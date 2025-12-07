¡Ö¥Ë¥Î¤Ë»÷¤Æ¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡×EXIT¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¡¢¥â¥Æ¥â¥Æ¤À¤Ã¤¿Ãæ³Ø»þÂå¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«
¡¡EXIT¡¦¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤¬¡¢¼«¿È¤â¥â¥Æ¥â¥Æ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Ãæ³Ø»þÂå¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¥Ë¥Î¤Ë»÷¤Æ¤ë¡×Ãæ³Ø»þÂå¤Î¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£
¡¡12·î7Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¤Ê¤Ê¤Ë¡¼ÃÏ²¼ABEMA¡Ù#97¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡Ö¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¤ë¤ª¤Ë¤®¤ê²°¤µ¤ó¡×±üÍº¿Í¤µ¤ó¤¬¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤Ë¸åÇÚ¤Î½÷»Ò¤Ë·Þ¤¨¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÅÁÀâÅª¤Ê¥â¥Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤¬¡Ö¼«¾Î¡¦³ØÀ¸»þÂå¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥â¥Æ¤Æ¤¿¤ê¤ó¤µ¤ó¡¢¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿å¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤Ï¡Ö²¶¤Û¤ó¤È¤Ë¥â¥Æ¤Æ¤¿¤«¤é¡×¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢Íº¿Í¤¯¤ó¤è¤ê¥â¥Æ¤Æ¤¿¡£²¶¤Î¤¢¤Îº¢¤Î¤Í¡×¤È¶¯¤¯¼çÄ¥¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤À¤Ã¤Æ²¶¥Ë¥Î¤Ë»÷¤Æ¤¿¤«¤é¤Í¡×¤È¡¢Íò¤ÎÆóµÜÏÂÌé¤Ë»÷¤Æ¤¤¤¿¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤Î¤³¤ÎÈ¯¸À¤ËÂÐ¤·¡¢Å·Ìî¤Ò¤í¤æ¤¤¬¡Ö¥ï¥Ë¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤Ë¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤ÎÃæ³ØÀ¸»þÂå¤Î¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¼Ì¿¿¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢·ó¶áÂç¼ù¤Ï¡Ö¥ï¥Ë¤¸¤ã¤ó¡×¤ÈÂ¨ºÂ¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡£¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤â¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤Î¼Ì¿¿¤º¤Ã¤ÈÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ó¤Î¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£