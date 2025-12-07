Åì⼥ÂÎ¤¬55Ç¯¤Ö¤ê2²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤¹¡ª ¼¯²°ÂÎ°é¤Ë¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È3-1¤Ç¾¡Íø¡ÚÁ´ÆüËÜ¥¤¥ó¥«¥ì½÷»Ò¡Û
¡¡7Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÂè72²óÃáÉãµÜ»òÇÕÁ´ÆüËÜ¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÂç³Ø½÷»ÒÁª¼ê¸¢Âç²ñ¥ß¥¥×¥ëー¥ó¥¹ー¥Ñー¥«¥ì¥Ã¥¸¥Ð¥ìー2025¤Î·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Åìµþ⼥⼦ÂÎ°é⼤³Ø¤È¼¯²°ÂÎ°éÂç³Ø¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡½à·è¾¡¤ÇÌÀ³¤Âç³Ø¤òÇË¤ê¡¢49Ç¯¤Ö¤ê¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿Åìµþ⼥⼦ÂÎ°é⼤³Ø¤È¡¢Âç²ñ2Ï¢ÇÆÃæ¤ÎÃÞÇÈÂç³Ø¤Ë¾¡Íø¤·¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤Ë·è¾¡¤Ø¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¼¯²°ÂÎ°éÂç³Ø¤Î°ìÀï¡£Åì⼥ÂÎ¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Àー¥«¥Æ¥´¥êー¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¤Îº´Æ£ºÌ²Æ¤é¤¬¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£¼¯²°ÂÎ°é¤Ï¡¢¥Óー¥Á¥Ð¥ìー¤È¤ÎÆóÅáÎ®¤Ç³èÆ°¤¹¤ë1Ç¯À¸¤Î¿¹Àî¿Î¸Ð¤Ê¤É¡¢4Ç¯À¸¤«¤é1Ç¯À¸¤Þ¤ÇÉý¹¤¤Áª¼êµ¯ÍÑ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè1¥»¥Ã¥È¤Ï¼¯²°ÂÎ°é¤¬6-0¤È°ìµ¤¤ËÀè¹Ô¤¹¤ëÆþ¤ê¤Ë¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢¹¶¼é¤ÇÍ¥°Ì¤ËÎ©¤Ä¼¯²°ÂÎ°é¤Ï12-4¤ÈÅÀº¹¤ò¹¤²¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÃæÈ×¤«¤é½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤ÆÅì⼥ÂÎ¤¬ÅÜÅó¤ÎÄÉ¤¤¾å¤²¤ò¸«¤»¤ë¡£Åì⼥ÂÎ¤ËÇ÷¤é¤ì¤¿¼¯²°ÂÎ°é¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢25-23¤Î¶Ïº¹¤ÇÂè1¥»¥Ã¥È¤ò¼è¤êÀÚ¤ë¡£
¡¡Â³¤¯Âè2¥»¥Ã¥È¤Ï½øÈ×¡¢Åì⼥ÂÎ¤¬Á°¤Ë½Ð¤ë¡£¤½¤Î¸å¤â½ù¡¹¤ËÅÀº¹¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿Åì⼥ÂÎ¤Ï25-19¤Ç¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤ò¼è¤êÊÖ¤¹¡£Âè3¥»¥Ã¥È¤âÀª¤¤¤Ë¾è¤ëÅì⼥ÂÎ¤¬¥êー¥É¤¹¤ëÆþ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤â½ªÈ×¤Þ¤ÇÅÀº¹¤ò¥ー¥×¤·¤¿Åì⼥ÂÎ¡£ºÇ¸å¤Ïº´Æ£¤¬¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ò·è¤áÀÚ¤ê¡¢Âè3¥»¥Ã¥È¤ò¼è¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè4¥»¥Ã¥È¤Î½øÈ×¤ÏÎ¾¼Ô¾ù¤é¤º¡¢ÙÉ¹³¤·¤¿Å¸³«¤¬Â³¤¤¤¿¡£ÃæÈ×¡¢ç±Ãå¾õÂÖ¤òÈ´¤±½Ð¤·¤¿Åì⼥ÂÎ¤Ï¡¢º´Æ£¤òÃæ¿´¤È¤·¤Æ°ìµ¤¤ËÅÀº¹¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î¸å¤âÅì⼥ÂÎ¤ÎÀª¤¤¤Ï»ß¤Þ¤é¤º¡£ºÇ¸å¤Ï¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÇÅì⼥ÂÎ¤¬ÆÀÅÀ¡£Âè4¥»¥Ã¥È¤ò¼è¤Ã¤¿Åì⼥ÂÎ¤¬¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È3-1¤Ç¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè1¥»¥Ã¥È¤Î½øÈ×¤³¤½¶ìÀï¤·¤¿Åì⼥ÂÎ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Âè2¥»¥Ã¥È°Ê¹ß¤Ï¶¯¤µ¤ò¸«¤»¡¢55Ç¯¤Ö¤ê2²óÌÜ¤ÎÁ´ÆüËÜ¥¤¥ó¥«¥ìÍ¥¾¡¤òÄÏ¤ß¼è¤Ã¤¿¡£MIP¤Ë¤ÏÅì⼥ÂÎ¤Îº´Æ£¤¬Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¼¯²°ÂÎ°é¤À¤Ã¤¿¤¬ÀË¤·¤¯¤â2°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£»î¹ç·ë²Ì
Åìµþ⼥⼦ÂÎ°é⼤³Ø 3-1 ¼¯²°ÂÎ°éÂç³Ø
Âè1¥»¥Ã¥È 23-25
Âè2¥»¥Ã¥È 25-19
Âè3¥»¥Ã¥È 25-19
Âè4¥»¥Ã¥È 25-17