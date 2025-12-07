Áó°æÍ¥¡¢Âçºå¤Ç1Ëü¿ÍÄ¶¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡ÈÏ¯ÆÉ¡É¡Ä¶ÛÄ¥¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸ì¤ë¡¡¡Ø1Ëü¿Í¤ÎÂè¶å¡Ù¤Ç¡È½é¤Î»î¤ß¡É
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÁó°æÍ¥¤¬7Æü¡¢Âçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿²»³Ú¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ø¥µ¥ó¥È¥ê¡¼1Ëü¿Í¤ÎÂè¶å¡Ù¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿¾¾²¬çýÍ¥¡õÁó°æÍ¥
¡¡1983Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿À¤³¦ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¡ÖÂè¶å¡×¹ç¾§¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡£º£Ç¯¤Ç43²óÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½ªÀï¤«¤é80Ç¯¤ÎÀáÌÜ¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿º£Ç¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê²Î¤¤·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿¡ÖÂè¶å¡×¤Î»×¤¤¤ò¡¢Âç¹ç¾§¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆüËÜÃæ¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤ØÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡Âè3³Ú¾Ï¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ëº£²ó½é¤Î»î¤ß¡£Áó°æ¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¥·¥é¡¼¤Î»í¤òÏ¯ÆÉ¤·¤¿¡£¹ç¾§ÃÄ¤Ê¤É1Ëü¿ÍÄ¶¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢¶ÛÄ¥¤¹¤ë¾ìÌÌ¡£Áó°æ¤Ï¡¢±Ç²è¡ØTOKYO¥¿¥¯¥·¡¼¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÇÜ¾ÞÈþÄÅ»Ò¤«¤é¡Ö»ä¤Ï¤¤¤Ä¤â1¿Í¤Î¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¤ªÏÃ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¡£Âç¾æÉ×¤è¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Àè¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¡Ö¥Ï¥Ê¥ß¥º¥¡×¤ò²Î¤Ã¤¿°ìÀÄãØ¤Ë¤â´¶²½¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö°ìÀÄãØ¤µ¤ó¤Î²Î¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢²¿Ëü¿Í¤¤¤è¤¦¤¬¡¢1¿Í¤·¤«¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤é¤Ê¤«¤í¤¦¤¬¡¢Æ±¤¸°¦¾ð¡¢Æ±¤¸´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤Ã¤È²Î¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡£»ä¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤½¤³¤À¤¾¤È»×¤Ã¤ÆÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º´ÅÏÍµ»á¤¬Áí´ÆÆÄ¡¢¾¾²¬çýÍ¥¤¬¿Ê¹ÔÌò¤òÌ³¤á¤¿¡£¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡¢12·î20Æü¤ËMBS¡¦TBS·ÏÆÃÈÖ¡Ø¥µ¥ó¥È¥ê¡¼1Ëü¿Í¤ÎÂè¶å 2025 ¡Á1Ëü¿Í¤Ç²Î¤òÂ£¤ëÆü¡Á¡Ù¡Ê¸å4¡§00¡Á4¡§54¡Ë¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
