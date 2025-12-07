¡Ú½ÀÆ»¡Û¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤Î³ÑÅÄ²Æ¼Â¤¬Âè°ìÀþÂà¤¯°Õ¸þ¡¡µî½¢»×¤¤Çº¤àÆü¡¹¤«¤é¤Ä¤¤¤Ë·èÃÇ¡Ä´Ø·¸¼Ô¤¬ÌÀ¤«¤¹
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤Î³ÑÅÄ²Æ¼Â¡Ê33¡áSBC¾ÅÆîÈþÍÆ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ë¤¬Âè°ìÀþ¤òÂà¤¯°Õ¸þ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬7Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡³ÑÅÄ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¡ÊGS¡ËÅìµþÂç²ñÆâ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¾®³ØÀ¸¤È¤Î¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¸å¡¢¼«¿È¤Îµî½¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¡Öº£¸å¤Î¤³¤È¤Ï²ñ¼Ò¤ÈÁêÃÌ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤í¤½¤íÈ¯É½¤Ç¤¤ë¼êÂ³¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¼«¿È¤ÎÃæ¤Ç¤Ï´û¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£º£·î20Æü¤ÎÂÎ½ÅÌµº¹ÊÌ¤ÇÁè¤ï¤ì¤ëÀéÍÕ¸©Áª¼ê¸¢¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡£¾å°Ì¤ËÆþ¤ì¤Ð´ØÅìÁª¼ê¸¢¡¢¤½¤·¤Æ¼«¿È¤¬º£Ç¯½Ð¾ì¤·¤¿Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ëÂç²ñ¤À¤¬¡ÖÂÎ¤ÈÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»î¹ç¤Ë½Ð¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤±¤ÉÄË¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¿ôÆüÁ°¤Ë¤Ï¤®¤Ã¤¯¤ê¹ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡£´õË¾¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤±¤ÉÆñ¤·¤¤¤«¤Ê¡×¤È·ç¾ì¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Çµî½¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀ¸À¤òÈò¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢4·î¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¸å¤Ë¤Ï¡ÖËèÆü¥³¥í¥³¥íÊÑ¤ï¤ëÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤³¤³¤Ç¼¤á¤Þ¤¹¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¼«Ìä¼«Åú¤·¤Ê¤¬¤é¹Í¤¨¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Ê¤É¡¢»×¤¤Çº¤àÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¡¢´û¤Ë´Ø·¸¼Ô¤Ë¤Ï·èÃÇ¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ÎÆü¡¢Á´ÆüËÜ½ÀÆ»Ï¢ÌÁ¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖËÜ¿Í¤ÎÃæ¤Çµ¤»ý¤Á¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¼¡¤Î¸ÞÎØ¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤¬¤É¤ì¤À¤±ÂçÊÑ¤«Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¤·¤Ã¤«¤ê¹Í¤¨¤Æ¡¢»×¤¤¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤Ê¡£¶¯²½Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï³èÆ°¤·¤Ê¤¤·Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤ÈÂåÊÛ¤·¤¿¡£
¡¡³ÑÅÄ¤ÏÆüËÜ½ÀÆ»»Ë¾åºÇÇ¯Ä¹31ºÐ11¥«·î¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¸å¡¢º£Ç¯2·î¤ÎGS¥Ð¥¯¡¼Âç²ñ¤È4·î¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ë½Ð¾ì¡£º£²ó¤ÎGSÅìµþÂç²ñ¤ÎÂåÉ½Áª¹ÍÂÐ¾Ý¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»öÁ°¤Ë¼Âà¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£