ÁíÎÏÀï¤Ç2°Ì»à¼é¡¡¥Á¡¼¥àµß¤Ã¤¿22ºÐ¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¡¡Á°ÆüÅÓÃæ¸òÂå¤Î21ºÐ¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤ÏÃæÅÄµ×Èþ´ÆÆÄ¤Î¡Ö¿Æ¿´¡×¤Ë±þ¤¨¼éÈ÷¤ÇÊ³µ¯¡Ú¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëSV¥ê¡¼¥°½÷»Ò¡¦SAGAµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¡Û
¡¡¢¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡¦ÂçÆ±À¸Ì¿SV¥ê¡¼¥°½÷»Ò¡¡SAGAµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹3¡½2PFU¥Ö¥ë¡¼¥¥ã¥Ã¥ÄÀÐÀî¤«¤Û¤¯¡Ê7Æü¡¢Ê¡²¬»Ô¡¦¾ÈÍÕÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡SAGAµ×¸÷¤¬PFU¤Ë21¡½25¡¢25¡½18¡¢25¡½20¡¢28¡½30¡¢17¡½15¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¡£2ËçÂØ¤¨¤Ç¥³¡¼¥È¤ËÆþ¤ê¡¢62¡¦1¡ó¤Î¥¢¥¿¥Ã¥¯·èÄêÎ¨¡Ê29ÂÇ¿ô18ÆÀÅÀ¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¤ÎµÈÉðÈþ²Â¡Ê22¡Ë¤¬º£µ¨½é¤ÎPOM¡Ê¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Þ¥Ã¥Á¡Ë¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£ÄÌ»»14¾¡4ÇÔ¤È¤·¤¿SAGAµ×¸÷¤Î½ç°Ì¤Ï2°Ì¤Î¤Þ¤Þ¡£10¾¡8ÇÔ¤ÎPFU¤â6°Ì¤Î¤Þ¤Þ¡£¡ÊµÏ¿¤ÏÂ®ÊóÃÍ¡Ë
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥ê¡¼¥°¤Ï11Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ëÅ·¹ÄÇÕ¡¦¹Ä¹¡ÇÕÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥é¥¦¥ó¥É¤Î¤¿¤áÃæÃÇ¤µ¤ì¤ë¡£2024Ç¯ÅÙÂç²ñ½àÍ¥¾¡¡ÊÍ¥¾¡¤Ï¥ô¥£¥¯¥È¥ê¡¼¥ÊÉ±Ï©¡Ë¤ÎSAGAµ×¸÷¤Ï13Æü¤Î3²óÀï¡ÊÂÐÀïÁê¼ê¤ÏÌ¤Äê¡Ë¤«¤éÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¾å¤«¤é¸«¤Æ¤â¡¢²¼¤«¤é¸«¤Æ¤â¡¢µÈÉð¤Ë¾¡¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿°ìÀï¤À¡£³Æ¥»¥Ã¥È¡¢ÎôÀª¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤»¤á¤®¹ç¤¤¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¶ì¤·¤¤»þ´ÖÂÓ¤ÇÅêÆþ¤µ¤ì¤¿ÇØÈÖ¹æ¡Ö13¡×¤Ï¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ò¼´¤ËÁê¼ê¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò²¿ÅÙ¤âÆÍÇË¡£¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ç30ÆÀÅÀ¡Ê68ÂÇ¿ô¡Ë¤Î¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ë¡¼¡¦¥µ¥à¥Ç¥£¡Ê27¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥é¥¤¥ÈÂ¦¤«¤é¤Î¹¶·â¤òµ¡Ç½¤µ¤»¤ë¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÅÓÃæ¤«¤é¡Ê¥³¡¼¥È¤Ë¡ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤¬¡¢¤¤¤¤³èÌö¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µÈÉð¤¬¾Þ¤ò¤â¤é¤¨¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÇï¼ê¤òÁ÷¤Ã¤¿¤Î¤ÏÃæÅÄµ×Èþ´ÆÆÄ¡Ê60¡Ë¤À¡£ÀèÈ¯¤È°ã¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼µ¡²ñ¤¬¸Â¤é¤ì¤ëÃæ¤Ç¤ÎPOM¼õ¾Þ¡£¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤Ë¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Î¸ÀÍÕ¤òÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¤¤¡¢Ê¸¶ç¤Ê¤·¤Î¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ï¢¾¡¤¬13¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿GAME1¡Ê6Æü¡Ë¤ÎÇÔÀï¤«¤é°ìÌë¡¢»î¹çÁ°Îý½¬Ãæ¤Î¤³¤È¤À¡£Áª¼ê¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¥³¡¼¥ÈÆâ¤Ç¤¤¤Ä¤â¤Î±ß¿Ø¤òÁÈ¤ó¤À¸å¡¢ÎÙÆ±»Î¤ÇÌÜ¤ò¸«¤Ä¤á¡¢¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£¥ê¥¹¥¿¡¼¥È¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤¿»î¹ç¤òÁ´°÷¤ÇÀï¤¤È´¤³¤¦¤È¤¤¤¦°Õ»×¤ÎÉ½¤ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÄü¤á¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¡ÄºÇ¸å¤Þ¤ÇÄü¤á¤º¤Ë¤¤¤¯¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤Ç¤¹¤Í¡×¡£¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¤Î¤ÏÊ¿»³»íÕÁ¡Ê25¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ç13ÂÇ¿ô4ÆÀÅÀ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿GAME1¤Î²ù¤·¤µ¤òÀ²¤é¤¹13ÂÇ¿ô10ÆÀÅÀ¡£Á°±Ò¤Î¹¶·âËç¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤â¡¢µ¡Æ°ÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÆ§¤óÄ¥¤êÂ³¤±¤¿¡£ºÇ½ªÂè5¥»¥Ã¥È¡¢PFU¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò°®¤é¤ì¤¿ÅÚÃÅ¾ì¤Ç¤ÎÆ±ÅÀÂÇ¡¢16¡½15¤«¤é¾¡Íø¤ò·è¤á¤¿°ìÂÇ¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥é¥¤¥ÈÂ¦¤«¤é¼¹Ç°¤ÇÂÇ¤ÁÈ´¤¤¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡¡¡Ö¥ß¥É¥ë¤ÎÅÀ¿ô¤Ï¥»¥Ã¥¿¡¼¤ÎÅÀ¿ô¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¥ß¥É¥ë¤ò¡Ë»È¤¨¤ë¾õ¶·¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥Ñ¥¹¤ò¡¢¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¤ä¥ê¥Ù¥í¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¤Ä¤¯¤ê½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Ê¿»³¤¬¼«¤é¤Î¼ì·®ÂÇ¤ò¸Ø¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¸ý¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö´¶¼Õ¡×¤Î»×¤¤¡£»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤ÀÊ¿»³¤ÎÎÙ¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥àºÇÂ¿45ËÜ¤ÎÁê¼ê¥µ¡¼¥Ö¤ò¥ì¥·¡¼¥Ö¤·¤¿ËÌÁë°¼²»¡Ê21¡Ë¤¬ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£·èÄêÂÇ¤ò·«¤ê½Ð¤»¤º¡¢¶¯¤ß¤Î¼éÈ÷ÌÌ¤Ç¤â¤Û¤³¤í¤Ó¤¬½Ð¤¿GAME1¤Ç¤ÏÅÓÃæ¸òÂå¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¡¢¤½¤Î¸å¥³¡¼¥È¤ËÌá¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥ß¥¹¤ò°ú¤¤º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¥Á¡¼¥à¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿ÃæÅÄ´ÆÆÄ¤Î·èÃÇ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Îº¬Äì¤Ë¤Ï¥³¡¼¥È¤ËÎ©¤Ä°Ê¾å¡¢´¶¾ð¤ËÎ®¤µ¤ì¤º¤Ë²¿¤ò¤¹¤ë¤Ù¤¤«¤ò¶»¤ËÌä¤¤Ä¾¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤Î¡Ö¿Æ¿´¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÅÄ´ÆÆÄ¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òËÌÁë¤Ï¼õ¤±»ß¤á¤¿¡£
¡¡¡ÖºòÆü¤Ï¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó¤Î¤È¤³¤í¤ÇÍð¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢SAGAµ×¸÷¤Î·Á¤Ç¹¶·â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£º£Æü¤Ï¡¢¤Þ¤º¤·¤Ã¤«¤ê¡¢¥Ñ¥¹¤ä¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç¹×¸¥¤·¤Æ¡¢¥ß¥É¥ë¤ä¥é¥¤¥È¤Î¥ª¥Ý¤Î¿Í¤Ë·è¤á¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡Ä¡£¼«Ê¬¤¬·è¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤âÁ´Á³¡ÄÂ¾¤Î¿Í¤¬·è¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ä¹¶·âÎÏ¤¬¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤ÏÁ´ÉôA¥Ñ¥¹¡¢¥Î¡¼¥ß¥¹¤Ç¡£¤½¤³¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤¤¤¤°ÕÌ£¤ÇÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÆÎ×¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹ÌÌ¤â´Þ¤á¤Æ¼«¿È¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë·è¤·¤ÆÇ¼ÆÀ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¿´¤ËÀÞ¤ê¹ç¤¤¤Ï¤Ä¤±¤¿¤Ï¤º¤À¡£½é¤á¤Æ½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¡¢SAGAµ×¸÷¤Î´ÇÈÄÁª¼ê¤Î°ì¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢ÇØÉé¤¦¤â¤Î¤ÎÂç¤¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤Ä¤Ä¡¢¼ã¤¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Ï¿Ê²½¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¡ÖÊÉ¡×¤ÈÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Äº£Æü¤ÎËÌÁë¤Ï¤¹¤´¤¯¡Ä¼«Ê¬¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢É½¾ð¤âÁ´Á³°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¼«Ê¬¤Î¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÅ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¤â±Ç¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Èà½÷¼«¿È¡¢¾¯¤·²¿¤«´¶¤¸¤¿¤â¤Î¤¬ºòÆü¤Î»î¹ç¤Ç¤¢¤ê¡¢º£Æü¤Î»î¹ç¤ÇÉ½¸½¤Ç¤¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡¡°Â°×¤Ë¹ç³ÊÅÀ¤òÍ¿¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÃæÅÄ´ÆÆÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢»îÎý¤«¤éÆ¨¤²¤º¤ËÁ°¤Ø¿Ê¤â¤¦¤È¤¹¤ëËÌÁë¤Î³Ð¸ç¤ÏÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£Á´°÷¤Ç¤Ä¤«¤ß¼è¤Ã¤¿1¾¡¤Ë¡¢¤º¤·¤ê¤È¤·¤¿½Å¤ß¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£¡ÊÀ¾¸ý·û°ì¡Ë
¢¨SAGAµ×¸÷¤Î¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¡ÊÂè1¥»¥Ã¥È¡Ë
¢£¥»¥Ã¥¿¡¼¡¡±É³¨Î¤¹á¡Ê34¡Ë
¢£¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¡¡¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ë¡¼¡¦¥µ¥à¥Ç¥£¡Ê27¡Ë
¢£¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¡¡ËÌÁë°¼²»¡Ê21¡Ë¡¢¥ª¥ë¥¬¡¦¥¹¥È¥é¥ó¥Ä¥¡¥ê¡Ê29¡Ë
¢£¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¡¡¹ÓÌÚºÌ²Ö¡Ê24¡Ë¡¢Ê¿»³»íÕÁ¡Ê25¡Ë
¢£¥ê¥Ù¥í¡¡À¾Â¼ÌïºÚÈþ¡Ê25¡Ë