¡Ú½ÀÆ»¡Û³ÑÅÄ²Æ¼Â¤¬¸½Ìò°úÂà¤Î°Õ¸þ¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¸å¤Ï¡Ö¤É¤ì¤òÁª¤ó¤À¤é¾Íè¡¢¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤È½Ï¹Í
¡¡½ÀÆ»ÃË»Ò£´£¸¥¥íµé¤Ç£²£°£²£´Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤Î³ÑÅÄ²Æ¼Â¡Ê£Ó£Â£Ã¾ÅÆîÈþÍÆ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ë¤¬¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¸Ç¤á¤¿¤³¤È¤¬£·Æü¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Åìµþ³Ø·ÝÂç¿Ê³Ø¸å¤Ë¿²µ»¤ò¶¯²½¤·¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÂç²ñ¤ÇÆ¬³Ñ¤ò¸½¤¹¡££²£±Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¤Ï£µ£²¥¥íµé¤ÇÂåÉ½¤òÌÜ»Ø¤¹¤âÍîÁª¡££±£¹Ç¯½©¤Ë£´£¸¥¥íµé¤Ø¤ÎÅ¾¸þ¤ò·èÃÇ¸å¤Ï¡¢£²£±¡Á£²£³Ç¯À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç£³Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿£²£´Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£ÆüËÜÀª¤¬Æ±³¬µé¤òÀ©¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢£°£´Ç¯¥¢¥Æ¥Í¸ÞÎØ¤ÎÃ«Î¼»Ò°ÊÍè¤Î²÷µó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¸å¤Ï¸½ÌòÂ³¹Ô¤Î²ÄÈÝ¤ò½Ï¹Í¡££²£´Ç¯½©¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤âÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤±¤É¡¢»Ò¶¡¤È¤«¡¢·ëº§¤È¤«½÷ÀÆÃÍ¤ÎÉôÊ¬¤¬Æ¬¤Ë¤Á¤é¤Ä¤¯¡£¼«Ê¬¤¬¤É¤ì¤òÁª¤ó¤À¤é¾Íè¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤òº£¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÂ¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²ñ¸«¤ÇÀâÌÀ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¢¤ë´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢³ÑÅÄ¤µ¤ó¤Î¹ÔÆ°¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡£Á´½ÀÏ¢¤Î¶¯²½¤Î¿Í¤¿¤Á¤â³ÑÅÄÁª¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¤Á°Äó¤Ç¡¢¥í¥¹¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¤¿¶¯²½¤Ï¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¾Ú¸À¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Î³ÑÅÄ¤Ï¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¡Ê£Ç£Ó¡ËÅìµþÂç²ñ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¡Öº£²ñ¼Ò¤ÈÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤â¤¦¤½¤í¤½¤íÈ¯É½¤È¤«¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤È¼êÂ³¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£