¤Ê¤¼Ãæ¹ñ¤ÏË¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡ÖËþ¤¿¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¤Î¤«¡£½¬¶áÊ¿ÂÎÀ©¤ò»Ù¤¨¤ë¡È¶¯Îõ¤ÊÈï³²¼Ô°Õ¼±¡É¤ÎÀµÂÎ
GDPÀ¤³¦Âè2°Ì¤Î·ÐºÑÂç¹ñ¤È¤Ê¤ê¡¢·³»öÅª¤Ë¤â¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÅÏ¤ê¹ç¤¦¶¯¹ñ¡¦Ãæ¹ñ¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÆâÌÌ¤Ë¤Ï°Õ³°¤Ê¤³¤È¤Ë¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ïº£¤â¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¶¯Îõ¤ÊÈï³²¼Ô°Õ¼±¤¬Áã¿©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼Èà¤é¤Ï¡¢¤É¤ì¤À¤±Ë¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âËþ¤¿¤µ¤ì¤º¡¢À¤³¦¤ËÂÐ¤·¤Æ¹¶·âÅª¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡© ½¬¶áÊ¿¤¬ÆÈºÛÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤¹¤ëËÜÅö¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï¡©
Ãæ¹ñÄÌ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦ÉðÅÄ°ì¸²»á¤ÎÃø½ñ¡ØÆüËÜ¿Í¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤Ãæ¹ñ¤Î¤³¤È¡Ù¡ÊÃ¤Ì¦½ÐÈÇ¡Ë¤è¤êÈ´¿è¤·¡¢4000Ç¯¤ÎÎò»Ë¤È200Ç¯Á°¤Î¡Ö¤¢¤ë½ÐÍè»ö¡×¤¬À¸¤ó¤À¡¢Ãæ¹ñÆÃÍ¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤ÎÀµÂÎ¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
½¬¶áÊ¿¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ï¡¢¤½¤Î¤³¤È¤ÇÀê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ì¿ÍÆÈºÛÂÎÀ©¤òÃÛ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¸¢ÎÏÍß¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¹ñÆâ¤Ç¼«Ê¬¤ÎÃÏ°Ì¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ç¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¤½¤ì¤À¤±¤ÎÍýÍ³¤Ç¡¢¿È¤Î²ó¤ê¤òÊ¢¿´¤Ç¸Ç¤á¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¤¤Ä¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÂÐÖµ¤·¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ê¤è¤¦¤Ë¡¢ÁÈ¿¥¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ò½¬¶áÊ¿¤Ï¶¯¤¯°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë¶¦»º¼çµÁ¹ñ¤Ç¤¢¤ëÃæ¹ñ¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¤¬¶¯¤¤¸¢ÎÏ¤ò»ý¤Á¹ñÌ±¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î³Ð¸ç¤ÎÉ½¤ì¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
Ãæ¹ñ¤ÏÀ¤³¦Âè2°Ì¤ÎGDP¤ò¸Ø¤ëÂç¹ñ¤Ç¤¹¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢º£¤Ç¤â¥¢¥á¥ê¥«¤ä¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ½ô¹ñ¤Ë¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Õ¤·¤¬¤¢¤ë¡£
