¤Ê¤ó¤«¸Å¤Ã¤Ý¤¤ ¢ª Â¨¡¦º£¤Ã¤Ý¡ª¡Ú40¡¦50Âå¡Û¤¬¿¿»÷¤·¤¿¤¤♡¡Ö¥È¥ì¥ó¥É¥Ø¥¢¡×

¤Õ¤È¶À¤ò¸«¤Æ¡¢¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¸Å¤¯¸«¤¨¤ë¤«¤â¡Ä¡Ä¤È¡¢ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Ê¤é¤³¤Îµ»ö¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª ¤½¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤äÈ±¿§¤Ë¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¥«¥Ã¥È¤ä¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤ò¾¯¤·ÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤ÇÂ¨¡¢º£¤Ã¤Ý¤¯ÊÑ¿È¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¡Ö¥È¥ì¥ó¥É¥Ø¥¢¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ÂçÃÀ¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¹¤È´¤±¤¿Ê·°Ïµ¤¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤40¡¦50Âå¤ÏÉ¬¸«¤«¤â¡ª
¥ì¥¤¥äー¥«¥Ã¥È¤È¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¸«¤¨
¤µ¤êµ¤¤Ê¤¤¥ì¥¤¥äー¥«¥Ã¥È¤È¡¢¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ç¥°¥Ã¤È¹¤È´¤±¤é¤ì¤½¤¦¤Ê¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥ì¥¤¥äー¡£¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Î¶Ú´¶¤ÈÈ±¤ÎÆ°¤¤ò°ú¤½Ð¤¹¥ì¥¤¥äー¥«¥Ã¥È¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤¬¡¢¤ä¤ê¤¹¤®´¶¤Î¤Ê¤¤¥·¥ã¥ì´¶¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£@sakosakosakosako¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¼«Á³¤ÊÎ©ÂÎ´¶¤ÈÆ°¤¤ò¥×¥é¥¹¡×¡ÖÌÓÎ®¤ì¤¬Èþ¤·¤¯¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤Ë¡×¡ÖÇòÈ±¤Ü¤«¤·¤Ë¤â¡ý¡×¤È¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£40¡¦50Âå¤Ë¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤Î¥È¥ì¥ó¥É¥Ø¥¢¤È¸À¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥×¥Á¥¦¥ë¥Õ¤Ç¼ã¡¹¤·¤¤°õ¾Ý¤ò
@kitadani_koujiro¤µ¤óÛ©¤¯¡ÖÆ°¤¤Î¤¢¤ë¥×¥Á¥¦¥ë¥Õ¤â¿Íµ¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¥ì¥¤¥äー¥«¥Ã¥È¤Ç¥¦¥ë¥Õ¥Ø¥¢¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¥×¥é¥¹¤·¤¿¥Ü¥Ö¥Ø¥¢¤Ï¡¢¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤Ê¥Ü¥Ö¥Ø¥¢¤Ç¤Ï°ú¤½Ð¤»¤Ê¤¤¤³¤Ê¤ì¤¿¥àー¥É¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£³°¥Ï¥Í¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤·¤¿ÌÓÀè¤¬¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ç¼ã¡¹¤·¤¤°õ¾Ý¤ò°ú¤´ó¤»¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥ì¥¤¥äー¥«¥Ã¥È¤â±Ç¤¨¤ë¥Ùー¥¸¥å·Ï¤Î¥«¥éー¥ê¥ó¥°
¥È¥ì¥ó¥É¥Ø¥¢¤Ë¤·¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£40¡¦50Âå¤Ë¤Ï¡¢È±¤Ë½À¤é¤«¤¤¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¥Ùー¥¸¥å·Ï¤Î¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£¾¯¤·ÌÀ¤ë¤á¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤È¡¢Æ©¤ÄÌ¤ë¤è¤¦¤Ê·Ú¤ä¤«¤Ê¿§¹ç¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤Ï¤º¡£ÇòÈ±¤¬¤Ê¤¸¤ó¤ÇÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¯¤Ê¤ë¸ú²Ì¤Ë¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¥ì¥¤¥äー¥«¥Ã¥È¤ÈÁêÀÈ´·²¡£
Ä¹¤á¤Î¥ì¥ó¥°¥¹¤Ë¤â¥ì¥¤¥äー¥«¥Ã¥È¤¬¡ý
@tomomi__hair¤µ¤ó¤¬¡Ö»ä¤Î¤Ä¤¯¤ë¥ì¥¤¥äー¥«¥Ã¥È¤Ï¡¢¥ï¥ó¥«ー¥ë¤Ç´ÊÃ±¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°½ÐÍè¤ë¤Î¤Ç´¬¤¯¤Î¤¬¶ì¼ê¤ÊÊý¤ä¿¤Ð¤·¤«¤±¤ÎÊý¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡×¤È¡¢¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¥ì¥¤¥äー¥Ø¥¢¡£½÷À¤é¤·¤¯Ä¹¤á¤Î¥ì¥ó¥°¥¹¤â¡¢¥ì¥¤¥äー¥«¥Ã¥È¤Ç¥È¥ì¥ó¥É¥é¥¤¥¯¤Ë°ú¤´ó¤»¤é¤ì¤½¤¦¡£¥Àー¥¯¥Èー¥ó¤ÎÈ±¿§¤Ç¤â¡¢¥«¥Ã¥È¤Ç·Ú¤ä¤«¤Ë»Å¾å¤²¤ì¤Ð¡¢½½Ê¬¤Ë¹¤È´¤±¤òÌÜ»Ø¤»¤ë¤Ï¤º¡£
¢¨ËÜÊ¸Ãæ¤Î²èÁü¤ÏÅê¹Æ¼çÍÍ¤è¤ê·ÇºÜµöÂú¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ç¤Ï@sakosakosakosakoÍÍ¡¢@kitadani_koujiroÍÍ¡¢@kaihatsu_tomoyaÍÍ¡¢@tomomi__hairÍÍ¤ÎInstagramÅê¹Æ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Æâ»³Í§Î¤