¡Ú¥«¥Ú¥é£ÓÅ¸Ë¾¡Û¸òÎ®½Å¾Þ£³Ï¢¾¡Ãæ¤Î£³ºÐÇÏ¥ä¥Þ¥Ë¥ó¥Á¥§¥ë¥¤¬Ãæ±û½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¤Ø
¡¡¡Ö¥«¥Ú¥é£Ó¡¦£Ç£³¡×¡Ê£±£´Æü¡¢Ãæ»³¡Ë
¡¡¸òÎ®½Å¾Þ£³Ï¢¾¡Ãæ¤Î¥ä¥Þ¥Ë¥ó¥Á¥§¥ë¥¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¥À¡¼¥È¤ÎÃ»µ÷Î¥¤ò»È¤ï¤ì¡¢Ãå¼Â¤ËÃÏÎÏ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤È¡¢ËÌ³¤Æ»£Ó£Ã¡¢¥µ¥Þ¡¼¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡¢ÅìµþÇÖ¤È¾ì½ê¡¢µ÷Î¥¤òÌä¤ï¤º¡¢¸ÅÇÏ¤ò·âÇË¤·¤Æ¤¤¿¡££³ºÐÇÏ¤Ç¿¤Ó¤·¤í¤¿¤Ã¤×¤ê¤Îº½¤Î¿·À±¸õÊä¡£Ï¢¾¡³¹Æ»¤òÆÍ¤¿Ê¤à¡£
¡¡¥¹¥×¥ê¥ó¥È½Å¾Þ£²¾¡¤Î¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ë¥Á¥«¥Ã¥Ñ¡£Á°Áö¤Î£Ê£Â£Ã¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤Ï¡¢Ä¾Àþ³°¤«¤é·üÌ¿¤ËÁ°¤òÄÉ¤Ã¤¿¤¬£´Ãå¤Þ¤Ç¡£½é¤Î¥À¡¼¥È£±£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ï¤ä¤äË»¤·¤«¤Ã¤¿¤«¡££±½µÁ°ÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤Ï¡¢·ªÅìºäÏ©¤Ç£´£Æ£µ£±ÉÃ£·¡Ý£±£³ÉÃ£²¤òµÏ¿¡£°ú¤Â³¤¾õÂÖ¤ÏÎÉ¤¯¡¢Å¸³«¤Ò¤È¤Ä¤Ç£ÖÁè¤¤¤Ë¡£
¡¡£Ê£Â£Ã¥¹¥×¥ê¥ó¥È£³Ãå¤«¤é»²Àï¤¹¤ë¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥¢¥à¡¼¥ë¡££±½µÁ°ÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤Ï¡¢·ªÅìºäÏ©¤Ç£´£Æ£µ£±ÉÃ£´¡Ý£±£²ÉÃ£±¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊµÓ¼è¤ê¤ÇÅÐºä¤·¤Æ¡¢½ÐÍè¤Ï¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸òÎ®½Å¾Þ¾¡¤Á¤Î¤¢¤ë¼ÂÀÓÇÏ¡££Ç£³¤Ê¤éÅöÁ³¾¡¤ÁÉé¤±¤Ë»ý¤Á¹þ¤á¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¤ËÂ³¤¯¡¢Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¥¬¥Ó¡¼¥º¥·¥¹¥¿¡¼¡£Á°Áö¤Î¥ª¡¼¥Ð¥ë¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤Ï¡¢½é¤Î¥À¡¼¥È£±£´£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ£´Ãå¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¾å¤²¤¿¤¬¡¢Âç³°ÏÈ¤Ç½ª»Ï³°¡¹¤òµ÷Î¥¥í¥¹¤¬ÄË¤«¤Ã¤¿¡£Ãæ»³¥À¡¼¥È£±£²£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ï¡Ò£´¡¦£±¡¦£°¡¦£°¡Ó¤Î¥³¡¼¥¹¹ª¼Ô¡£ÆÀ°ÕÉñÂæ¤ÇÈ¿·â¤Ë½Ð¤ë¡£
¡¡ÅìµþÇÖ¤Ï£±ÈÖ¿Íµ¤¤Ç£´Ãå¤ËÇÔ¤ì¤¿¥É¥ó¥¢¥ß¥Æ¥£¥¨¡£¹¥°Ì¤«¤é±¿¤Ó¡¢ºÇ¸å¤Ï¿¤ÓÉé¤±¤¹¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢µÙ¤ßÌÀ¤±¤Ç¥×¥é¥¹£±£³¥¥í¤ÎÇÏÂÎÁý¤¬±Æ¶Á¤·¤¿´¶¤â¡£µÙÍÜÁ°¤ÎÆâÍÆ¤«¤é¼ÂÎÏ¤Ï¸«Îô¤é¤Ê¤¤¡£