¤³¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢40Ç¯¶á¤¯³°¸ò´±¤òÌ³¤á¡¢¤½¤ÎÂçÈ¾¤òÃæ¹ñ¤È¤Î´Ø·¸¤ËÈñ¤ä¤·¤Æ¤¤¿Á°Ãæ¹ñÂç»È¡¦¿â½¨É×¡Ê¤¿¤ë¤ß¤Ò¤Ç¤ª¡Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¤¤¤Þ¤À¤Ë¥¢¥Ø¥óÀïÁè¤Î°Ì´¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¨¡¨¡½¬»á¤òÍý²ò¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¶¯Îõ¤ÊÈï³²¼Ô°Õ¼±¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ø¥óÀïÁè°Ê¹ß¡¢À¾ÍÎÎó¶¯¤äÆüËÜ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¾¿¢Ì±ÃÏ²½¤µ¤ì¡¢µÔ¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Ï¡¢ÎòÂå¤ÎºÇ¹â»ØÆ³¼Ô¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â¶¯¤¤¡£¤½¤·¤ÆÃæ¹ñ¤¬±Â¿©¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÎÏ¤¬Ìµ¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÎÏ¤Ø¤Î¿®Êô¤ò¶Ë¤á¤Æ¶¯¤¯»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¤¥®¥ê¥¹¿Í¤Ï¹ÈÃã¤Ë¿Æ¤·¤à½¬´·¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï´¨¤¤µ¤¸õ¤Î¤»¤¤¤Ç¤ªÃã¤òºÏÇÝ¤Ç¤¤º¡¢Ãæ¹ñ»º¤ÎÃãÍÕ¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¸¨¤äÆ«¼§´ï¤âÀ¶¤«¤éÍ¢Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢À¶¤¬¥¤¥®¥ê¥¹¤«¤éÍ¢Æþ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤ÏËÇ°×ÀÖ»ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢Åö»þ¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¿¢Ì±ÃÏ¤À¤Ã¤¿¥¤¥ó¥É¤ÇºÏÇÝ¤·¤¿¡¢¥±¥·¤«¤éºÎ¼è¤·¤¿¥¢¥Ø¥ó¤òÃæ¹ñ¤ËÍ¢½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Ø¥ó¤ÏËãÌô¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤É¤ó¤É¤óÃæ¹ñ¤ËÌ¢±ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ÍÂ¸À¤¬¶¯¤¤¤¿¤á¤ËÀ¶¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¿ÈÂÎ¤â¿´¤â¿ª¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¹ñ¤¬ÌÇ¤Ó¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¹Í¤¨¡¢À¶¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¶Öº¹¡Ê¤¤ó¤µ¡ËÂç¿Ã¤È¤·¤ÆÎÓÂ§½ù¡Ê¤ê¤ó¤½¤¯¤¸¤ç¡Ë¤ò¥¢¥Ø¥óÍ¢Æþ´ðÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹Åì¾Ê¤ËÇÉ¸¯¡£ÎÓ¤Ï¥¢¥Ø¥ó¤òË×¼ý¡£Ç³¤ä¤·¤Æ¡¢Í¢Æþµ¬À©¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¹Ô°Ù¤ËÅÜ¤Ã¤¿¥¤¥®¥ê¥¹¤ÏÀ¶¤ËÀïÁè¤ò»Å³Ý¤±¡¢¶áÂåÊ¼´ï¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤À¶¤Ï»´ÇÔ¡£Æîµþ¾òÌó¤ò·ë¤Ð¤µ¤ì¡¢¹á¹Á¤ò³ä¾ù¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê·Ð°Þ¤Ç¹á¹Á¤Ï¡¢1997Ç¯¤ËÊÖ´Ô¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¥¤¥®¥ê¥¹ÎÎ¤Ç¤·¤¿¡£
Ãæ²Ú¿ÍÌ±¶¦ÏÂ¹ñ¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë1949Ç¯¤Þ¤Ç¡¢²¤ÊÆÎó¶¯¤äÆüËÜ¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ò¤¤¤¸¤áÈ´¤¡¢ºñ¼è¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñ¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¥È¥é¥¦¥Þ¤«¤é¤¤¤Þ¤À¤Ë²ò¤Êü¤¿¤ì¤º¡¢GDP¤¬À¤³¦2°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢Îó¶¯¤Ë¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Ãæ¹ñ¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¤³¤ì°Ê¾å¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¶¯¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤Î»×¤¤¤¬½¬¶áÊ¿¤Ë¤â¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¼å¼Ô¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¤«¤Ê¤ï¤Ê¤¤¶¯¼Ô¤ËÂÐ¤·¤ÆÍÍ¡¹¤Ê´¶¾ð¤òÊú¤¤Þ¤¹¡£ÅÜ¤ê¡¢º¨¤ß¡¢Áþ¤·¤ß¡