¡Öµ»½Ñ¤ÎÆü»º¡×Á´³«¡ª Ä¶¡ÈºÇÀèÃ¼¡É¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¤¬¥¹¥´¤¤¡ª ¤½¤Î¾ì¤Ç¡Ö¤¯¤ë¤¯¤ë¡×²ó¤Ã¤Æ¡Ö²ñÏÃ¡×¤â¤Ç¤¤ë!? Ìó20Ç¯Á°¤«¤é¡ÖAI¡×¤âÅëºÜ¤·¤Æ¤¿¶ÃØ³¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥â¥Ç¥ë¡ÖPIVO¡×¥·¥ê¡¼¥º¤È¤Ï
»þÂå¤ËÀè¶î¤±¤¹¤®¤Æ¤ÆÅö»þ¤Ï¡ÖÍý²ò¤Ç¤¤ë¿Í¡×¤â¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿!?
¡¡¤«¤Ä¤ÆÆü»º¤¬Åìµþ¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¤Ç¸ø³«¤·¤¿ÅÅÆ°¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¡ÖPIVO¡Ê¥Ô¥Ü¡Ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¡ÖAI¡×¤â³èÍÑ¤·¤¿¿·¤·¤¤»þÂå¤Î¥·¥Æ¥£¥³¥ß¥å¡¼¥¿¡¼¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡»þÂå¤òÀè¼è¤ê¤·²á¤®¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤Ï¡¢º£¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¸«¤ë¤È¡Öµ»½Ñ¤ÎÆü»º¡×¤ò¼Â´¶¤µ¤»¤é¤ì¤ë¶Ã¤¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬Æü»º¤Î¡ÖÄ¶¡ÈºÇÀèÃ¼¡É¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡Æü»º¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¼¡À¤ÂåEV¡ÊÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ë¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤È¤·¤Æ¡¢2005Ç¯¤Î¡ÖÅìµþ¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¡×¤ÇÈ¯É½¤·¤¿½éÂåPIVO¤Ï¡¢Æ°ÎÏ¸»¤òÅÅµ¤¤ËÃÖ¤´¹¤¨¡¢¡Ö¥Ð¥¤¥ï¥¤¥äµ»½Ñ¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¨¥ó¥¸¥ó¤ä¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢µ¡³£Åª¤Ê¥ê¥ó¥¯µ¡¹½¤òÇÑ¤·¡¢¼ÖÎ¾¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥ó¥°¤Ë³×¿·¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤Ç¤¹¡£
¡¡ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¡Ö²óÅ¾¤¹¤ë¥¥ã¥Ó¥ó¡×¤Ï¡¢¸åÂàÁàºî¤òÉÔÍ×¤Ë¤·¡¢¼«Í³ÅÙ¤Î¹â¤¤¼ÖÎ¾¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢EV¤Î¤â¤Ä²ÄÇ½À¤òÄó¼¨¡£ÅÔ»ÔÀ¸³è¤Ë¤ª¤±¤ë¼ÂÍÑÀ¤òÁÊ¤¨¤¿½éÂåPIVO¤Ï¡¢Åö»þÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤òÆÀ¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Æü»º¤ÏPIVO¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿Ê¤á¡¢2007Ç¯¤ÎÅìµþ¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¤Ç¡ÖPIVO2¡×¤òÈ¯É½¡£
¡¡PIVO2¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥ï¥¤¥äµ»½Ñ¤ò¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤è¤ê¹âÍÆÎÌ¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÎºÎÍÑ¤ä¡¢4¤Ä¤Î¼ÖÎØ¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¹â½ÐÎÏ¤Î3D¥â¡¼¥¿¡¼¤òÁÈ¤ß¹þ¤ó¤À¡Ö¥¤¥ó¥Û¥¤¡¼¥ë¥â¡¼¥¿¡¼¡ÊIWM¡Ë¡×¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¿¥¤¥ä¤¬¸ÄÊÌ¤ËÀ©¸æ²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¼«ºß¤Ê¿Ê¹ÔÊý¸þ¤ÎÀ©¸æ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½éÂåPIVO¤ÈÆ±¤¸¤¯²óÅ¾¥¥ã¥Ó¥ó¤âÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¿¿²£¤Ø¤Î°ÜÆ°¤â²ÄÇ½¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¶ì¼ê¤È¤¹¤ë½ÄÎóÃó¼Ö¤â¡¢Á°¤ò¸þ¤¤¤¿¤Þ¤Þ¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Õ¥í¥ó¥ÈÉô¤Ë¤ÏÅÅÆ°¥É¥¢¥Ï¥Ã¥Á¤òÀß¤±¡¢¶¹¤¤¾ì½ê¤Ç¤â¾è¤ê¹ß¤ê¤·¤ä¤¹¤¤Àß·×¤È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥·¥Æ¥£¥³¥ß¥å¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÍøÊØÀ¤âÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤³¤ÎPIVO