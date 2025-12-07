À¸ÅÄÅÍ¿¿¡¢¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤Ç°ì¿ÍÆóÌò¡¡°ì¶¶¼£ºÑ¤È±»Æó¤Ä¤Î´é¤ò»ý¤ÄºØÆ£½½ÏºÊ¼±Ò¤¬ÅÐ¾ì
Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù(NHKÁí¹ç Ëè½µÆüÍË20:00¡Á¤Û¤«)¤Ç°ì¶¶¼£ºÑÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¤ÎÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¤¬¡¢ºØÆ£½½ÏºÊ¼±ÒÌò¤âÌ³¤á°ì¿ÍÆóÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢7ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè47²ó¡Öñ½Æ¬(¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦)¤³¤ï¤¤¡×¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ºØÆ£½½ÏºÊ¼±ÒÌò¤ÎÀ¸ÅÄÅÍ¿¿
¹¾¸Í»þÂåÃæ´ü¤ÎµÈ¸¶¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Åì½§ºØ¼Ì³Ú¡¢´îÂ¿Àî²ÎËû¤é¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¡¢¹¾¸Í¤Î¥á¥Ç¥£¥¢²¦¤Ë¤Þ¤ÇÀ®¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡ÈÄÕ½Å¡É¤³¤ÈÄÕ²°½Å»°Ïº(²£ÉÍÎ®À±)¤ÎÇÈÍðËü¾æ¤ÎÀ¸³¶¤òÉÁ¤¯ËÜºî¡£µÓËÜ¤Ï¡¢¡Ø¤ª¤ó¤Ê¾ë¼ç Ä¾¸×¡Ù(17)°ÊÍè¡¢8Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤È¤Ê¤ë¿¹²¼²Â»Ò»á¤¬¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
ºØÆ£½½ÏºÊ¼±Ò¤Ï°¤ÇÈËª¿Ü²ì²È¤ªÊú¤¨¤ÎÇ½Ìò¼Ô¡£ Ä¹Ã«ÀîÊ¿Â¢Àë°Ê(ÃæÂ¼È»¿Í)¤â´Ö°ã¤¨¡¢½½ÏºÊ¼±Ò¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼ÆÌî·ª»³(ÅèÅÄµ×ºî)¤â¡¢¼£ºÑ(À¸ÅÄÅÍ¿¿)¤Ë½é¤á¤ÆÇÒ±Ú¤·¤¿ºÝ¡¢¶Å»ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É(Âè35²ó)¼£ºÑ¤È±»Æó¤Ä¤Î´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Äê¿®(°æ¾åÍ´µ®)¤é¤¬·×²è¤¹¤ëµØÆ¤¤Á¤Ë¡¢ÄÕ½Å(²£ÉÍÎ®À±)¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÂØ¶Ì¤È¤·¤Æ´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ûÀ¸ÅÄÅÍ¿¿ ¥³¥á¥ó¥È
°ì¶¶¼£ºÑ¡¢¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ºØÆ£½½ÏºÊ¼±Ò¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤µ¤«¼£ºÑ¤ÈºØÆ£½½ÏºÊ¼±Ò¤¬±»Æó¤Ä¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤¬¤³¤³¤Ç¤Ç¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¿¹²¼µÓËÜ¶²¤ë¤Ù¤·¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¸½¾ì¤â¡¢¤È¤Æ¤â¤È¤Æ¤â¤¶¤ï¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Î¿´¤â¤¶¤ï¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£³Ú¤·¤ó¤Ç±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç»Å³Ý¤±¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½ª²ó¡¢¼£ºÑ¤È½½ÏºÊ¼±Ò¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
(C)NHK