¢ÈóÆñ¡¢¼»ÅÊ¡Ä¡Ä¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿´¶¾ð¤ò³Ð¤¨¤ë¤È¡¢¤ä¤¬¤Æ¡Ö¶¯¼Ô¡á°¡×¡Ö¼å¼Ô¡áÁ±¡×¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¾ð¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤òÆâ¹¶Åª¤ËÀÑ¤â¤é¤»¤¿¾õÂÖ¤ò¥ë¥µ¥ó¥Á¥Þ¥ó¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñ¤â¡¢º£¤ÎºÇ¹â»ØÆ³¼Ô¤Î½¬¶áÊ¿¤â¤½¤Î¾õÂÖ¤À¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡¢º£¤ÎÃæ¹ñ¤¬Íý²ò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÍÍ¡¹¤Ê¾õ¶·¤Î¤Ä¤¸¤Ä¤Þ¤¬¹ç¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
GDPÀ¤³¦Âè2°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤ª¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ä¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ë¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥Ø¥óÀïÁè°ÊÍè¤Î½ô³°¹ñ¤¬Ãæ¹ñ¤ò¤¤¤¸¤á¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ï¡¢º£¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò¤¤¤¸¤á¤ë½ô³°¹ñ¤Ï°¡£¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÏÁ±¡£
Ãæ¹ñ¡¢¤½¤·¤ÆÃæ¹ñ¿Í¤¬¥ë¥µ¥ó¥Á¥Þ¥ó¤À¤È²ò¼á¤¹¤ë¤È¡¢º£¤ÎÃæ¹ñ¤ò¤«¤Ê¤êÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
µª¸µÁ°¤«¤éÃæ¹ñ¤ÏÂç¹ñ¤Ç¤·¤¿¡£¥á¥½¥Ý¥¿¥ß¥¢Ê¸ÌÀ¡¢¥¨¥¸¥×¥ÈÊ¸ÌÀ¡¢¥¤¥ó¥À¥¹Ê¸ÌÀ¤ÈÊÂ¤Ó¡¢Ãæ¹ñÊ¸ÌÀ¤ÏÀ¤³¦4ÂçÊ¸ÌÀ¤Î1¤Ä¤Ç¡¢ÈË±É¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢18À¤µª¤«¤é19À¤µª¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î»º¶È³×Ì¿¤Ç¡¢À¤³¦¤ÎÀªÎÏ¿Þ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤è¤ê¤â²¼¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¹ñ¡¹¤¬¤É¤ó¤É¤óÈË±É¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¼ëÌç¡Ê¤·¤å¤â¤ó¡Ë¤Ë¤Ï¼òÆù¡Ê¤·¤å¤Ë¤¯¡Ë½¡Ê¤¯¤µ¡Ë¤ì¤ë¤Ë¡¢Ï©¡Ê¤ß¤Á¡Ë¤Ë¤ÏÅà»à¤Î¹üÍ¤ê¡×
¤³¤ì¤Ï¡¢ÍûÇò¡Ê¤ê¤Ï¤¯¡Ë¤ÈÊÂ¤ÓÃæ¹ñ»Ë¾åºÇ¹â¤Î»í¿Í¡¢¡È»íÀ»¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢ÅÎÊã¡Ê¤È¤Û¡Ë¤ÎÂåÉ½»í¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼ëÌç¡×¤È¤Ï¸ÀÍÕ¤ÎÄÌ¤ê¡¢¼ë¿§¤ÎÌç¡£¤ª¶â»ý¤Á¤Î²È¤Î¤³¤È¤ò¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ë¤«¤Ê²È¤Ë¤ÏÉå¤Ã¤Æ½¤¦¤Û¤É¼ò¤âÆù¤âÍ¾¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢³°¤ÎÏ©¾å¤Ç¤ÏÉÏ¤·¤¯¤ÆÅà»à¤·¤¿¿Í¤Î¹ü¤¬ÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë³Êº¹¼Ò²ñ¤ò¤¦¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë»í¤Ç¤¹¡£ÅÎÊã¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤¿8À¤µª¤â¡¢º£¤â¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÉÏÉÙ¤Îº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¹ëÍ·¤¹¤ëÎ¹¹Ô¼Ô¤Ï¡¢¤Û¤ó¤Î¤Ò¤È°®¤ê¤Î¶â»ý¤ÁÃæ¹ñ¿Í¤Ç¤¹¡£¹ñÆâ¤Ë¤Ï¡¢¹ñ¤«¤é°ìÊâ¤â½Ð¤é¤ì¤º¡¢¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¼«Ê¬¤Î½»¤àÂ¼¤«¤é°ìÊâ¤â½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÂ¿¿ô¤ÎÃæ¹ñ¿Í¤ÏÉÏ¤·¤¯¡¢¿©»ö¤âËþÂ¤Ë¤È¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
