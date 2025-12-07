8¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÍèÇ¯5·î¤ËÂ´¶ÈÈ¯É½¡Öº£¸å¡¢¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤ò¤¹¤ëÍ½Äê¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡8¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥«¥é¥Õ¥ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¤ß¤Ê¤ß¡Ê24¡Ë¤¬ÍèÇ¯5·î¤ÇÂ´¶È¤¹¤ë¤³¤È¤ò7Æü¡¢Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¡Ö¥«¥é¥Õ¥ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥à ¤ß¤Ê¤ßÂ´¶È¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¹¹¿·¤µ¤ì¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤ß¤Ê¤ß¤¬2026Ç¯5·î¤Ë¥«¥é¥Õ¥ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤òÂ´¶È¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤ØÆÍÁ³¤Î¤´Êó¹ð¤È¤Ê¤ê¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤ß¤Ê¤ß¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤Ç¡ÖÃæ³Ø2Ç¯À¸¤Î14ºÐ¤«¤é»Ï¤á¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤ÆÄº¤¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤È½Ð²ñ¤¦»ö¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥¤¥Ö¤¬¹¥¤¤Ã¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤Æ¤ë»þ¤¬ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é¸«¤ë·Ê¿§¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Â´¶È¤Î·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿º¢¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¿ÍÀ¸¤ÎÂ´¶È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡Öº£¸å¡¢¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤ò¤¹¤ëÍ½Äê¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£