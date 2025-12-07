WATWING¡¢¿·¶Ê¡ÖHome¡×¤ò¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¥Á¡¼¥àOMW¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡õDOBERMAN INFINITY¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥ê¥ê¥Ã¥¯´Æ½¤
WATWING¤¬¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤È¤Ê¤ë12·î25Æü¤Ë¿·¶Ê¡ÖHome¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Î³Ë¤È¤Ê¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤Ï Ãç´Ö¡¦¸¶ÅÀ¡¦¤½¤·¤Æ¡ÈHome¡É¡£³Ú¶Ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤òP-CHO¡ÊDOBERMAN INFINITY¡Ë¡¢JAY¡ÇED¡¢NAOtheLAIZA¤Î3Ì¾¤Ë¤è¤ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¥Á¡¼¥à¡ÖOMW¡× ¤¬Ì³¤á¡¢¤µ¤é¤ËDOBERMAN INFINITY¤«¤éKUBO-C¡¢GS¡¢SWAY¤â¥ê¥ê¥Ã¥¯´Æ½¤¤È¤¤¤¦·Á¤Ç»²²Ã¡£¼ÂÂÎ¸³¤Ë´ð¤Å¤¯¥ê¥¢¥ë¤Ê¸ÀÍÕ¤È¡¢¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤«¤ÄÎÏ¶¯¤¤¥á¥í¥Ç¥£¤¬Í»¹ç¤·¤¿¥¢¥ó¥»¥à¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢Æ±³Ú¶Ê¤Ï2026Ç¯2·î25Æü¥ê¥ê¡¼¥¹Í½Äê¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øhonest¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢12·î8Æü¤Ë¤ÏÎëÌÚ Úü¤¬¥²¥¹¥È½Ð±éÍ½Äê¤Î Ê¸²½ÊüÁ÷¡Ö¶ðÌÚº¬°ªÂÁ¤Î¥ì¥³¥á¥ó¡×¤Ë¤Æ¡¢¿·¶Ê ¡ÖHome¡×¤¬¥é¥¸¥ª½é¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
WATWING¤Ï12·î7Æü¤è¤ê¡¢Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ãWATWING LIVE TOUR 2025¡Öhonest¡×¡ÁSpecial Edition¡Á & The Final¡ä¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
Digital Single¡ÖHome¡×
2025Ç¯12·î25Æü¡ÊÌÚ¡ËÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È
https://watwing.lnk.to/Home_pre
Digital Single¡ÖBe Real¡×
2025Ç¯11·î19Æü ÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È
https://watwing.lnk.to/BeReal_pre
¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øhonest¡Ù
2026Ç¯2·î25Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
¹ØÆþ¡§https://watwing.lnk.to/honest_CD
[CD] *¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ
½é²óÆÃÅµ¡§¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É(Á´2¼ïÃæ¥é¥ó¥À¥à1¼ï)ÉõÆþ
ÉÊÈÖ¡§RZCB-87199
²Á³Ê¡§¡ï3,300(ÀÇ¹þ)
[CD+DVD] *¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ
½é²óÆÃÅµ¡§¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É(Á´2¼ïÃæ¥é¥ó¥À¥à1¼ï)ÉõÆþ
