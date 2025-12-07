Á°µð¿Í3·³´ÆÆÄ¡¦¶ðÅÄÆÁ¹»á¡¡µð¿Í°éÀ®¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤ëÁª¼ê¤ÎÌ¾Á°¤ÈÍýÍ³¡ÖÌÌÇò¤¤¤Î¤Ï¡Ä¡×
¡¡Á°µð¿Í3·³´ÆÆÄ¤Î¶ðÅÄÆÁ¹»á¡Ê63¡Ë¤¬¡¢¸µµð¿Í¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡¦²¬ºê°ê»á¡Ê64¡Ë¤ÎYouTube¡Ö¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡×¤Ë½Ð±é¡£µð¿Í¤Î°éÀ®¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤ÎÌ¾Á°¤ÈÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡²¬ºê»á¤«¤é3·³¤Ç¡Ö¥³¥Þ¡Ê¶ðÅÄ»á¡Ë¤«¤é¸«¤Æ¤â¤·¤«¤·¤¿¤é1·³¤Ë¤È¤¤¤¦Áª¼ê¤Ï¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢Ì¾Á°¤òµó¤²¤¿¤Î¤Ï2023Ç¯°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È7°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿Ê¿»³¸ùÂÀ³°Ìî¼ê¡Ê21¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÂ¤¬Â®¤¯¤ÆÇÏÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£¾õÂÖ¤¬¤¤¤¤¤È¤¤Ï3·³¤ÎÃæ¤Ç¥Ô¥«¥¤¥Á¤Ç¤¹¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡Ê¿»³¤ÏÂç³Ø¤ò1Ç¯¤ÇÃæÂà¤·¤ÆÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤Î¥Ù¥¤¥µ¥¤¥É¥ê¡¼¥°ÀéÍÕ¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿½ÓÂ¶¯ÂÇ¤Î³°Ìî¼ê¤À¡£
¡¡Ç½ÎÏÅª¤Ë¶ðÅÄ»á¤ÎÉ¾²Á¤Ï¹â¤¤¤¬¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¥±¥¬¤ò¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈËýÀÅª¤ÊÆùÎ¥¤ì¤ÎÂÎ¼Á¤¬ÌäÂêÅÀ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÂÇ·â¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ïµð¿Í¤Ë¤Ï¾¯¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¡£¡Öµ»½ÑÅª¤Ë¸À¤¦¤È¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÎÁª¼ê¤Ï¸å¤í¤Ë¼´¤òÃÖ¤¤¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤òÆþ¤ì¤ÆµÕÊý¸þ¤Ë¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¡£Ê¿»³¤ÏÁ°¼´¤ÇÂÇ¤Æ¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¥¿¥¤¥×¤ÎÂÇ¼Ô¤¬À¾Éð¤«¤é°ÜÀÒ¤·¤¿¼ãÎÓ³Ú¿Í¤Ç¡¢¡Ö¡ÊÈà¤â¡ËÁ°¼´¤ÇÌÌÇò¤¤¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤À¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡×¤È¡¢¶¯Ä´¤·¤¿¡£