤Ç¥­¥ç¥ó¤òÌÜ·â¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£

Åìµþ¿¯ÆþX¥Ç¡¼¤Ï¶á¤¤

¤³¤Î¤³¤È¤Ï¡¢²¿¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤«¡£Â³¤¤¤Æ¥­¥ç¥ó¤¬¡¢¾¾¸Í»Ô¤ä»ÔÀî»Ô¤Ê¤É¤Ø¿Ê½Ð¤·¤¿¤È¤·¤è¤¦¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤â¤¦¹¾¸ÍÀî¤òÅÏ¤ì¤ÐÅìµþ23¶è¤Î³ë¾þ¶è¤ä¹¾¸ÍÀî¶è¤Ê¤Î¤À¡£

¥­¥ç¥ó¤Ï¥·¥«¤ÎÃç´Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢±Ë¤®¤ÏÃ£¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢»ä¤ÏÍøº¬Àî¤ò±Ë¤¤¤ÇÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë²èÁü¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Ë¼ÁíÈ¾Åç¤Ç¤Ï¡¢³¤¤ò±Ë¤°¥­¥ç¥ó¤Î»Ñ¤¬¤È¤­¤ª¤êÌÜ·â¤µ¤ì¤ë¡£

¥­¥ç¥ó¤Ï¡¢¹¾¸ÍÀî¤Î¼ÆËôÉÕ¶á¤ÎÌó150¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÀîÉý¤Ê¤É¡¢Æñ¤Ê¤¯±Ë¤®ÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤Ï¤º¤À¡£

¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿Í¤ä¼«Æ°¼Ö¤Ê¤É¤¬ÅÏ¤ë¹ñÆ»6¹æÀþ¤Î¿·³ë¾þ¶¶¤ä¹ñÆ»14¹æÀþ¤Î»ÔÀî¶¶¤ò»È¤¦²ÄÇ½À­¤â¤¢¤ë¡£¤½¤·¤ÆÅìµþÅÔ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢¹¾¸ÍÀî¤Î²ÏÀîÉß¤Ë±è¤Ã¤Æ°ÜÆ°¤·¡¢¶á¤¯¤ÎÅÔÎ©¿å¸µ¸ø±à¤Ç¥Þ¥¹¥¯¥é¥Ã¥È¤Ë¡Ö¹çÎ®¡×¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£

³°¹ñ¤«¤éÏ¢¤ì¤Æ¤³¤é¤ì¡¢´ÉÍý¾å¤ÎÌäÂê¤Ê¤É¤ÇÌî¤ËÊü¤¿¤ì¤¿¾®¤µ¤Ê³°Íè¤Î¥·¥«¤¬¡¢¤Ä¤¤¤ËÅìµþ23¶è¤ÎÅÚ¤òÆ§¤à»þ¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎX¥Ç¡¼¤Ï¡¢Í½ÁÛ°Ê¾å¤Ë¶á¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£

º´¡¹ÌÚ ÍÎ¡Ê¤µ¤µ¤­ ¤Ò¤í¤·¡Ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¥×¥í¡¦¥Ê¥Á¥å¥é¥ê¥¹¥È¡£40Ç¯¶á¤¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¼«Á³²òÀâ³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤¯¤Ë¥Û¡¼¥à¥°¥é¥ó¥É¤ÎÅìµþÅÔ¿´Éô¤Ç¤Ï¡¢ËèÇ¯200²ó¤Û¤É¼«Á³´Ñ»¡²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£NHK¡Ø¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤¬Íè¤¿¡ª¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£¡Ø¤É¤¦¤Ö¤Ä¤Î¤Ê¤¤¤·¤çÏÃ¡Ù¡ÊÍëÄ»¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¤È¤Ê¤ê¤Î¡Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼À¸Êª¡×¤º¤«¤ó¡Ù¡Ê»þ»öÄÌ¿®¼Ò¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£NHKÂç²Ï¥É¥é¥ÞÀ¸Êª¹Í¾Ú¼Ô¡¢Yahoo!¥Ë¥å¡¼¥¹ ¥¨¥­¥¹¥Ñ¡¼¥È¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡£
(Ê¸:º´¡¹ÌÚ ÍÎ)