2¤ÇÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢AIµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡Ö¥í¥Ü¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡×¤ÎÅëºÜ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥í¥Ü¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤È¤Ï¡¢É½¾ð¤ä²»À¼¤«¤é¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¾õÂÖ¤ò¿äÄê¤·¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¸ÀÍÕ¤ä»ÅÁð¤Ç¡¢Á°¸þ¤¤Ê¿´Íý¾õÂÖ¤ËÍ¶Æ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤äÍ§¿Í¤Î¤è¤¦¤ÊÌòÌÜ¤ò¤Ï¤¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¡£
¡¡»ö¸Î¥ê¥¹¥¯¤ÎÄã¸º¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±¿Å¾¤Î³Ú¤·¤µ¤ä²÷Å¬À¤Ë¤â´óÍ¿¤¹¤ë¿·¤·¤¤Äó°Æ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ç°¦¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¡¢¤¯¤ë¤¯¤ë¤È²óÅ¾¤¹¤ë¥¥ã¥Ó¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿»ë³ÐÅª¡¢µ¡Ç½Åª¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ËÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢PIVO2¤¬Äó°Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¥¯¥ë¥Þ¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦¡¢¶Ë¤á¤ÆÀè¿ÊÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎPIVO2¤ÎÈ¯ÁÛ¤Ï¡¢º£¸å¤ÎÄ¶¹âÎð²½¼Ò²ñ¤ÎµßÀ¤¼ç¤Ë¤â¤Ê¤ê¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡2007Ç¯Åö»þ¤Ë¤³¤ÎÈ¯ÁÛ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢Åö»þ¤ÎÆü»º¤Î³«È¯¼Ô¤¿¤Á¤ÎÂî±Û¤·¤¿Àè¸«À¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¸åPIVO¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤ò¿ë¤²¡¢2011Ç¯¤ÎÅìµþ¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¤Ç¤Ï¡¢¡ÖPIVO3¡×¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê»Ñ¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÔ»Ô¤È¥¯¥ë¥Þ¤¬ÂÐÏÃ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥óÁàºî¤ÇPIVO3¤¬¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤Þ¤Ç¼«Æ°¤Ç·Þ¤¨¤ËÍè¤¿¤ê¡¢¹ß¼Ö¸å¤Ë¤Ï¼«Æ°¤ÇÃó¼Ö¥¨¥ê¥¢¤Ø°ÜÆ°¤¹¤ë¡¢¤½¤ó¤ÊÌ¤ÍèÅª¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡Æü»º¤Ï¤³¤ÎPIVO¥·¥ê¡¼¥º¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖÌ¤Íè¤òÍ½ÁÛ¤·¤ÆÄó°Æ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦Àè¸«¤ÎÌÀ¤¬¤¢¤ë¥á¡¼¥«¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡2025Ç¯11·î9Æü¤ËÊÄËë¤·¤¿¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼2025¡×¤Ç¤Ï¡¢¿··¿¡Ö¥¨¥ë¥°¥é¥ó¥É¡×¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼ÖºÜ¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅëºÜ¤·¤¿¼«Æ°±¿Å¾¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¼Ö¤ÇÌ¤Íè¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡PIVO¥·¥ê¡¼¥º¤Î»Â¿·¤µ¤È¤Ï¿¿µÕ¤Ç¡¢¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡Ö¥»¥ì¥Ê¡×¤ò²þÂ¤¤·¤¿¤¤¤«¤Ë¤â¼Â¸³¼ÖÎ¾Á³¤È¤·¤¿¸«¤¿ÌÜ¤¬Â»¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿µ¤¤â¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÉÔ´ïÍÑ¤µ¤¹¤é±ýÇ¯¤Î¡Öµ»½Ñ¤ÎÆü»º¡×É÷¤À¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢É®¼Ô¡Ê¼«Æ°¼Ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È µÈÀî¸°ì¡Ë¤Î¤Ò¤¤¤ÌÜ¤Ë²á¤®¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£