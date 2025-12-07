¡ÖTHE¡¡MANZAI¡×½é½Ð¾ì¥³¥ó¥Ó¡¡¤¿¤±¤·¾Î»¿¡ÖÉñÂæ´·¤ì¤Æ¤ë¡×¡¡¥³¥Ô¡¼¤Ï¡ÖÀ¤¤Ë¤â´ñÌ¯¤Ê¾åÊýÌ¡ºÍ¡×
¡¡¡ÖTHE¡¡SECOND¡ÁÌ¡ºÍ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Á2025¡×¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ä¡¼¥È¥é¥¤¥Ö¡×¤¬7Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥¢¥µ¥Ò¥Ó¡¼¥ë¡¡¥¹¥Þ¥É¥ê¡¡THE¡¡MANZAI¡¡2025¡¡¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥ó¥Ó¤Ï¡ÖÀ¤¤Ë¤â´ñÌ¯¤Ê¾åÊýÌ¡ºÍ¡×¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤ÇÅÐ¾ì¡£¡Ö½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢¥Ä¡¼¥È¥é¥¤¥Ö¤Ç¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¡¢¥³¥Æ¥³¥Æ¤Î´ØÀ¾ÊÛ¤Ç¥¯¥»¤Î¶¯¤¤Ì¡ºÍ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥¿¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢Æ±ÈÖÁÈºÇ¹â¸ÜÌä¤Î¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¤Ï¡Ö¤³¤Î¿Í¤¿¤ÁÄ¹¤¤¤ó¤À¤í¡©ÉñÂæ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï¤â¤¦´·¤ì¤Æ¤ë¤â¤ó¤Ê¡×¤È»¿¼¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¡þ¥Ä¡¼¥È¥é¥¤¥Ö¡¡Âç³Ø¤ÎÆ±µéÀ¸¤À¤Ã¤¿¡¢¤¿¤«¤Î¤ê¡Ê41¡Ë¤È¼þÊ¿º²¡Ê42¡Ë¤Ë¤è¤ê¡¢2008Ç¯·ëÀ®¡£¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢»þÂå¤«¤éM¡Ý1¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ËÄ©Àï¤·¡¢ºÇ¹âÀ®ÀÓ¤Ï½à¡¹·è¾¡¡Ê7²ó¡Ë¡£¡Ö2¤Ä¤ÎÉôÂ²¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¥³¥ó¥ÓÌ¾¤Ï¡¢¤¿¤«¤Î¤ê¤ÎÁÄÀè¤¬³¤Â±¤È¤¤¤¦ÏÃ¤«¤é¡¢¼þÊ¿º²¤¬¼«Ê¬¤ÎÁÄÀè¤¬»³Â±¤À¤ÈÄ¥¤ê¹ç¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡£