¡¡¤¤¤è¤¤¤èÍè½µºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤ëÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µÆüÍË20»þ¡Ë¤Ç¡¢ÆÁÀî²ÈÀÆÌò¤ò¸«»ö¤ËÌ³¤á¾å¤²¤¿¾ëÉ°Íù¡£2ÅÙÌÜ¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ½Ð±é¤òÄÌ¤·¤ÆÈ¯¸«¤·¤¿¤³¤È¤ä¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºîÉÊ¤Ç·Ð¸³¤ò½Å¤Í¤¿2025Ç¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë20ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë2026Ç¯¤ÎÊúÉé¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆÁÀî²ÈÀÆ¤ò±é¤¸¤ë¾ëÉ°Íù¤ÎÑÛ¡¹¤·¤¤»Ñ¡ª
¡¡¾ë¤¬±é¤¸¤¿ÆÁÀî²ÈÀÆ¤Ï¡¢°ì¶¶¼£ºÑ¡ÊÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ë¤ÎÃäÃË¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¡¢ËÀéÂå¤«¤é²ÈÀÆ¤Ø¡£15ºÐ¤ÇÂè½½°ìÂå¾·³¤Ë½¢Ç¤¡£¤ª¤è¤½50Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÄ¹´üÀ¯¸¢¤òÃÛ¤¡¢ÎòÂå¾·³¤ÎÃæ¤ÇºÇÄ¹¤Îºß°ÌÇ¯¿ô¤ò»ý¤Ä¡£Ï·Ãæ¡¦¾¾Ê¿Äê¿®¡Ê°æ¾åÍ´µ®¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºâÀ¯ºÆ·ú¤äÉ÷µª¤Î²þÁ±¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤¬¡¢»þÂå¤ÎÊÑ²½¤äÆâ³°¤Î»ö¾ð¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¼¡Âè¤ËÀ¯Ì³¤Ø¤Î»ÑÀª¤ËÊÑ²½¤¬¸½¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡½¡½Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ø¤Î»²²Ã¤ÏËÜºî¤Ç2²óÌÜ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼ýÏ¿¤ò½ª¤¨¤Æ¤ß¤Æ²þ¤á¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¤«¡£
¾ë¡§º£²ó¤âÂç²Ï¥É¥é¥ÞÆÈÆÃ¤Î¸½¾ì¤Î¶õµ¤´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¾¯¤·¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÀ¾¶¿¤É¤ó¡Ù¤Î»þ¤ÏÊý¸À¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÊý¸À¤Ë´·¤ì¤ë¤Î¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÏÊý¸À¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤Ù¤é¤Ü¤¦¤ÎÊª¸ì¤ÎÃæ¤Ç²ÈÀÆ¤Ï½ÅÍ×¿ÍÊª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤½¤ÎÊ¬¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¾·³¤È¤¤¤¦º£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤ÌòÊÁ¤Ç¶ÛÄ¥¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±é¤¸Êý¤â¸½Âå·à¤È¤Ï¾¯¤·°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¶ìÀï¤¹¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤Þ¤â¤Ê¤¯ºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜºî¤Ø¤Î½Ð±é¤Ï¤´¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¾ë¡§Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÈÆÃ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¡¢¤è¤ê°ìÁØ¤Î¶ÛÄ¥´¶¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢½é¿´¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¡£ËÍ¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼ýÏ¿°ìÆü°ìÆü¤¬µ®½Å¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¶¦±é¼Ô¤ÎÊý¤«¤é³Ø¤ó¤À¤³¤È¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÄº¤¤¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ê¤É¤¬¤¢¤ì¤Ð¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾ë¡§À¸ÅÄ¤µ¤ó¤È¤Î¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¤ª¼Çµï¤ÎÌÌ¤ÇÀ¸ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤Î¤ª¼Çµï¤Ë¼æ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤Ò¤¿¤¹¤é°ìÅÀ¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¤½¤ÎÆ·¤Î±ü¤Ë¤Ï²¿¤«¤ò´ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤ß¤¨¡¢Æ±¤¸¥·¡¼¥ó¤Î»þ¤ÏÎÉ¤¤°ÕÌ£¤ÇÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤ËÀ¸ÅÄ¤µ¤ó¤Î¥¢¥É¥ê¥Ö¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤è¤¯±é½Ð¤ÎÊý¡¹¤È¡Ö¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤ËÆ°¤¤¤Æ¤âÎÉ¤¤¡×¤È¡¢¤É¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤â¤è¤¯¥¢¥É¥ê¥Ö¤ò¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤âÀ¸ÅÄ¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë±éµ»¤ÎÉ½¸½¤ÎÉý¤ò¹¤²¤é¤ì¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢À¸ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤¿¤¯¤µ¤óÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢²ñÏÃ¤ÎÃæ¤Ç¡¢²¶¤é´é»÷¤Æ¤ë¤è¤Í¡¢¤Û¤ó¤È¤Î¿Æ»Ò¤ß¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢Ì¾Á°¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿»ö¤¬¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ËÜºî¤Ø¤Î½Ð±é¤ÎÁ°¤È¸å¤Ç¡¢¿´¾ð¤ÎÊÑ²½