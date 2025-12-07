AKB48¡¡ÅÁÀâ¤ÎÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼Éü³è¡ª¤Þ¤æ¤æ½ü¤¯½éÂå¿À7¤½¤í¤¦¡¡Á°ÅÄÆØ»Ò¤ÏÎÞ¡Ö½©¸µÀèÀ¸¤Ë¤ªÎé¸À¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡AKB48¤¬7Æü¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç20¼þÇ¯µÇ°¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÎºÇ½ª¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÅÏÊÕËãÍ§¤µ¤ó¤ò½ü¤¯¡È½éÂå¿À7¡É¤éÁÏÀ®´ü¤Î²«¶â¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸·ë¤·¡¢20Ç¯¤Î½¸ÂçÀ®¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Á°ÅÄÆØ»Ò¡¢Ê÷´ß¤ß¤Ê¤ß¡¢ÈÄÌîÍ§Èþ¡¢¾®ÅèÍÛºÚ¡¢¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡¢¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò¤È¤¤¤Ã¤¿1´üÀ¸6¿Í¤Î¡Öºù¤ÎÌÚ¤Ë¤Ê¤í¤¦¡×¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂç´¿À¼¤òÍá¤Ó¡¢ÁáÂ®¹â¶¶¤ÎÌÜ¤Ë¤ÏÎÞ¤¬¸÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ï»Ø¸¶è½Çµ¡¢ÇðÌÚÍ³µª¡¢ÌîÏ¤²ÂÂå¤éÁÏÀ®´ü¤òºÌ¤Ã¤¿OG¤¬¼¡¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤·¡Ö¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥²¥Ã¥È¡×¡Ö²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É±ýÇ¯¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£ÈÄÌî¤Ï¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤È½¸¤Þ¤ë¤Î¤Ï12Ç¯¤Ö¤ê¡£¤ß¤ó¤ÊÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¥×¥í¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¤«¤Ä¤Æ¤ÎÃç´Ö¤Î»Ñ¤Ë´¶·ã¤·¤¿¡£
¡¡¸ø±éÃæÈ×¤ÇÂçÅçÍ¥»Ò¤¬¸½¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¥é¥¤¥Ö¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤Î¡Ö¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤È¥·¥å¥·¥å¡×¡ÖEveryday¡¢¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¡×¤òÈäÏª¤·¡¢ÅÏÊÕ¤µ¤ó¤ò½ü¤¯½éÂå¡Ö¿À7¡×¤é¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢¸½ÌòÀ¸¤È¡ÖÂçÀ¼¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡×¡Ö¸À¤¤ÌõMaybe¡×¤Ê¤É¤òÈäÏª¡£¥¢¥ó¥³¡¼¥ëÁ°¤Ë¤ÏÅö»þ¤ÎÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼21¿ÍÃæ17¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¡Ö¥Ø¥Ó¡¼¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ò²Î¾§¤·¡¢Ê¿À®¤ÎAKB¤òÉü³è¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö¸À¤¤ÌõMaybe¡×¤Ç¤Ï¡¢ÂçÅç¤¬¡Ö¤¢¤Ã¤Á¤ã¡Á¤ó¡ª¡×¤ÈºÆÅÐ¾ì¤·¡¢Á°ÅÄ¤â¡ÖÍ¥»Ò¤Á¤ã¡Á¤ó¡ª¡×¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤ÇºÆ²ñ¤Î´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤Ã¤¿¡£¸þ¤«¤¤¹ç¤Ã¤Æ²Î¤¦¾ìÌÌ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ÂçÅç¤Ï¡Ö¤«¤ß¤·¤á¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÁíÀª35¿Í¤ÎOG¤¬½Ð±é¡£Àî±ÉÍûÆà¤äµÜÏÆºéÎÉ¤â¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç20¼þÇ¯¤ò½Ë¤Ã¤¿¡£´ÑÍ÷¤Ë¤âÂç²È»ÖÄÅ¹á¡Ê33¡Ë¤é100¿Í¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤¬¶î¤±¤Ä¤±¡¢ÅÁÀâ¤Î°ìÆü¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿¡£¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢´ÑÍ÷¥²¥¹¥È¤ÎOG¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢184¿Í¤Ç¡Öºù¤Î²Ö¤Ó¤é¤¿¤Á¡×¤ò²Î¾§¤·¤¿¡£
¡¡¹â¶¶¤Ï¡Ö¼þÇ¯¤À¤«¤é¤ÈÂ´¶ÈÀ¸¤¬¤½¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â´¶È¤·¤Æ´Ä¶¤âÊÑ¤ï¤ê¡¢¼é¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤âÁý¤¨¡¢¤½¤ì¤Ç¤âº£Æü¤³¤Î¾ì½ê¤Ë¤Ê¤ó¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¡£¤½¤ì¤Ï¤³¤³¤¬¡¢AKB48¤¬»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÀÄ½Õ»þÂå¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤³¤Î·Ê¿§¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤¬°¦¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢20Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë´¶¼Õ¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢Á°ÅÄ¤â¡Ö»ä¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢½©¸µÀèÀ¸¤Ë¤ªÎé¤¬¸À¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ¼¤ò¿Ì¤ï¤»¤¿¡£¡Ö½©¸µÀèÀ¸¤¬¡¢º£¤ÎAKB¤Ë¤â¤¦°ìÅÙÎÏ¤òÂß¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤¤¤¦¥á¡¼¥ë¤ò¤¯¤ì¤Æ¡¢Çº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¡£20¼þÇ¯¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏOG¤Ç¤¢¤Ã¤ÆÂ´¶È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¤Î´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬µ±¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç»²²Ã¤¹¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¼Â¤ÏÇº¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤½¤¦¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤³¤«¤é¤â¤¦1²óAKB¤òÂç¤¤¯ÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤ò½©¸µÀèÀ¸¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤è¤·¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç´èÄ¥¤í¤¦¤È¡£Ç¯ËöºÇ¸å¤Î31Æü¡¢¹ÈÇò²Î¹çÀï¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤éÀè¤Ï¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤ß¤ó¤Ê¤Ç´èÄ¥¤ì¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤¬ÇØÃæ¤ò²¡¤»¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥À¥Ö¥ë¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡ÖåËÄ¢¤ò¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¡ª¡×¡Ö¼¡¤ÎSeason¡×¡Ö¤³¤³¤«¤é¤À¡×¤ò¸½ÌòÀ¸¤Î¤ß¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¶Ê´Ö¤Ë¤Ï¡¢67ËçÌÜ¤È¤Ê¤ë¥·¥ó¥°¥ë¤òÍèÇ¯2·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢ÍèÇ¯4·î¤ËÂå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ç½Õ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£4ÂåÌÜÁí´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ëÁÒÌîÈøÀ®Èþ¤Ï¡Ö21Ç¯ÌÜ°Ê¹ß¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Î»þÂå¡£Âè2´ü²«¶â»þÂå¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯»þÂå¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¤ËÎ©¤Æ¤ëÆü¤Þ¤ÇÁ´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¸½ÂÎÀ©¤ÇÁ°¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÀë¸À¤·¤¿¡£