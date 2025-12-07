½ÀÆ»³ÑÅÄ²Æ¼Â¡¢¸½Ìò°úÂà¤Î°Õ¸þ¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÇºÇÇ¯Ä¹¶â¥á¥À¥ë
¡¡½ÀÆ»¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½÷»Ò48¥¥íµé¶â¥á¥À¥ë¤Î³ÑÅÄ²Æ¼Â¡Ê33¡Ë¡áSBC¾ÅÆîÈþÍÆ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡á¤¬¸½Ìò°úÂà¤Î°Õ¸þ¤ò¸Ç¤á¤¿¤³¤È¤¬7Æü¡¢Á´ÆüËÜ½ÀÆ»Ï¢ÌÁ¡ÊÁ´½ÀÏ¢¡Ë´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£ÂÎ½ÅÌµº¹ÊÌ¤ÇÁè¤¦4·î¤ÎÁ´ÆüËÜ½÷»ÒÁª¼ê¸¢¤Ë½Ð¾ì¸å¤Ï¼ÂÀï¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶áÆüÃæ¤Ë¶¯²½»ØÄê¼ÂàÆÏ¤òÁ´½ÀÏ¢¤ËÄó½Ð¤¹¤ëÊý¸þ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡³ÑÅÄ¤Ï6·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÂåÉ½¤«¤é³°¤ì¡¢¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¡ÊGS¡ËÅìµþÂç²ñ¤â¼Âà¤·¤Æ¤¤¤¿¡£7Æü¤ËGSÅìµþÂç²ñ¡ÊÅìµþÂÎ°é´Û¡Ë¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¸å¡¢º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²ñ¼Ò¤ÈÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤í¤½¤íÈ¯É½¤È¤«¼êÂ³¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Á´½ÀÏ¢´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¶¯²½Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤¦³èÆ°¤·¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¼¡¤Î¸ÞÎØ¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤¬¤É¤ì¤À¤±ÂçÊÑ¤«¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£µ¤»ý¤Á¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢Áá¤á¤Ë¤·¤«¤ë¤Ù¤ÂÐ±þ¤ò¤¹¤ë¡×¤È¤·¡¢¶áÆüÃæ¤Ë¿ÊÂà¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¤¹¤ë¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¤Î³ÑÅÄ¤Ï¤È¤â¤¨Åê¤²¡¢´ØÀáµ»¤òÉð´ï¤Ë³èÌö¡£½é½Ð¾ì¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ï31ºÐ11¥«·î¤ÇÆüËÜ½ÀÆ»»Ë¾åºÇÇ¯Ä¹Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£