¤Ê¤É²¿¤«ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¾ë¡§¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤Æ¤â²¹¤«¤¤¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¤·¡¢²ÈÀÆ¤È¤·¤Æ»²²Ã¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£²ÈÀÆ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç±é¤¸¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤À³Ê¤ÎÌò¤Ç¤·¤¿¡£¸½¾ì¤Ç¤Ï¤â¤Ã¤È²ÈÀÆ¤ÏÅ¬Åö¤ÇÎÉ¤¤¡¢Äê¿®¤ÎÏÃ¤òÁ´¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤È¡¢±é½Ð¤ÎÊý¤«¤é¤Î¤´»ØÆ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤É¤¦¤·¤Æ¤â±é¤¸¤Æ¤¤¤ë»þ¤ËÁê¼ê¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¼«Á³¤ÈÈ¿±þ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ï¶ìÀï¤·¤¿¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼ýÏ¿¤òÄÌ¤·¤Æ²ÈÀÆ¤È¶¦¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤âÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¿Í¤Î¿´¤Ë»Ä¤ë¤è¤¦¤ÊÇÐÍ¥¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤
¡½¡½Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤Ç¤ÏÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¤µ¤ó¡¢¡Ø½ª³è¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¡Ù¤Ç¤ÏÃÝ²¼·Ê»Ò¤µ¤ó¡¢¼¼°æ¼¢¤µ¤ó¡¢¸ÍÅÄ·Ã»Ò¤µ¤ó¡¢»ÔÌÓÎÉ»Þ¤µ¤ó¤ÈÆÃ¤Ë¶¦±é¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂçÀèÇÚ¤ÎÇÐÍ¥¤ÎÊý¡¹¤È¶¦±é¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê³Ø¤Ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¾ë¡§ËÜÅö¤ËËèÆü¤Î¼ýÏ¿¤¬³Ø¤Ö¤³¤È¤À¤é¤±¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¤ª¼Çµï¤Î¤³¤È¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¿©»ö¤Î±ÉÍÜÌÌ¡¢·ò¹¯¤Î¤¿¤á¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø½ª³è¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¡Ù¤Ç¤Ï¡¢À¼¤Î¤ª»Å»ö¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤È¤Æ¤âÀ¼¤¬åºÎï¤À¤Ê¤È¤¤¤Ä¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸ÍÅÄ¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¸½¾ì¤Ç¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥³¥Ä¤òÃúÇ«¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½º£Ç¯¤Î¸åÈ¾¤ÏÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¡Ø½ª³è¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¤ê¡¢Netflix¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÌò¤ËÄ©Àï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê£±Ç¯¤Ç¤·¤¿¤«¡£
¾ë¡§¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Á´¤¯°ã¤¦À³Ê¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ê¤Î¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¤Æ¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¤É¤ÎºîÉÊ¤â¼þ¤ê¤ÎÊý¡¹¤äSNS¤ÎÈ¿¶Á¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê´¶ÁÛ¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡¹¤Î¤¿¤á¤Ë¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¯¤Á¤ã¤Ê¤È²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÍèÇ¯¤ÎÊúÉé¤äÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤ÇÐÍ¥Áü¤¬¤¢¤ì¤Ð¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾ë¡§ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÌÀ³Î¤Ë½Ð¤Æ¤ß¤¿¤¤ºîÉÊ¥¸¥ã¥ó¥ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀÎ¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ä¡¢À§»Þ´ÆÆÄ¤ÎºîÉÊ¤Î¤è¤¦¤Ê¼«Á³¤Ê¤ª¼Çµï¤ÇÀ¸³è¤òÇÁ¤¸«¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÆü¾ï¤Î¾®¤µ¤Ê½ÐÍè»ö¡¢¿Í´ÖÌ£¤¬¸«¤¨¤ëºîÉÊ¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¼«¿È¤¬¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Êª¸ì¤¬Ã¸¡¹¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ÀÅ¤«¤ÇÁ¡ºÙ¡¢¼«Á³¤Ê¼Çµï¤äÀ¸³è²»¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿ºîÉÊ¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¾Íè¤ÎÇÐÍ¥Áü¤È¤·¤Æ¿Í¤Î¿´¤Ë»Ä¤ë¤è¤¦¤ÊÇÐÍ¥¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±Ç²è¤ò¸«¤ë¤Î¤¬¼ñÌ£¤Ç¤è¤¯´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿´¤Ë»Ä¤ëÇÐÍ¥¤µ¤ó¤äºîÉÊ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è¤Ë¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ã¯¤«¤Î»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÍèÇ¯¤â´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡ÙºÇ½ª²ó¤Ï¡¢NHKÁí¹ç¤Ë¤Æ12·î14Æü20»þÊüÁ÷¡£
