½ÀÆ»¡¡³ÑÅÄ²Æ¼Â¤¬Âè°ìÀþ¤òÂà¤¯°Õ¸þ¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¡ÈÃÙºé¤¥Ò¥í¥¤¥ó¡É
¡¡ºò²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½÷»Ò£´£¸¥¥íµé¶â¥á¥À¥ë¤Î³ÑÅÄ²Æ¼Â¡Ê£³£³¡Ë¡á£Ó£Â£Ã¾ÅÆîÈþÍÆ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡á¤¬Âè°ìÀþ¤òÂà¤¯¤³¤È¤¬£·Æü¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²Ö¤ÎÅÔ¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¡ÈÃÙºé¤¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡É¤¬·èÃÇ¤ò²¼¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢³ÑÅÄ¤ÏÅìµþÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥àÅìµþÂç²ñ¤Î¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤ËÅÐ¾ì¡£º£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²ñ¼Ò¤ÈÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤í¤½¤íÈ¯É½¤È¤«¡¢¼êÂ³¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ÀµÚ¤òÈò¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£¸ºÐ¤«¤é½ÀÆ»¤ò³«»Ï¡££²£°ÂåÃæÈ×¤Þ¤Ç¤ÏÆüËÜ°ì¤Ë¤¹¤éÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¿äÁ¦¤ò¼õ¤±¤¿¹ñÎ©Âç³Ø¤ÎÅìµþ³Ø·ÝÂç¤Î¿Ê³Ø¤òµ¡¤ËºÍÇ½¤¬³«²Ö¤·¤¿¡££µ£²¥¥íµé¤Ç¤ÏÅìµþ¸ÞÎØ¤ËÆÏ¤«¤º°úÂà¤â¹Í¤¨¤¿¤¬¡¢ºÇ·ÚÎÌµé¤Ø¤Î³¬µéÊÑ¹¹¤ò·èÃÇ¤·¤ÆÂç¤¤¯ÈôÌö¡£¤È¤â¤¨Åê¤²¤ÈÏÓ¤Ò¤·¤®½½»ú¸Ç¤á¤ÎÆóÂçÉ¬»¦µ»¤òÉð´ï¤Ë¡¢£²£±Ç¯¤«¤éÀ¤³¦Áª¼ê¸¢£³Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤ÏÆüËÜ½ÀÆ»»Ë¾åºÇÇ¯Ä¹¤È¤Ê¤ë£³£±ºÐ£±£±¥«·î¤ÇÍ¥¾¡¡£¤½¤·¤ÆÆ±»þ¤Ë²Æµ¨¸ÞÎØ¤ÎÆüËÜÀªÄÌ»»£µ£°£°¸ÄÌÜ¤Î¥á¥À¥ë¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ÎµÏ¿¤â¹ï¤ó¤À¡£
¡¡µÏ¿¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢°¦¤é¤·¤¤¥ë¥Ã¥¯¥¹¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¸ÞÎØ¸å¤Ï¿Íµ¤¤Ë²Ð¤¬ÉÕ¤¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¡£Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï£²·î¤Î¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¥Ð¥¯¡¼Âç²ñ¡¢ÂÎ½ÅÌµº¹ÊÌ¤ÇÁè¤¦£´·î¤ÎÁ´ÆüËÜ½÷»ÒÁª¼ê¸¢¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢º£²Æ¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ï¼Âà¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂè°ìÀþ¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤ÏÈò¤±¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¹Í¤¨¤¿¤¤¡×¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê½ÀÆ»¤¬¹¥¤¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¡¢¶¥µ»¤Ø¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¤¤¿³ÑÅÄ¡£ÅÔÆâ¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿Á´ÆüËÜ½ÀÆ»Ï¢ÌÁ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¸ÞÎØ¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤¬¤É¤ì¤À¤±ÂçÊÑ¤«Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤³¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤Æ»×¤¤¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£