ÉÊÈÖ¡§RZCB-87197/B
²Á³Ê¡§¡ï6,300 (ÀÇ¹þ)
[CD+Blu-ray] *¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ
½é²óÆÃÅµ¡§¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É(Á´2¼ïÃæ¥é¥ó¥À¥à1¼ï)ÉõÆþ
ÉÊÈÖ¡§RZCB-87198/B
²Á³Ê¡§¡ï6,300 (ÀÇ¹þ)
[CD+Blu-ray Disc] *¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ (½é²óÀ¸»º¸ÂÄê)
ÆÃÅµ¡§A5¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯ÉÕ¤¡Ê48P¡Ë¡¢¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É(Á´2¼ïÃæ¥é¥ó¥À¥à1¼ï)ÉõÆþ
ÉÊÈÖ¡§RZCB-87196/B
²Á³Ê¡§¡ï9,500(ÀÇ¹þ)
[CD]
¡ÖKEEP IT GOING ON¡×¡ÖBe Real¡×¤ò´Þ¤à¡¢Á´13¶Ê¼ýÏ¿Í½Äê
[DVD/Blu-ray]
¡ÖKEEP IT GOING ON¡×¤ò´Þ¤àMusic Video¤ä¥É¥¥å¥á¥ó¥È¤ò¼ýÏ¿Í½Äê
¸ÄÊÌ¥¹¥Þ¥Û»£±Æ²ñ
ÈÎÇäURL¡§https://shop.mu-mo.net/st/special/watwing2511/
¢¨¾åµ¥µ¥¤¥È°Ê³°¤Ç¤Î¤´ÃíÊ¸¤ÎÊý¤Ï¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ËÜ¥µ¥¤¥È¤ÏÈÎÇä³«»Ï»ö¹à¤Ë¥ª¡¼¥×¥óÍ½Äê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
³«ºÅÆüÄø
2026/2/22¡ÊÆü¡ËÊ¡²¬¡§Ê¡²¬¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥·¥Æ¥£¡¼¥Õ¥©¡¼¥é¥à
2026/2/28 ¡ÊÅÚ¡ËÂçºå¡§ATC¥Û¡¼¥ë ¥Û¡¼¥ëC
2026/3/21 ¡ÊÅÚ¡ËÀçÂæ¡§ÀçÂæ¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼ Å¸¼¨Åï1F Å¸¼¨¼¼
2026/3/22 ¡ÊÆü¡ËÅìµþ¡§±©ÅÄ¥¨¥¢¥Ý¡¼¥È¥¬¡¼¥Ç¥ó 1F ¥Ù¥ë¥µ¡¼¥ë±©ÅÄ¶õ¹Á
2026/3/29 ¡ÊÆü¡ËÌ¾¸Å²°¡§¥¦¥¤¥ó¥¯¤¢¤¤¤Á¡¡7³¬Å¸¼¨¾ì
³«ºÅ»þ´Ö¡ÊÍ½Äê¡Ë
Âè1Éô¡§11:30¡Á 12:20¡Ê¼õÉÕ»þ´Ö 11:15¡Á11:45¡Ë
Âè2Éô¡§12:35¡Á 13:25¡Ê¼õÉÕ»þ´Ö 12:20¡Á12:50¡Ë
Âè3Éô¡§13:40¡Á 14:30¡Ê¼õÉÕ»þ´Ö 13:25¡Á13:55¡Ë
Âè4Éô¡§15:15¡Á 16:05¡Ê¼õÉÕ»þ´Ö 15:00¡Á15:30¡Ë
Âè5Éô¡§16:20¡Á 17:10¡Ê¼õÉÕ»þ´Ö 16:05¡Á16:35¡Ë
Âè6Éô¡§17:25¡Á18:15¡Ê¼õÉÕ»þ´Ö 17:10¡Á17:40¡Ë
¡ÚÂè°ì¼¡ÃêÁª¿½¹þ¡Û
¼õÉÕ´ü´Ö¡§11·î13Æü(ÌÚ)19:00¡Á11·î17Æü(·î)12:00¤Þ¤Ç
¡ÚÂèÆó¼¡ÃêÁª¿½¹þ¡Û
¼õÉÕ´ü´Ö¡§11·î17Æü(·î)15:00¡Á11·î25Æü(²Ð)12:00¤Þ¤Ç
¡ãWATWING LIVE TOUR 2025¡Öhonest¡×¡ÁSpecial Edition¡Á&The Final¡ä
2025Ç¯12·î7Æü(Æü)°¦ÃÎ¡¦Lives NAGOYA
2025Ç¯12·î27Æü(ÅÚ)Âçºå¡¦¤Ê¤ó¤ÐHatch
2025Ç¯12·î28Æü(Æü)Åìµþ¡¦Ë½§PIT
2026Ç¯4·î12Æü(Æü)Åìµþ¡¦Åìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡WATWING ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡WATWING ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡WATWING ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡WATWING ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube