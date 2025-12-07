°ìÀÄãØ¡¢¡Ö¥Ï¥Ê¥ß¥º¥¡×¤¦¤Þ¤¯²Î¤¦ÊýË¡¤Ë°ì¸À¤Ç²óÅú¡¡1Ëü¿Í¤Î¹ç¾§ÃÄ¤ÈÇ®¾§¤·¤Æ¤·¤ß¤¸¤ß
¡¡²Î¼ê¤Î°ìÀÄãØ¤¬7Æü¡¢Âçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿²»³Ú¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ø¥µ¥ó¥È¥ê¡¼1Ëü¿Í¤ÎÂè¶å¡Ù¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°ìÀÄãØ¡¢1Ëü¿Í¤Î¹ç¾§ÃÄ¤È¡Ö¥Ï¥Ê¥ß¥º¥¡×Ç®¾§
¡¡1983Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿À¤³¦ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¡ÖÂè¶å¡×¹ç¾§¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡£º£Ç¯¤Ç43²óÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½ªÀï¤«¤é80Ç¯¤ÎÀáÌÜ¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿º£Ç¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê²Î¤¤·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿¡ÖÂè¶å¡×¤Î»×¤¤¤ò¡¢Âç¹ç¾§¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆüËÜÃæ¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤ØÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡°ìÀÄ¤Ï¡¢Âè1Éô¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Ï¥Ê¥ß¥º¥¡×¤ò1Ëü¿Í¹ç¾§ÃÄ¤È¤È¤â¤Ë²Î¤Ã¤¿¡£¸ø±é¤ò½ª¤¨¤Æ¡Ö¡Ø¥Ï¥Ê¥ß¥º¥¡Ù¤Ã¤Æ¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¤¦¤Þ¤¯²Î¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê¿´¤¬Àµ²ò¡×¤È¡¢Âç¹ç¾§¤Î´¶Æ°¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º´ÅÏÍµ»á¤¬Áí´ÆÆÄ¡¢¾¾²¬çýÍ¥¤¬¿Ê¹ÔÌò¤òÌ³¤á¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Áó°æÍ¥¤¬Ï¯ÆÉ¤Ç»²²Ã¤·¤¿¡£¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡¢12·î20Æü¤ËMBS¡¦TBS·ÏÆÃÈÖ¡Ø¥µ¥ó¥È¥ê¡¼1Ëü¿Í¤ÎÂè¶å 2025 ¡Á1Ëü¿Í¤Ç²Î¤òÂ£¤ëÆü¡Á¡Ù¡Ê¸å4¡§00¡Á4¡§54¡Ë¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
