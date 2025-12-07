Ãù¿åÃÓ¤ÇÇÀ²È¤¬»ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÇÏ13Æ¬¤¬Åà»à¡¢¿å¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤ëºÇÃæ¤ËÂ¸µ¤ÎÉ¹¤¬³ä¤ì¤ÆÍî¤Á¤¿¤«¡½Ãæ¹ñ
Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÍÓ¾ëÈÕÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹õÎµ¹¾¾ÊÕÄ¹¾»Ô¤ÎÇÀ²È¤¬»ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÇÏ13Æ¬¤¬Ãù¿åÃÓ¤ÎÉ¹ÁØ¤ÇÅà»à¤·¤¿¡£
ÇÏ¤¿¤Á¤Ï·²¤ì¤Ç¿å¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢Â¸µ¤ÎÉ¹¤¬³ä¤ì¤Æ¿åÃæ¤ËÍî¤Á¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢2Æü¸å¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿»ô¤¤¼ç¤¬¿Í¤ò¼êÇÛ¤·¤ÆÉ¹¤ò³ä¤ê¡¢ÇÏ¤¿¤Á¤ò¿åÃæ¤«¤é°ú¤¾å¤²¤¿¡£
»ô¤¤¼ç¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÆü¤ÏÀã¤¬¹ß¤ê¡¢µ¤²¹¤¬É¹ÅÀ²¼20¡Á30ÅÙ¤Þ¤Ç²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
»ô¤¤¼ç¤Ï70Âå¤Ç¡¢°ì²È¤Î¼ýÆþ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÇÏ¤Î»ô°é¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£13Æ¬¤¬¤¹¤Ù¤Æ»à¤ó¤À¤³¤È¤Ç30Ëü¸µ¡ÊÌó660Ëü±ß¡Ë¤ÎÂ»¼º¤òÈï¤ê¡¢¤ä¤ë¤»¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤À¤È¤¤¤¦¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ÌøÀî¡Ë