¡¡¸µÂçºåÉÜÃÎ»ö¡¦Âçºå»ÔÄ¹¤ÇÊÛ¸î»Î¤Î¶¶²¼Å°»á¤¬7Æü¤Ë¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¡Ú¸ø¼°¡Û¤½¤³¤Þ¤Ç¸À¤Ã¤Æ°Ñ°÷²ñNP¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÀôË¼Êæ»²±¡µÄ°÷¤Ø¤Î¡ÈÅÜ¤ê¡É¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñÂåÉ½¤ÇÂçºåÉÜÃÎ»ö¡¦µÈÂ¼ÍÎÊ¸»á¤È¤È¤â¤Ë¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤òÁí³ç¤¹¤ë´ë²è¡£¤½¤³¤ÇÀô»á¤¬ËüÇî¤òÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¶¶²¼»á¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤¢¤ì?¡×¤ÈÅÜ¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡µÈÂ¼»á¤¬¡Ö¤½¤â¤½¤âËüÇî¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í?¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤éµö¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í!¡×¤ÈÆ±Ä´¤¹¤ë¤È¡¢¶¶²¼»á¤â¡Öµö¤»¤Ê¤¤!¡×¤È°ì¸À¡£
¡¡¤·¤«¤·ÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¶¶²¼»á¤¬¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ!¤½¤ì¤Ï²¶¤¬¸À¤¦¤«¤é¡£¸½¿¦¤¬¤Í¡¢¸¢ÎÏ¼Ô¤¬¸À¤¦¤Î¤Ï¤Í¡×¤È¤¿¤·¤Ê¤á¤ë¤È¡¢µÈÂ¼»á¤Ï¡ÖÀôË¼Êæ¤µ¤ó¡¢Íè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤¿¡£