Ãæ¹ñ¤ÎÄ¹¤¤Îò»Ë¤òÄ¯¤á¤Æ¤â¡¢Ë¤«¤À¤Ã¤¿»þÂå¤Ï¤Û¤ó¤Î¤ï¤º¤«¤Ç¤¹¡£Åâ¡Ê¤È¤¦¡Ë¤Î°ì»þ´ü¡¢À¶¤Î°ì»þ´ü¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ãæ¹ñ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Î»þÂå¤¬ÀïÍð¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¿Í¤Î°µÅÝÅªÂ¿¿ô¤Ç¤¢¤Ã¤¿ÇÀÌ±¤¿¤Á¤Ï¡¢¤É¤Î»þÂå¤âºñ¼è¤µ¤ì¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤È¡¢À¤³¦4ÂçÊ¸ÌÀ¤Î1¤Ä¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¢¤²¤¿¹ñ¤Ç¤¢¤ë¥×¥é¥¤¥É¡¢Î¾Êý¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î´¶³Ð¤¬Ãæ¹ñ¿Í¤ÎDNA¤Ë¤Ï¿¼¤¯¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¤¯¤é¤¤Ë¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¥ë¥µ¥ó¥Á¥Þ¥óÂÎ¼Á¤ÏÊ§¿¡¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î½ñÀÒ¤Î¼¹É®¼Ô¡§ÉðÅÄ°ì¸² ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1966Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£Áá°ðÅÄÂç³ØÂè°ìÊ¸³ØÉôÂ´¶È¡£¸µTBSÊóÆ»¶Éµ¼Ô¡£¹ñ²ñÃ´Åöµ¼Ô»þÂå¤Î¡È¹ñ²ñ²¦»Ò¡É¤È¤¤¤¦°ÛÌ¾¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¸¥ã¥Ý¥ó¡Ù¤ÎÀ¯¼£¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤âÄ¹¤¯½Ð±é¤·¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿¡£2023Ç¯6·îÂà¼Ò¸å¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ËÅ¾¿È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£Âç³Øºß³ØÃæ¤Ë¤Ï¹á¹ÁÃæÊ¸Âç³Ø¤ËÎ±³Ø·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢TBSºß¿¦Ãæ¤âÆÃÇÉ°÷¤È¤·¤Æ3Ç¯È¾ËÌµþ¤ËÉëÇ¤¤·¤Æ¤¤¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡£¤½¤Î¸å¤âÇ¯¤Ë¿ô²ó¤ÏÃæ¹ñ¤ËÅÏ¤ê¼èºà¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÃæ¹ñÄÌ¡×¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÆüËÜ¿Í¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤Ãæ¹ñ¤Î¤³¤È¡Ù¡ÊÃ¤Ì¦½ÐÈÇ¡Ë¤Ê¤É¡£(Ê¸:ÉðÅÄ °ì¸²)
200Ç¯Á°¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¨¡¨¡¥¢¥Ø¥óÀïÁè¤È¤Ï¥¢¥Ø¥óÀïÁè¤Ï¡¢1840Ç¯¤Ë¥¤¥®¥ê¥¹¤ÈÅö»þ¤ÎÀ¶¡Ê¤·¤ó¡Ë¤Î´Ö¤Çµ¯¤¤¿ÀïÁè¤Ç¤¹¡£
¥¤¥®¥ê¥¹¿Í¤Ï¹ÈÃã¤Ë¿Æ¤·¤à½¬´·¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï´¨¤¤µ¤¸õ¤Î¤»¤¤¤Ç¤ªÃã¤òºÏÇÝ¤Ç¤¤º¡¢Ãæ¹ñ»º¤ÎÃãÍÕ¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¸¨¤äÆ«¼§´ï¤âÀ¶¤«¤éÍ¢Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢À¶¤¬¥¤¥®¥ê¥¹¤«¤éÍ¢Æþ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤ÏËÇ°×ÀÖ»ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢Åö»þ¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¿¢Ì±ÃÏ¤À¤Ã¤¿¥¤¥ó¥É¤ÇºÏÇÝ¤·¤¿¡¢¥±¥·¤«¤éºÎ¼è¤·¤¿¥¢¥Ø¥ó¤òÃæ¹ñ¤ËÍ¢½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Ø¥ó¤ÏËãÌô¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤É¤ó¤É¤óÃæ¹ñ¤ËÌ¢±ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ÍÂ¸À¤¬¶¯¤¤¤¿¤á¤ËÀ¶¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¿ÈÂÎ¤â¿´¤â¿ª¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¹ñ¤¬ÌÇ¤Ó¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¹Í¤¨¡¢À¶¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