¡¡£Á£Ë£Â£´£¸¤¬£·Æü¡¢·ëÀ®£²£°¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿ÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤Î¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ë¡¢¡È¤¢¤Îº¢¡É¤Î£Á£Ë£Â£´£¸¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£³«±éÁá¡¹¡¢Çò¤Î¥É¥ì¥¹¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÀÁ°ÅÄÆØ»Ò¤¬¤»¤ê¾å¤¬¤ê¤Ë¾è¤Ã¤Æ»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤Ï°ìµ¤¤ËºÇ¹âÄ¬¤Ë¡£ÈÄÌîÍ§Èþ¡¢¾®ÅèÍÛºÚ¡¢¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò¡¢¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¤Î¡Ö¿À£·¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤é¤â¶î¤±¤Ä¤±¡¢£±¶ÊÌÜ¤Î¡Öºù¤ÎÌÚ¤Ë¤Ê¤í¤¦¡×¤ò²Î¤¤¾å¤²¤ë¤È¡¢¹â¶¶¤Ï´¶Æ°¤Î¤¢¤Þ¤êÌÜ¤ò½á¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Öµã¤¤Ê¤¬¤éÈù¾Ð¤ó¤Ç¡×¤Ç¤ÏÂçÅçÍ¥»Ò¤¬¥½¥í²Î¾§¤·¤Ê¤¬¤éÅÐ¾ì¡£Á°ÅÄ¤ÈÂçÅç¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤½¤í¤¤Æ§¤ß¤¹¤ë¤Î¤ÏÌó£¸Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢¸ß¤¤¤Ë¡Ö¤¢¤Ã¤Á¤ã¡Á¤ó¡×¡ÖÍ¥»Ò¡Á¡×¤ÈºÆ²ñ¤ò´î¤Ó¹ç¤¦¤È¡¢ÂçÅç¤Ï¡Ö¤«¤ßÄù¤á¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£ÎÉ¤¤µÇ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¡£»×¤¤½Ð¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÀáÌÜ¤òÀ¹Âç¤Ë¾þ¤ë¤Ù¤¯¡¢£Ï£Ç¤Ï¤³¤ÎÆü¤Ï£³£µ¿Í¡¢£´Æü´Ö·×Ìó£±£¹£°¿Í¤¬½¸·ë¡£¹â¶¶¤Ï¡Ö¼þÇ¯¤À¤«¤é½¸¤Þ¤ë¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Ï¡¢£Á£Ë£Â£´£¸¤¬»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÀÄ½Õ¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ï·×£³£¶£±¿Í¤¬ºßÀÒ¡£¸½Áí´ÆÆÄ¤ÎÁÒÌîÈøÀ®Èþ¤Ï¡ÖÎò»Ë¤òËÂ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶»¤ò¤Ê¤Ç²¼¤í¤·¤¿¡£
¡¡»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤éÁ°ÅÄ¤Ï¡Ö»ä¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê½©¸µ¡Ê¹¯¡ËÀèÀ¸¤Ë¤ªÎé¤¬¸À¤¤¤¿¤¤¡££²£°Ç¯¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤è¡Ä¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£¤³¤ÎÆü¤Î½Ð±é¤âÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡Ö½©¸µÀèÀ¸¤¬¡Øº£¤Î£Á£Ë£Â£´£¸¤ËÎÏ¤òÂß¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¥á¡¼¥ë¤ò¤¯¤ì¤ÆºÇ¸å¤Þ¤Ç´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎÞ¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é²¸»Õ¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡Âç¤ß¤½¤«¤Ë¤Ï£¶Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¤¬ÂÔ¤Á¹½¤¨¤ë¡£ÂçÅç¤é£Ï£Ç£¸¿Í¤â½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Á°ÅÄ¤Ï¡Ö¹ÈÇò¤Þ¤Ç¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¤Ï¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¤È¿¿¤Ã¤¹¤°¤ÊÌÜ¤Ç·è°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£½©ÍÕ¸¶¤Î·à¾ì¤Ç»ºÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ£²£°Ç¯¡£ÍÍ¡¹¤ÊÅÁÀâ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¿£Á£Ë£Â£´£¸¤¬¡¢¤Þ¤¿°ì¤ÄÂç¤¤ÊÅÁÀâ¤ò»Ä¤·¤¿¡£