¡¡²£ÉÍ£Ä£å£Î£Á¤Î¾®±à·òÂÀÅê¼ê¡Ê£²£²¡Ë¤¬£·Æü¡¢²£ÉÍ»ÔÅÔÃÞ¶èÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÂçÀª¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤ÇÍèµ¨¤ÎÀèÈ¯ÏÈÆþ¤ê¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡£´Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï£··î£³Æü¤ÎÃæÆüÀï¤ÇÀèÈ¯¤·¡¢¥×¥í½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤é¤¨¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¾¡¤Æ¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¡Ê£±·³¤Ë¡Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÅÐÈÄ¸å¤Ï±¦¸ª¤¬ËüÁ´¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÅÐÈÄµ¡²ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¾®±à¡£¡Ö£±Ç¯ÄÌ¤·¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÂÎ¤Å¤¯¤ê¤¬²ÝÂê¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢º£¥ª¥Õ¤Ï¥¤¥ó¥Ê¡¼¥Þ¥Ã¥¹¥ë¤òÃÃ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡£