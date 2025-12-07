À¶µÜ³¤ÅÍ¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼£±£°¼þÇ¯Âç²ñ¤Ç¡Ö¸µ£×£×£Å¡×¥«¡¼¥ë¡¦¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó¡õ¥É¥¯¡¦¥®¥ã¥í¡¼¥º¤Ë½±·â¤µ¤ì¤ë¡Ö¸µÆü¤ÎÉðÆ»´Û¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡×¡Ä£±£²¡¦£·¸å³Ú±à
¢¡¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡¦¥Î¥¢À¶µÜ³¤ÅÍ¥Ç¥Ó¥å¡¼£±£°¼þÇ¯µÇ°¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹Âç²ñ¡Ö¶¸Íð¤Î£Ä£Å£Ã£Á£Ä£Å¡×¡Ê£·Æü¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡Ë´Ñ½°£±£²£¹£°
¡¡¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡¦¥Î¥¢¤Ï£·Æü¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤ÇÀ¶µÜ³¤ÅÍ¥Ç¥Ó¥å¡¼£±£°¼þÇ¯µÇ°¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹Âç²ñ¡Ö¶¸Íð¤Î£Ä£Å£Ã£Á£Ä£Å¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡À¶µÜ¤Ï¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¤¿£²£°£±£µÇ¯£³·î¤Ë¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡¦¥Î¥¢¤ØÆþÌç¡£Æ±Ç¯£±£²·î£¹Æü¤Î¥Ç¥£¥Õ¥¡ÍÌÀÂç²ñ¤Ç¤Î·§Ìî½àÀï¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡££²£°£±£¸Ç¯£±£²·î£±£¶Æü¤Ë¤Ï²£ÉÍÊ¸²½ÂÎ°é´ÛÂç²ñ¤Ç¿ù±ºµ®¤òÇË¤ê¡¢£²£²ºÐ£´¤«·î¤Î»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Ç¤Î£Ç£È£Ã¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂ¤òÃ¥¼è¤¹¤ë¤Ê¤ÉÃÄÂÎ¤Î´ÇÈÄ¤òÇØÉé¤¦¥È¥Ã¥×¤È¤·¤Æ³èÌö¤·Êý½®¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÂè£±»î¹ç¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ÎÁê¼ê¤À¤Ã¤¿·§Ìî¤È°ìµ³ÂÇ¤Á¡£½é¿Ø¤ÈÆ±¤¸¥¨¥á¥é¥ë¥É¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥¿¥¤¥Ä¤ÈÎ¾É¨¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÃåÍÑ¤·¥ê¥ó¥°¥¤¥ó¤·¤¿À¶µÜ¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç¥®¥Ö¥¢¥Ã¥×¤·¤¿µÕ¥¨¥Ó¸Ç¤á¤ÇµçÃÏ¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤¬Ã¦½Ð¡£ºÇ¸å¤Ï¥¹¥«¥¤¥¦¥©¡¼¥¯¥¨¥ë¥Ü¡¼¤Ç·§Ìî¤òÄÀ¤á¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ï¡Ö½é¿´¤ËÊÖ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë£Á£Ì£Ì¡¡£Ò£Å£Â£Å£Ì£Ì£É£Ï£Î¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈÁÈ¤ó¤ÇµÜÏÆ½ãÂÀ¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥â¥ê¥¹¡¢´ÝÆ£ÀµÆ»¡¢¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥¦¡¼¤È¤Î£¸¿Í¥¿¥Ã¥°Àï¤Ë½Ð¾ì¡£»î¹çÁ°¤Ë¤ÏÉðÆ£·É»Ê¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»³ÅÄË®»Ò¤é¤«¤é²ÖÂ«¤òÂ£¤é¤ì¤¿¡£É¬»¦¤Î¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡¼¥×¥ì¥¯¥Ã¥¹¤ÇµÜÏÆ¤òÄÀ¤á£²Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤¿À¶µÜ¤Ï¡¢¥â¥ê¥¹¤Ø¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¢£Ô£²£°£°£°£ØÈ´¤±¤Æ¤«¤é¾å¼ê¤¯¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤À¤±¤É¡¢²¶¤Ï¥°¥ì¡¼¥È¤Ê¥ì¥¹¥é¡¼¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¿¤¿¤¨¡Ö²¶¤¿¤Á£Á£Ì£Ì¡¡£Ò£Å£Â£Å£Ì£Ì£É£Ï£Î¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤«¡×¤È´«Í¶¤·¤¿¡£¥â¥ê¥¹¤Ï²óÅú¤òÊÝÎ±¤·¥ê¥ó¥°¤òµî¤Ã¤¿¡£
¡¡·Þ¤¨¤¿¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç½ÉÅ¨¤Î·ý²¦¤È£¶£°Ê¬¥¢¥¤¥¢¥ó¥Þ¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤ËÄ©¤ó¤À¡££¶£°Ê¬¥¢¥¤¥¢¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤Ï¡¢£¶£°Ê¬´Ö»î¹ç¤ò¹Ô¤¤¡¢»î¹ç½ªÎ»»þÅÀ¤Ç£³¥«¥¦¥ó¥È¡¢¥®¥Ö¥¢¥Ã¥×¡¢È¿Â§¡¢¥ê¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¾¡Íø¤Î¿ô¤òÂ¿¤¯µó¤²¤¿Áª¼ê¤ò¾¡¤Á¤È¤¹¤ë»î¹ç·Á¼°¡£»î¹ç½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¾¡Íø¤Î¿ô¤¬Æ±¤¸¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢»þ´ÖÌµÀ©¸Â£±ËÜ¾¡Éé¤Î¥µ¥É¥ó¥Ç¥¹¤Ë¤è¤ë±äÄ¹Àï¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¡¢·ý²¦¤¬£²¾¡¤òµó¤²¡¢À¶µÜ¤ÏÎôÀª¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â»Ä¤ê£²£°Ê¬¤Ç¥¹¥«¥¤¥¦¥©¡¼¥¯¥¨¥ë¥Ü¡¼¤ò·è¤á£±¾¡¡£¤µ¤é¤Ë£³Ê¬¸å¤Ë¥Õ¥©¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤£²¾¡£²ÇÔ¤Î¥¿¥¤¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£·ã¤·¤¤Ä¥¤ê¼ê¤Ë·ý²¦¤¬½³¤ê¤ÇÂÐ¹³¡£Æù¤È¹ü¤ò»Â¤ê¹ç¤¦¥Þ¥é¥½¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤Ï¡¢À¶µÜ¤¬¥Õ¥é¥ó·÷¥·¥å¥¿¥¤¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥Þ¥¦¥ó¥È¥Ñ¥ó¥Á¤ÎÏ¢ÂÇ¤Ç¹¶Àª¤Ë½Ð¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢·ý²¦¤âÂ¦Æ¬Éô¤Ø¤Î¶¯Îõ¤Ê½³¤ê¤ÇµÕ½±¡££Ð¡¥£Æ¡¥£Ó¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤à¤È±êÎØ¤òÆÍ¤»É¤·¡¢»Ä¤ê£±£°Ê¬¤òÀÚ¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç£³¾¡ÌÜ¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë·ý²¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤à¡££²Ê¬¤¢¤Þ¤ê¹Ê¤á¾å¤²¤é¤ì¤¿¤¬À¶µÜ¤Ï·üÌ¿¤ËÂÑ¤¨È´¤¥í¡¼¥×¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Ç´íµ¡¤òÃ¦¤·¡¢¥·¥ã¥¤¥Ë¥ó¥°¥é¥ó¥µ¡¼¤Ç¥Õ¥©¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ä¤ê£µÊ¬¤Ç£³¾¡£³ÇÔ¡£Â£´¤Î»ú¸Ç¤á¤ÇÀ¶µÜ¤Ï·ý²¦¤òÊá³Í¤·¤¿¡££²Ê¬¤¢¤Þ¤ê¹Ê¤á¾å¤²»Ä¤ê£³Ê¬¤òÀÚ¤ë¤â·ý²¦¤Ï¥®¥Ö¥¢¥Ã¥×¤ò¤·¤Ê¤¤¡£¥í¡¼¥×¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Ç¥Ô¥ó¥Á¤òÆ¨¤ì¤¿¡£·ý²¦¤Ï¶¯Îõ¤Ê±¦¥Ï¥¤¥¥Ã¥¯¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤ß¤µ¤é¤Ê¤ë½³¤ê¤Ç¥Õ¥©¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿¡££´¾¡£³ÇÔ¤Ë¤µ¤ì¤¿À¶µÜ¤Ï¡¢»Ä¤ê£±Ê¬¤Ç´Ý¤á¹þ¤ß¥é¥Ã¥·¥å¤Ç¥Õ¥©¡¼¥ë¤òÁÀ¤¦¤âºÇ¸å¤Ï¥·¥ã¥¤¥Ë¥ó¥°¥é¥ó¥µ¡¼¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÆ±»þ¤Ë£¶£°Ê¬½ªÎ»¤Î¥´¥ó¥°¤¬ÌÄ¤ê¡¢£´¾¡£³ÇÔ¤Ç·ý²¦¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥¢¥¤¥¢¥ó¥Þ¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿£²¿Í¤Ï¶¦¤ËÂç¤Î»ú¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£¤½¤·¤ÆºÂÎé¤ò¤«¤ï¤·°®¼ê¡££±Æü£³»î¹ç¤òÀï¤¤È´¤¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤¿À¶µÜ¤Ï¡¢·ý²¦¤Ø¡Ö²¶¤Ï¥Î¥¢¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤³¤Î£±£°Ç¯´Ö¡¢¤º¤Ã¤È·ý²¦¤µ¤ó¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£·ý²¦¤µ¤ó¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤éº£¤Î¼«Ê¬¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤¹¤ë¤È¡Ö¤Ç¤â·ý²¦¤µ¤ó¤ËÉé¤±¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤è¤«¤Ã¤¿¤éÍèÇ¯¤â¤¦£±²ó¡¢¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Ø¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¥¥Ä¥¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏ³¤é¤·¡Ö¤Ç¤â¡¢£±£°¼þÇ¯¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¤ª½¸¤Þ¤ê¤¤¤¿¤À¤¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¥Û¡¼¥ë¤ÏÂç¤¤Ê³¤ÅÍ¥³¡¼¥ë¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö²¶¤Ï¥Þ¥¸¤Ç¥Î¥¢¤ò¶È³¦£±°Ì¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÀäÂÐ¤ËÄü¤á¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÀä¶«¤·¡Ö²¶¤È¤ß¤Ê¤µ¤ó°ì½ï¤ËÌ´¤ò¤ª¤¤¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö£±£µ¼þÇ¯¤«£²£°¼þÇ¯¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤Î»þ¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤ÈÀÀ¤¦¤È¡¢Ê¤ÌÌ¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿Ææ¤Î£²¿ÍÁÈ¤¬ÍðÆþ¤·À¶µÜ¤ò£Ë£Ï¤·¤¿¡£¥Þ¥¹¥¯¤òÃ¦¤°¤ÈÀµÂÎ¤Ï¡¢¥«¡¼¥ë¡¦¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó¤È¥É¥¯¡¦¥®¥ã¥í¡¼¥º¡£¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ç£É£×£Ç£Ð¥¿¥Ã¥°¤ò³ÍÆÀ¤·£×£×£Å¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿£²¿Í¤Î¤Þ¤µ¤«¤ÎÍðÆþ¤Ë¥Û¡¼¥ë¤Ï¡Öµ¢¤ì¡ª¡×¥³¡¼¥ë¤È¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤¬¸òºø¤·¤¿¡£
¡¡¥°¥í¥Ã¥®¡¼¤ÎÀ¶µÜ¤ò¥â¥ê¥¹¤¬µß½Ð¡£¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÀ¶µÜ¤Ï¡Ö¥Î¥¢¤Î¥ê¥ó¥°¤ò±ø¤¹¥ä¥Ä¤Ïµö¤µ¤Ê¤¤¡×¤È·ã¹â¡£¸µÆü¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥â¥ê¥¹¤È¤Æ¤á¤§¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡×¤È¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó¤È¥®¥ã¥í¡¼¥º¤ØÀëÀïÉÛ¹ð¤·¤¿¡£