Åìµþ¤Î¡ÖÂç½°¿©Æ²¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×3Áª¡ª 100Ç¯Ä¶¤¨Ï·ÊÞÅ¹¤ò¡È3000¸®°Ê¾å¡ÉË¬Ìä¤·¤¿¥È¥é¥Ù¥é¡¼¤¬¸·Áª
¥Ö¥í¥°¡ÖÏ·ÊÞ¿©Æ²¡×¤ò±¿±Ä¤·¡¢ÁÏ¶È100Ç¯¤ò·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤ëÏ·ÊÞÅ¹¤ò3000¸®°Ê¾åË¬Ìä¤·¤Æ¤¤¤ëÁêÀîÃÎµ±¤µ¤ó¤¬¡¢Ï·ÊÞ¿©Æ²¤òË¬¤Í¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢½¢¿¦¤·¤ÆÅìµþ¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ¤«¤é¤À¤È¤¤¤¦¡£
¹¾¸ÍÀî±è¤¤¤ÎÎÁÄâ¤Ç¸ñ¤³¤¯¤ä¤¦¤Ê¤®¤òÌ£¤ï¤¤¡¢Å¹¼ç¤«¤é¡Ö¤¦¤Á¤Ï¹¾¸Í»þÂå¤«¤éÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤è¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Î¶Ã¤¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
Å¹¤ÎÐÊ¤Þ¤¤¤ä¡¢¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿Ì£¤Ë¿¼¤¯¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¡¢¤Û¤«¤Ë¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÅ¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÃµ¤·»Ï¤á¤¿¡£
¡ÈÏ·ÊÞ¡É¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê²ÁÃÍ¤ò¤â¤ÄÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¡£¿ô¤ÎÂ¿¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤ÈÅÚÃÏ¤È¤Î¿¼¤¤·ë¤Ó¤Ä¤¤Ë¡¢ÆüËÜ¤é¤·¤µ¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ÁêÀî¤µ¤ó¤Î¿·´©¡ØÆüËÜÏ·ÊÞ¿©Æ²ÂçÁ´¡Ù¡ÊÃ¤Ì¦½ÐÈÇ¡Ë¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¤·¡¢ÃÏ¸µ¤Ëº¬¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿Åìµþ¤ÎÂç½°¿©Æ²¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
Æü¡¹¤Î¿©»ö¤Ë¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¾ìÌÌ¤Ë¤â»È¤¨¤ë¡¢³¹¤Î¶õµ¤¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÅ¹¤¿¤Á¤À¡£
¡Ú²èÁü¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡Û¡Ö°ìÅÙ¤Ï¹Ô¤¤¿¤¤¡×Ì¾Å¹¤¬¥º¥é¥ê¡£Ã£¿Í¤¬Áª¤ó¤À¡ÖÆüËÜ¤ÎÏ·ÊÞ¿©Æ²¡×¥ê¥¹¥È
¢§1. ¥ì¥¹¥È¥é¥ó È·²È
Åì¸þÅç»°ÃúÌÜ¸òº¹ÅÀ¤½¤Ð¡¢ÅìÉð¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¥é¥¤¥ó³Æ±Ø¤«¤éÅÌÊâ7Ê¬¤Û¤É¤ÎÎ©ÃÏ¤Ë¤¢¤ë¡Ø¥ì¥¹¥È¥é¥óÈ·²È¡Ù¤Ï¡¢1915¡ÊÂçÀµ4¡ËÇ¯ÁÏ¶È¤ÎÏ·ÊÞÍÎ¿©Å¹¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÈ·²È¡×¤È¤¤¤¦¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê²°¹æ¤Ï¡¢ÁÏ¶È¼Ô¤¬È·»³²È²»±©¸æÅÂ¤ÎÎÁÍýÃ´Åö¤Ç¤¢¤Ã¤¿±ï¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¡£
´ÇÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡Ö¥Ï¥È¥ä¥é¥ó¥Á¡×¡£Âç¤Ö¤ê¤Î¥¨¥Ó¥Õ¥é¥¤¤È¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤È¤¤¤¦2Âç¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Ã¯¤â¤¬¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤ÍÎ¿©¤ò°ì»®¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¡¢¡ÈÂç¿Í¤Î¤ª»Ò¤µ¤Þ¥é¥ó¥Á¡É¤Î°ÛÌ¾¤ò¤â¤ÄÌ¾Êª¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¿·Á¯¤ÊÆÚÆù¤òÍÑ¤¤¡¢Ç»¸ü¤Ê¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¥½¡¼¥¹¤Ç»Å¾å¤²¤¿¡Ö¥Ò¥ì¥«¥Ä¥µ¥ó¥É¡×¤âÌ¾Êª¤Î1¤Ä¡£ÍÎ¿©Å¹¤é¤·¤¤ÃúÇ«¤Ê»Å»ö¤Ö¤ê¤¬¿ï½ê¤Ë¸÷¤ë¡¢ËþÂÅÙ¤Î¹â¤¤1ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£
¥ì¥¹¥È¥é¥ó È·²È
ÅìµþÅÔËÏÅÄ¶èÅì¸þÅç3-37-7
¢§2. ÍÎ¿© Æþ½®
JRÂç¿¹±Ø¤ÈµþµÞÂç¿¹³¤´ß±Ø¤ÎÃæ´Ö¡¢µìÅì³¤Æ»¶á¤¯¤ËÐÊ¤à¡ØÍÎ¿© Æþ½®¡Ù¤Ï¡¢1924¡ÊÂçÀµ13¡ËÇ¯ÁÏ¶È¡£¤«¤Ä¤Æ²Ö³¹¤È¤·¤ÆÆø¤ï¤Ã¤¿°ìÂÓ¤Ë»Ä¤ëÍ£°ì¤ÎÎÁÍýÅ¹¤Ç¤¢¤ë¡£
