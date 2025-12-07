¡Ú¥½¥Ë¡¼ RX1R III¡ÛÍ¸úÌó6100Ëü²èÁÇ¤Î¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¥³¥ó¥Ç¥¸¤Ï¿ÍÊªÉÁ¼Ì¤âÈ¾Ã¼¤Ê¤«¤Ã¤¿
¡Ú¼ñÌ£¥«¥á¥é¤ÎÀ¤³¦ #32¡Û
Á°²ó¤Ï¡¢Sony¡Ê¥½¥Ë¡¼¡Ë¡ÖRX1R III¡×¡Ê¼ÂÀª²Á³Ê¡§65Ëü8900±ß¡Ë¤¬Âª¤¨¤ëÉ÷·Ê¤ÎÉ½¾ð¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤½¤ÎÉÁ¼ÌÎÏ¤ò¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸÷¤ä¶õµ¤¤ÎÍÉ¤é¤®¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼Ì¤¹¤Î¤«¤ò³Î¤«¤á¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ç¤Ï¡¢¿ÍÊª¤òÁ°¤Ë¤·¤¿¤È¤¡¢¤³¤Î¥«¥á¥é¤Ï¤É¤ó¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡£¸÷¤Î¸þ¤¤ä¡¢¤Õ¤È¤·¤¿É½¾ð¤ÎÊÑ²½¤ò¤É¤¦ÉÁ¤½Ð¤¹¤Î¤«¡£ºÇ½ª²ó¤Ï¡¢¥Ý¡¼¥È¥ì¡¼¥È¤ò¼´¤Ë¥¹¥Ê¥Ã¥×¤Þ¤Ç¡¢ËÜµ¡¤¬¡ÈÆü¾ï¤ÎÃæ¤Î°ì½Ö¡É¤ò¤É¤¦ÀÚ¤ê¼è¤ë¤Î¤«¤òÃµ¤ê¤Þ¤¹¡£
´Æ½¤¡¦¼¹É®¡§ÅÄÃæÍø¹¬¡Ê¤¿¤Ê¤«¤È¤·¤æ¤¡Ë¡Ã¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤Ê¤É¤Ç¥Ö¥Ä»£¤ê¤ä¥Ý¡¼¥È¥ì¡¼¥È¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¡£¥«¥á¥é¡¦¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¹¥¤¤Ç¼«¿È¤Ç±¿±Ä¤¹¤ë¥Ö¥í¥°¡ÖTanaka Blog¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥«¥á¥é¤ä¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤Á¤ç¤Ã¤È¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤Ê¤³¤È¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¢£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤À¤«¤é¤³¤½°ú¤½Ð¤»¤ë¡È¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¡É
¢¥¥½¥Ë¡¼ RX1R III¡¢¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¥¹¥Ô¡¼¥É1/1250ÉÃ¡¢F2¡¢ISO250¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥ë¥Ã¥¯¡§FL2
¢¥¥½¥Ë¡¼ RX1R III¡¢¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¥¹¥Ô¡¼¥É1/1250ÉÃ¡¢F4¡¢ISO500¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥ë¥Ã¥¯¡§FL2
¥Ý¡¼¥È¥ì¡¼¥È¤ò»£¤ë¤È¤¡¢Âç¤¤Ê¥«¥á¥é¤ò¹½¤¨¤ë¤È¡¢ÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â¡Ö»£¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤â½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜµ¡¤Î¾ì¹ç¤Ï¤½¤ÎµÕ¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Á³¤Êµ÷Î¥´¶¤ÇÈï¼ÌÂÎ¤È¸þ¤¹ç¤¨¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
Í§¿Í¤È»¶Êâ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤Õ¤È¸«¤»¤ë¾Ð´é¤ä¡¢²ñÏÃ¤Î¹ç´Ö¤Ë¤³¤Ü¤ì¤ëÉ½¾ð¡£¤½¤¦¤·¤¿¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î½Ö´Ö¤ò¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¶õµ¤¤Î¤Þ¤Þ»Ä¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢¾®¤µ¤Ê¥«¥á¥é¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
35mm¤È¤¤¤¦²è³Ñ¤âÀäÌ¯¤Ç¡¢¼þ°Ï¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¾¯¤·¼è¤ê¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¿ÍÊª¤ò¼«Á³¤ËÂª¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¥¹¥Ê¥Ã¥×¤È¥Ý¡¼¥È¥ì¡¼¥È¤Î¶³¦¤¬Çö¤ì¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç½Ð²ñ¤¦¡È¤½¤Î¿Í¤é¤·¤µ¡É¤ò¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î²¹ÅÙ¤ÇÀÚ¤ê¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£¾®¤µ¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤ËµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡È³Î¤«¤ÊÉÁ¼ÌÎÏ¡É
