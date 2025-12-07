¡Ú¿·ÆüËÜ¡¦£×£Ô£Ì¡Û¹â¶¶¥Ò¥í¥à¤ÎÏ¢ÇÆ¾ÃÌÇ¡¡¥¶¥Ã¥¯ÁÈ¤ËÇÔ¤ì¡ÄÁêËÀ¥Õ¥£¥ó¥ì¡¼¤ÈÂç¥â¥á¡Ö¤ªÁ°¤Î¥ß¥¹¤À¡×
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£·Æü°¦É²¡¦µ´ËÌÁí¹ç¸ø±àÂÎ°é´ÛÂç²ñ¤Î¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥¿¥Ã¥°¥ê¡¼¥°¡Ê£×£Ô£Ì¡Ë¡×£Â¥Ö¥í¥Ã¥¯¸ø¼°Àï¤Ç¡¢¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Õ¥£¥ó¥ì¡¼¡Ê£³£²¡Ë¡¢¹â¶¶¥Ò¥í¥à¡Ê£³£¶¡ËÁÈ¤¬¡¢¥¶¥Ã¥¯¡¦¥»¥¤¥Ð¡¼Jr.¡Ê£³£¸¡Ë¡¢Âç´äÎÍÊ¿¡Ê£²£·¡ËÁÈ¤ËÇÔ¤ì¡¢£´ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤Æ£ÖÁè¤¤¤«¤éÃ¦Íî¤·¤¿¡£
¡¡¥Ò¥í¥à¤ÏÆâÆ£Å¯Ìé¤È¤Î»ÕÄï¥³¥ó¥Ó¤ÇÀ©¤·¤¿ºòÇ¯Âç²ñ¤ËÂ³¤¡¢¥Õ¥£¥ó¥ì¡¼¤È¤Î°Û¿§¥³¥ó¥Ó¤ÇÏ¢ÇÆ¤òÁÀ¤Ã¤¿¤¬¡¢¸ø¼°Àï¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¤¹¤Ç¤Ë£³ÇÔ¡£Áê¼ê¥Á¡¼¥à¤Ëà¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Áá¤òÁÀ¤ï¤ì¡¢¾¡¤ÁÀ±¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÆü¤â¥Ò¥í¥à¤¬£Ô£Í£Ä£Ë¤Î£²¿Í¤Ëº¸ÏÓ¤ò´ØÀáµ»¤ÇÄË¤á¤Ä¤±¤é¤ì¡¢¥í¡¼¥ó¥Ð¥È¥ë¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥Õ¥£¥ó¥ì¡¼¤È¸òÂå¤·¤Æ¤â¡¢Â©¤Ä¤¯²Ë¤â¤Ê¤¯à¿Í´Ö¶§´ïá¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¡¢¥¹¥¿¥ß¥Ê¤ò²óÉü¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¼¹¤è¤¦¤Êº¸ÏÓ¹¶·â¤«¤éÆ¨¤ì¤¿¥Ò¥í¥à¤Ï¡¢¤ª¤¤ÆÇË¤ê¤Î¥¶¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤«¤é¥Ò¥í¥à¤Á¤ã¤ó¥Ü¥ó¥Ð¡¼¤ò¥¶¥Ã¥¯¤Ë¤µ¤¯Îö¤µ¤»¤Æ°ÕÃÏ¤ò¤ß¤»¤ë¡£¤À¤¬¡¢£Ô£É£Í£Å¡¡£Â£Ï£Í£Â¤ò¤«¤ï¤µ¤ì¡¢Î¾·³Æþ¤êÍð¤ì¤Æ¤Î·ã¤·¤¤¹¶ËÉ¤Ë¡£¥Õ¥£¥ó¥ì¡¼¤Ï¥Ò¥í¥à¤ò¥Ñ¥ï¡¼¥Ü¥à¤ÎÂÎÀª¤ÇÊú¤¨¾å¤²¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤â¤¿¤ì¤ë¥¶¥Ã¥¯¤ËÅê¤²¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¾¡Éé¼ê¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¥¶¥Ã¥¯¤Ë¤«¤ï¤µ¤ì¡¢¥Ò¥í¥à¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥ë¥Ü¥à¤Î·Á¤Ç¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËÃ¡¤¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤Îà¸íÇúá¤¬¸ú¤¤¤¿¡£¥Õ¥£¥ó¥ì¡¼¤¬¥¶¥Ã¥¯¤Ë½³¤êÅÝ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥Ò¥í¥à¤ÏÂç´ä¤ÎµÕ¤µ²¡¤µ¤¨¹þ¤ß¤«¤é¡¢¥¶¥Ã¥¯¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¯¥Ê¥¤¥Õ¼°¥¨¥Ó¸Ç¤á¤ÎÏ¢·¸¤ËÊá¤Þ¤ê¡¢£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£¥Õ¥£¥ó¥ì¡¼¡õ¥Ò¥í¥à¤Ï£²¾¡£´ÇÔ¤È¤Ê¤ê¡¢»Ä¤ê£±»î¹ç¤ò»Ä¤·¤Æ£ÖÀïÀþ¤«¤éÃ¦Íî¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ò¥í¥à¤Î£×£Ô£ÌÏ¢ÇÆ¤â¾ÃÌÇ¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î¥Ò¥í¥à¤ÏÂà¾ì»þ¤Ë²ÖÆ»¤Ç¥Õ¥£¥ó¥ì¡¼¤È¸ýÏÀ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤â¡Ö¤ªÁ°¤Î¥ß¥¹¤À¡×¤ÈÀÕÇ¤¤Î¤Ê¤¹¤ê¤Ä¤±¹ç¤¤¤Ë¡Ä¡£ºÇ¸å¤ÏºÇ½ª¸ø¼°Àï¤Ç¤Î¾¡Íø¤òÀÀ¤Ã¤Æ°®¼ê¤·¤¿¤¬¡¢¥Ò¥í¥à¤Ï¡Ö¡Ä¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Æ¤è¡¢¤ªÁ°¡¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ó¤À¡¢¥Ý¥¤¥ó¥ÈÅª¤Ë¤è¡©¡¡¤ä¤Ù¤¨¤Î¤«¡©¡¡¤â¤¦¡¢¤ä¤Ù¤¨¤Î¤«¡©¡¡¼¡¡¢£²¥Ý¥¤¥ó¥È¼è¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤ä¤Ù¤¨¤Î¤«¡©¡×¤È¤è¤¦¤ä¤¯¾õ¶·¤òÇÄ°®¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö²¶¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇË¾¤ß¤ò¼Î¤Æ¤Ê¤¤ÃË¤À¤¼¡¢¤Ê¤¢¡¢¤¤¤¯¤¾¡×¤È¡¢»Ä¤ë£±Àï¤Î¾¡Íø¤òÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£Â¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ï£´¾¡£²ÇÔ¤Î¾¡¤ÁÅÀ£¸¤Ç³¤ÌîæÆÂÀ¡õ¾åÂ¼Í¥Ìé¡¢¥°¥ì¡¼¥È¡½£Ï¡½¥«¡¼¥ó¡õ¥«¥é¥à¡¦¥Ë¥å¡¼¥Þ¥ó¤¬¼ó°Ì¤ÇÊÂ¤Ó¡¢£´¥Á¡¼¥à¤¬£¶ÅÀ¤ÇÄÉ¤¤¤«¤±¤ëº®Àï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£