Å¹ÊÞ¤Ï1³¬¤¬¥Æ¡¼¥Ö¥ëÀÊ¡¢2³¬¤¬ºÂÉß¤ò²þÁõ¤·¤¿Éô²°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢±ý»þ¤ÎÌÌ±Æ¤òº£¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
Ì¾Êª¤Î¡ÖÅ·»È¤Î¥¨¥Ó¥Õ¥é¥¤¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤ä¥¢¥¸¥Õ¥é¥¤¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¥³¥í¥Ã¥±¤Ê¤É¡¢¤É¤ÎÎÁÍý¤â¿¦¿Í¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë°ïÉÊ¤Ð¤«¤ê¤¬Â·¤¦¡£
ÌÂ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢Ì¾Êª¤ò¾¯¤·¤º¤ÄÌ£¤ï¤¨¤ë¡ÖÆþ½®¥é¥ó¥Á¡×¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£½ªÆüÃíÊ¸¤Ç¤¤ë¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢Éý¹¤¤µÒÁØ¤«¤é»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãë¤Ï¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢Ìë¤Ï¼ò¤È¤È¤â¤Ë¡¢»þ´ÖÂÓ¤òÌä¤ï¤º³Ú¤·¤á¤ëÍÎ¿©¤ÎÌ¾Å¹¤Ç¤¢¤ë¡£
ÍÎ¿© Æþ½®
ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÆîÂç°æ3-18-5
¢§3. ¥¥Ã¥Á¥óÂçÀµ¸®
JRÍ³ÚÄ®±Ø¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¡¢Åìµþ¸òÄÌ²ñ´ÛÃÏ²¼1³¬¤Î¡Ö²£¤Ã¤Á¤ç²£Ãú¡×¤Ë¤¢¤ë¡Ø¥¥Ã¥Á¥óÂçÀµ¸®¡Ù¤Ï¡¢1914¡ÊÂçÀµ£³¡ËÇ¯¤ËÀºÆùÅ¹¤È¤·¤ÆÁÏ¶È¡£1963¡Ê¾¼ÏÂ38¡ËÇ¯¤Î¸òÄÌ²ñ´Û³«¶È¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¸½ºß¤Î¾ì½ê¤Ø°ÜÅ¾¤·¤¿¡£
Ì¾Êª¤Ï¡¢¤¤¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯ÆùÎÁÍý¤Ç¤¢¤ë¡£¥á¥ó¥Á¥«¥Ä¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡¢ÆÚ¤·¤ç¤¦¤¬¾Æ¤È¡¢¼çÌòµé¤ÎÉÊ¡¹¤¬Â·¤¦¡£¥¨¥Ó¥Õ¥é¥¤¤ä¥¢¥¸¥Õ¥é¥¤¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÈ¤²Êª¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃíÊ¸¤Î´ðËÜ¤Ï¡¢A¡¦B¡¦C¤Î£³¼ï¤«¤éÁª¤Ù¤ëÄê¿©¤À¡£ÄêÈÖ¤ÎÆùÎÁÍý¤ÈÍÈ¤²Êª¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¹½À®¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤âËþÂÅÙ¤¬¹â¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤¾ì¹ç¡¢ÄÉ²Ã¥ª¡¼¥À¡¼¤â²ÄÇ½¡£¤Þ¤º¤ÏÄê¿©¤ò¼´¤Ë¡¢¹¥¤ß¤Ë±þ¤¸¤ÆÎÁÍý¤òÁª¤Ö¤Î¤¬¡¢¤³¤ÎÅ¹¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¥Ã¥Á¥óÂçÀµ¸®
ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÍ³ÚÄ®2-10-1 Åìµþ¸òÄÌ²ñ´Û B1F
¤³¤Î½ñÀÒ¤Î¼¹É®¼Ô¡§ÁêÀî ÃÎµ± ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
Web¥µ¥¤¥È¡ØÏ·ÊÞ¿©Æ²¡Ù¤Î±¿±Ä¼Ô¡£47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î100Ç¯Ä¶¤¨Ï·ÊÞÅ¹¤ò3000¸®°Ê¾åË¬Ìä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³Æ¼ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Ø¤Î½Ð±é¡¢¼èºà¶¨ÎÏ¤Ê¤É¤Î¼ÂÀÓÂ¿¿ô¡£Ãø½ñ¡ØÆüËÜÏ·ÊÞ¿©Æ²ÂçÁ´¡Ù¡ÊÃ¤Ì¦½ÐÈÇ¡Ë¡£(Ê¸:ÁêÀî ÃÎµ±)
Åìµþ¤Î¡ÖÂç½°¿©Æ²¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×3Áª´Ñ¸÷ÃÏ¤ÎÌ¾Êª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÏ¸µ¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢Ä¹¤¯¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡¢Âç½°¿©Æ²¤äÄ®¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤¢¤ë¡£µ¤¼è¤é¤Ê¤¤Ì£¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¶õ´Ö¡¢ÄÌ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë²¹¤«¤µ¡£°ì»®¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬¤Å¤¯Êë¤é¤·¤È¡¢ÊÑ¤ï¤é¤ÌÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÅìµþ¤ÎÏ·ÊÞ¤ò3Å¹¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