¢¥¥½¥Ë¡¼ RX1R III¡¢¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¥¹¥Ô¡¼¥É1/640ÉÃ¡¢F2.8¡¢ISO100¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥ë¥Ã¥¯¡§FL3
RX1R III¤Ë¤Ï¡¢¦Á¥·¥ê¡¼¥º¤ÈÆ±ÍÍ¤ËºÇ¿·¤Î¡ÖAI AF¡×¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èï¼ÌÂÎ¤ÎÆ·¤òÀµ³Î¤ËÂª¤¨Â³¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸å¤í»Ñ¤Ç¤â¿ÍÊª¤òÇ§¼±¤·¤ÆÄÉ½¾¡£Êâ¤¤¤Æ¤¤¤¯ÇØÃæ¤Ë¤â¥Ô¥ó¥È¤ò¹ç¤ï¤»Â³¤±¡¢¤Õ¤êÊÖ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤òÆ¨¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢RAW»£±Æ¤Ç¤ÏÏ¢Â³¤·¤Æ¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤òÀÚ¤ë¤ÈÊÝÂ¸ÂÔ¤Á¤¬È¯À¸¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»£±Æ¼«ÂÎ¤Ï·ÑÂ³¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¼ÂÍÑ¾å¤ÏÂç¤¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ï´¶¤¸¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¢¥¥½¥Ë¡¼ RX1R III¡¢¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¥¹¥Ô¡¼¥É1/1250ÉÃ¡¢F4¡¢ISO100¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥ë¥Ã¥¯¡§FL3
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¥á¥é¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤ÉÁ¼ÌÎÏ¤Ç¡¢Î©ÂÎ´¶¤ä¤½¤Î¾ì¤Î¶õµ¤¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¸÷¤È±Æ¤Î¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¥Ü¥±¤Î¼«Á³¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤â½¨°ï¤Ç¡¢Âç·¿¤Î¥ß¥é¡¼¥ì¥¹µ¡¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤âÂ½¿§¤Î¤Ê¤¤²è¼Á¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¢¥¥½¥Ë¡¼ RX1R III¡¢¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¥¹¥Ô¡¼¥É1/640ÉÃ¡¢F2¡¢ISO250¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥ë¥Ã¥¯¡§FL3
³«ÊüFÃÍ¤Ï2.0¤È¤ä¤ä¹µ¤¨¤á¤Ê¿ôÃÍ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê´ó¤Ã¤Æ»£¤ì¤Ð½½Ê¬¤Ë¥Ü¥±¤òÀ¸¤«¤»¤Þ¤¹¡£Á°¸å¤Î¥Ü¥±¤Ï¤É¤Á¤é¤â¼«Á³¤Ç³ê¤é¤«¤Ç¡¢¤½¤ÎÉÁ¼ÌÎÏ¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Î°ì¸À¡£
¥Ô¥ó¥È¤¬¹ç¤Ã¤¿Æ·¤Ï¥·¥ã¡¼¥×¤Ë²òÁü¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¹Å¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Æü¾ï¤Î¥Ý¡¼¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤¤¥È¡¼¥ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¥¥½¥Ë¡¼ RX1R III¡¢¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¥¹¥Ô¡¼¥É1/2000ÉÃ¡¢F4¡¢ISO125¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥ë¥Ã¥¯¡§IN
¥Ü¥Ç¥£°ìÂÎ·¿¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎºÇÅ¬²½¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥ì¥ó¥º¤ÎÉÁ¼ÌÎÏ¤Ë¤Ï¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¶âÂ°¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Î¼Á´¶¤äºÙÉô¤Î¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÉÁ¤Ê¬¤±¡¢Í¸úÌó6100Ëü²èÁÇ¥»¥ó¥µ¡¼¤Î¼ÂÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
35mm¤È¤¤¤¦²è³Ñ¤â°·¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢¥¢¥ó¥°¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¹³Ñ¥ì¥ó¥º¤Î¤è¤¦¤Ê¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê²èºî¤ê¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥ë¥Ã¥¯¤¬¤Ä¤¯¤ë¡¢Æü¾ï¥¹¥Ê¥Ã¥×¤Î¿·¤¿¤ÊÉ½¾ð