¶Öº¹¡Ê¤¤ó¤µ¡ËÂç¿Ã¤È¤·¤ÆÎÓÂ§½ù¡Ê¤ê¤ó¤½¤¯¤¸¤ç¡Ë¤ò¥¢¥Ø¥óÍ¢Æþ´ðÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹Åì¾Ê¤ËÇÉ¸¯¡£ÎÓ¤Ï¥¢¥Ø¥ó¤òË×¼ý¡£Ç³¤ä¤·¤Æ¡¢Í¢Æþµ¬À©¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¹Ô°Ù¤ËÅÜ¤Ã¤¿¥¤¥®¥ê¥¹¤ÏÀ¶¤ËÀïÁè¤ò»Å³Ý¤±¡¢¶áÂåÊ¼´ï¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤À¶¤Ï»´ÇÔ¡£Æîµþ¾òÌó¤ò·ë¤Ð¤µ¤ì¡¢¹á¹Á¤ò³ä¾ù¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê·Ð°Þ¤Ç¹á¹Á¤Ï¡¢1997Ç¯¤ËÊÖ´Ô¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¥¤¥®¥ê¥¹ÎÎ¤Ç¤·¤¿¡£
Ãæ²Ú¿ÍÌ±¶¦ÏÂ¹ñ¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë1949Ç¯¤Þ¤Ç¡¢²¤ÊÆÎó¶¯¤äÆüËÜ¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ò¤¤¤¸¤áÈ´¤¡¢ºñ¼è¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñ¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¥È¥é¥¦¥Þ¤«¤é¤¤¤Þ¤À¤Ë²ò¤Êü¤¿¤ì¤º¡¢GDP¤¬À¤³¦2°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢Îó¶¯¤Ë¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Ãæ¹ñ¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¤³¤ì°Ê¾å¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¶¯¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤Î»×¤¤¤¬½¬¶áÊ¿¤Ë¤â¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Ãæ¹ñ¤â½¬¶áÊ¿¤â¥ë¥µ¥ó¥Á¥Þ¥ó¡Ö¥ë¥µ¥ó¥Á¥Þ¥ó¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¼ª¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¼å¼Ô¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¤«¤Ê¤ï¤Ê¤¤¶¯¼Ô¤ËÂÐ¤·¤ÆÍÍ¡¹¤Ê´¶¾ð¤òÊú¤¤Þ¤¹¡£ÅÜ¤ê¡¢º¨¤ß¡¢Áþ¤·¤ß¡¢ÈóÆñ¡¢¼»ÅÊ¡Ä¡Ä¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿´¶¾ð¤ò³Ð¤¨¤ë¤È¡¢¤ä¤¬¤Æ¡Ö¶¯¼Ô¡á°¡×¡Ö¼å¼Ô¡áÁ±¡×¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¾ð¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤òÆâ¹¶Åª¤ËÀÑ¤â¤é¤»¤¿¾õÂÖ¤ò¥ë¥µ¥ó¥Á¥Þ¥ó¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñ¤â¡¢º£¤ÎºÇ¹â»ØÆ³¼Ô¤Î½¬¶áÊ¿¤â¤½¤Î¾õÂÖ¤À¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡¢º£¤ÎÃæ¹ñ¤¬Íý²ò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÍÍ¡¹¤Ê¾õ¶·¤Î¤Ä¤¸¤Ä¤Þ¤¬¹ç¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
GDPÀ¤³¦Âè2°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤ª¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ä¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ë¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥Ø¥óÀïÁè°ÊÍè¤Î½ô³°¹ñ¤¬Ãæ¹ñ¤ò¤¤¤¸¤á¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ï¡¢º£¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò¤¤¤¸¤á¤ë½ô³°¹ñ¤Ï°¡£¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÏÁ±¡£
Ãæ¹ñ¡¢¤½¤·¤ÆÃæ¹ñ¿Í¤¬¥ë¥µ¥ó¥Á¥Þ¥ó¤À¤È²ò¼á¤¹¤ë¤È¡¢º£¤ÎÃæ¹ñ¤ò¤«¤Ê¤êÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
µª¸µÁ°¤«¤éÃæ¹ñ¤ÏÂç¹ñ¤Ç¤·¤¿¡£¥á¥½¥Ý¥¿¥ß¥¢Ê¸ÌÀ¡¢¥¨¥¸¥×¥ÈÊ¸ÌÀ¡¢¥¤¥ó¥À¥¹Ê¸ÌÀ¤ÈÊÂ¤Ó¡¢Ãæ¹ñÊ¸ÌÀ¤ÏÀ¤³¦4ÂçÊ¸ÌÀ¤Î1¤Ä¤Ç¡¢ÈË±É¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢18À¤µª¤«¤é19À¤µª¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î»º¶È³×Ì¿¤Ç¡¢À¤³¦¤ÎÀªÎÏ¿Þ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤è¤ê¤â²¼¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¹ñ¡¹¤¬¤É¤ó¤É¤óÈË±É¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¼ëÌç¡Ê¤·¤å¤â¤ó¡Ë¤Ë¤Ï¼òÆù¡Ê¤·¤å¤Ë¤¯¡Ë½¡Ê¤¯¤µ¡Ë¤ì¤ë¤Ë¡¢Ï©¡Ê¤ß¤Á¡Ë¤Ë¤ÏÅà»à¤Î¹üÍ¤ê¡×
¤³¤ì¤Ï¡¢ÍûÇò¡Ê¤ê¤Ï¤¯¡Ë¤ÈÊÂ¤ÓÃæ¹ñ»Ë¾åºÇ¹â¤Î»í¿Í¡¢¡È»íÀ»¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢ÅÎÊã¡Ê¤È¤Û¡Ë¤ÎÂåÉ½»í¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼ëÌç¡×¤È¤Ï¸ÀÍÕ¤ÎÄÌ¤ê¡¢¼ë¿§¤ÎÌç¡£¤ª¶â»ý¤Á¤Î²È¤Î¤³¤È¤ò¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ë¤«¤Ê²È¤Ë¤ÏÉå¤Ã¤Æ½¤¦¤Û¤É¼ò¤âÆù¤âÍ¾¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢³°¤ÎÏ©¾å¤Ç¤ÏÉÏ¤·¤¯¤ÆÅà»à¤·¤¿¿Í¤Î¹ü¤¬ÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë³Êº¹¼Ò²ñ¤ò¤¦¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë»í¤Ç¤¹¡£ÅÎÊã¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤¿8À¤µª¤â¡¢º£¤â¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÉÏÉÙ¤Îº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñ¿Í¤ÎDNA¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿¡Öºñ¼è¤ÈÉÏº¤¡×¤Îµ²±¸½ºß¡¢Åìµþ¤Î¶äºÂ¤òÊâ¤¤¤Æ¤â¡¢µþÅÔ¤äÈ¢º¬¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤òË¬¤ì¤Æ¤â¡¢Ãæ¹ñ¿Í¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£±ß°Â¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¹â³Û¤ÊÇã¤¤Êª¤ä¿©»ö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¤¬¤È¤Æ¤âË¤«¤Ê¹ñ¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¹ëÍ·¤¹¤ëÎ¹¹Ô¼Ô¤Ï¡¢¤Û¤ó¤Î¤Ò¤È°®¤ê¤Î¶â»ý¤ÁÃæ¹ñ¿Í¤Ç¤¹¡£¹ñÆâ¤Ë¤Ï¡¢¹ñ¤«¤é°ìÊâ¤â½Ð¤é¤ì¤º¡¢¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¼«Ê¬¤Î½»¤àÂ¼¤«¤é°ìÊâ¤â½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÂ¿¿ô¤ÎÃæ¹ñ¿Í¤ÏÉÏ¤·¤¯¡¢¿©»ö¤âËþÂ¤Ë¤È¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
Ãæ¹ñ¤ÎÄ¹¤¤Îò»Ë¤òÄ¯¤á¤Æ¤â¡¢Ë¤«¤À¤Ã¤¿»þÂå¤Ï¤Û¤ó¤Î¤ï¤º¤«¤Ç¤¹¡£Åâ¡Ê¤È¤¦¡Ë¤Î°ì»þ´ü¡¢À¶¤Î°ì»þ´ü¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ãæ¹ñ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Î»þÂå¤¬ÀïÍð¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¿Í¤Î°µÅÝÅªÂ¿¿ô¤Ç¤¢¤Ã¤¿ÇÀÌ±¤¿¤Á¤Ï¡¢¤É¤Î»þÂå¤âºñ¼è¤µ¤ì¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤È¡¢À¤³¦4ÂçÊ¸ÌÀ¤Î1¤Ä¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¢¤²¤¿¹ñ¤Ç¤¢¤ë¥×¥é¥¤¥É¡¢Î¾Êý¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î´¶³Ð¤¬Ãæ¹ñ¿Í¤ÎDNA¤Ë¤Ï¿¼¤¯¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¤¯¤é¤¤Ë¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¥ë¥µ¥ó¥Á¥Þ¥óÂÎ¼Á¤ÏÊ§¿¡¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î½ñÀÒ¤Î¼¹É®¼Ô¡§ÉðÅÄ°ì¸² ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
