¡Ö¿ä¤·¤¬¤Õ¤¿¤ê¡×¶¶ËÜ°¦¡¢¹ÈÇò½Ð¾ì¿Íµ¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¡È¥®¥ã¥ë¥Ô¡¼¥¹¡É¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡ª ¡Ö²Ä°¦¤¤¥³¥ó¥Ó¡×
ÇÐÍ¥¤Î¶¶ËÜ°¦¤µ¤ó¤Ï12·î5Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¹ÈÇò½Ð¾ì¿Íµ¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î¡È¥®¥ã¥ë¥Ô¡¼¥¹¡É¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶¶ËÜ°¦¡¢¿Íµ¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î¡È¥®¥ã¥ë¥Ô¡¼¥¹¡É¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡ª
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö¿ä¤·¤¬¤Õ¤¿¤êÂ·¤Ã¤Æ¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Æ¤Æ´ãÊ¡¤Ç¤¹¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¥³¥ó¥ÓºÇ¹â¡×¡Ö¤É¤³¤Þ¤Ç²Ä°¦¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤·¤é¡×¡Ö2¿Í¤È¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê°ìËç¡×¡Ö¤ª2¿Í¤È¤â¾Ð´é¤¬ºÇ¶¯¤Ëµ±¤¤¤Æ¤ë¤è¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¥³¥ó¥ÓºÇ¹â¡×¡Ö¹¥¤¤Ê2¿ÍºÇ¹â¡ª¡×¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:Ê¡Åç ¤æ¤)
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶¶ËÜ°¦¡¢¿Íµ¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î¡È¥®¥ã¥ë¥Ô¡¼¥¹¡É¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡ª
¡Ö²Ä°¦¤¤¥³¥ó¥ÓºÇ¹â¡×¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡ÖThank you so much¡Ä a queen diva. gaaaaal¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢4Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òºÜ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤ª¤ß¤½¤«¤ËNHK¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë½é½Ð¾ì¤¹¤ë¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Ç¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¤Î¡È¥®¥ã¥ë¥Ô¡¼¥¹¡É¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¡Ö¤¢¤Ê¤¿ËÜÅö¤ËåºÎï¤Ç²ñ¤¦¤¿¤Ó¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤Î¤è¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¶¶ËÜ¤µ¤ó¤¬¡Ö¤¨¡¢¡¢¡¢¡©´ò¤·¤¤¡¢¡¢¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹ ¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤µ¤ó¤³¤½¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤Ä¤â¡£ºÇ¹â¤ËÈþ¤·¤¯¤ÆâÁ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÊÖ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¸ÆµÛ¤¬»ß¤Þ¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥·¥ã¥Í¥ë¡ÊCHANEL¡Ë¡×¤Î¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¡õ¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¶¶ËÜ¤µ¤ó¡£º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ï¡¢¥·¥ã¥Í¥ë¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿ºÝ¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤âÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¸ÆµÛ¤¬»ß¤Þ¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤¬¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¯¤ÆÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö°¦¤Á¤ã¤ó¤À¤±¤·¤«À¸¤ß½Ð¤»¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤¬¤¿¤¯¤µ¤óµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:Ê¡Åç ¤æ¤)