¢¥¥½¥Ë¡¼ RX1R III¡¢¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¥¹¥Ô¡¼¥É1/1250ÉÃ¡¢F4¡¢ISO100¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥ë¥Ã¥¯¡§FL3
¡ÖFL3¡×¤Ï¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤Ä¤Ä¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥¯¥ê¥¢¤ÊÈ¯¿§¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥¥Ã¤È¤·¤¿½ç¸÷¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤â½Å¤¯¤Ê¤é¤º¡¢·Ú²÷¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¶õ¤ÈÎÐ¤Î¿§¹ç¤¤¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢¤É¤³¤«¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤µ¤òÂÓ¤Ó¤¿°ìËç¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¥¥½¥Ë¡¼ RX1R III¡¢¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¥¹¥Ô¡¼¥É1/1250ÉÃ¡¢F4¡¢ISO800¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥ë¥Ã¥¯¡§IN
¤Ê¤ª¡¢¥ì¥ó¥º¤ÎµÕ¸÷ÂÑÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£¶¯¤¤À¾Æü¤Ê¤É¤ò²è³Ñ¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ÎÄã²¼¤ä¥´¡¼¥¹¥È¤¬È¯À¸¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¥Ý¡¼¥È¥ì¡¼¥È¤ä¥¹¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¸½¾Ý¤â¤à¤·¤í¡ÈÌ£¡É¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¸ª¤ÎÎÏ¤òÈ´¤¤¤Æ»£±Æ¤Ç¤¤ë¤Î¤â¤³¤Î¥«¥á¥é¤ÎÎÉ¤µ¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¢¥¥½¥Ë¡¼ RX1R III¡¢¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¥¹¥Ô¡¼¥É1/1250ÉÃ¡¢F4¡¢ISO1000¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥ë¥Ã¥¯¡§FL
¤³¤Á¤é¤ÏÍ¼¹ïÁ°¤Î³¹³Ñ¤Ç»£¤Ã¤¿°ìËç¡£ÆÃÊÌ¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤Î¥«¥á¥é¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡È»£¤ê¤¿¤¤¡É¤È»×¤¦½Ö´Ö¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»£±Æ¤ÎÍýÍ³¤ò¤¢¤ì¤³¤ì¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¯¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¤ä¥Ð¥Ã¥°¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¤À¤±¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ê¿§¤Ë¼ê¤¬¿¤Ó¤ë¡£¤½¤ó¤Ê»È¤¤¿´ÃÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤é¤·¤¤²è¼Á¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ³Ú¤·¤á¤Æ¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Ç»ý¤ÁÊâ¤±¤ë¡£RX1R III¤Ï¡¢Æü¾ï¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤µ÷Î¥´¶¤Ç´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥«¥á¥é¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¢£µ¤¤Å¤±¤Ð¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë°ìÂæ
¡ÖRX1R III¡×¤Ï¡¢Èï¼ÌÂÎ¤ÈÁÇÄ¾¤Ë¸þ¤¹ç¤¨¤ë¥«¥á¥é¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÎÆü¾ï¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¸«ÅÏ¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤ë°ìÂæ¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥á¥é¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤éµÁÌ³¤Ã¤Ý¤¯»£¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È¼«Ê¬¤¬»£¤ê¤¿¤¤¤«¤é»£¤ë¡É¡£¤½¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê´¶³Ð¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÆ»¶ñ¤Ç¤¹¡£µ¤¤Å¤±¤Ð¡¢½Ð¤«¤±¤ë¤È¤¤â»¶Êâ¤ÎÅÓÃæ¤â¡¢¼«Á³¤È¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¼èºà¡¦Ê¸¡¦¼Ì¿¿¡¿ÅÄÃæÍø¹¬¡¡¥â¥Ç¥ë¡¿Ìî¾åºùÁµ¡Ê@iam._.on¡Ë¡ä
