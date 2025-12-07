´Ú¹ñÂçÅýÎÎÉÜ¡¢·îÆâ°ÜÅ¾¤Ø¡¡ÀÄ´¤Âæ¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¤³¤í¡×
¡¡¡Ú¥½¥¦¥ë¶¦Æ±¡Û´Ú¹ñÂçÅýÎÎÉÜ¤ÎÕª·®¿¢Èë½ñ¼¼Ä¹¤Ï7Æü¡¢Õú¼â±ÙÁ°ÂçÅýÎÎ¤¬¥½¥¦¥ë»ÔÎµ»³¶è¤Îµì¹ñËÉ¾ÊÄ£¼Ë¤Ë°Ü¤·¤¿ÂçÅýÎÎÉÜ¤ò¡¢º£·î²¼½Ü¤Ë¸µ¤ÎÀÄ´¤Âæ¤ØÌá¤¹¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£°ÜÅ¾ºî¶È¤Ï¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¤³¤í¡×¤Ë´°Î»¤¹¤ë¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Õú»á¤Ï2022Ç¯¤Î½¢Ç¤»þ¡¢½¾Íè¤Î¸¢°ÒÅª¤ÊÂçÅýÎÎ¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¡Ö¼ÂÌ³Åª¡×¤Ëºþ¿·¤¹¤ëÁÀ¤¤¤Ç°ÜÅ¾¤ò·è¹Ô¤·¤¿¡£Õª»á¤Ï7Æü¡¢È¯ÂÈ¾Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿ÍûºßÌÀÀ¯¸¢¤ÎÀ®²Ì¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ëµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡ÖËÜÍè¤¢¤ë¤Ù¤¾ì½ê¡×¤ËÌá¤¹¤È¶¯Ä´¡£ÀÄ´¤Âæ¤Ç¤ÎÅÅµ¤¡¦ÄÌ¿®ÀßÈ÷¤Î¹©»ö¤Ï´°Î»¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£