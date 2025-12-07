¡ã·î30Ëü±ß¤Î»ÅÁ÷¤ê¤â¡Ä¡Ä¡ä¿Æ¤Ë¤ª¶â¤òÅÏ¤·¤Æ¤ë¥Þ¥Þ¤Ã¤Æ¤É¤ì¤¯¤é¤¤¡©É×ÉØ¤Î²¹ÅÙº¹¤Ë¥â¥ä¥â¥ä¤¹¤ëÀ¼¤â
Æ±µï¤·¤Æ¤¤¤ë¤«ÈÝ¤«¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¿Æ¤Ë¶âÁ¬Åª¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦²ÈÄí¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÀèÆü¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¤Ï¿Æ¤Ø¤Î»ÅÁ÷¤ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤ó¤Ê¼ÁÌä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤«Ã¶Æá¤µ¤ó¤Ï¿Æ¤Ë»ÅÁ÷¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡©¡¡¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤¤¤¯¤éÅÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡©¡Ù
º£²ó¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¥Þ¥Þ¤¬¤ä¤äÂ¿¤á¤Ç¤·¤¿¡£¾¯¿ô¤ÎÀ¼¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ÅÁ÷¤ê¤ÎÍÌµ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¾ð¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»Ò°é¤Æ¤Ë¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë»þ´ü¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¿Æ¤Ë»ÅÁ÷¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥Þ¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¼Â¿Æ¤Ë¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤ì¤ÉµÁ¿Æ¤Ë¤Ï»ÅÁ÷¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥Þ¥Þ¤â¤¤¤Æ¡¢¾õ¶·¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ø¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÃÂÀ¸Æü¤Ë20Ëü±ß¤¯¤é¤¤Á÷¶â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¨¥¢¥³¥ó¤ò¼è¤êÂØ¤¨¤ë¤È¤¤â½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù
¡Ø»ÅÁ÷¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆËè·î3¡¢4Ëü±ßÅÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼Â²È¤Ç¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤é¿©Èñ¤È¤·¤Æ¤Í¡Ù
¡ØËè·îÃ¶Æá¤¬Ï·¿Í¥Û¡¼¥àÂå¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£·î30Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤«¤Ê¡Ù
¡Ø¥Ü¡¼¥Ê¥¹»þ¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿³Û¤òµÁ¼Â²È¤ËÅÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤Î¼Â²È¤Ï·ø¼Â¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤À¤«¤éÅÏ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤ä¤Ã¤Ñ¤êÊ¢Î©¤Ä¤È¤¤â¤¢¤ë¤è¡£¡ÖµÁ»Ð¤Î»Ò¤Ë¤Í¤À¤é¤ì¤¿¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤òÇã¤Ã¤¿¤ê¡¢Î¹¹Ô¤»¤ºÃù¶â¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×¤Ã¤Æ¡Ù
¤Þ¤º¤Ï»ÅÁ÷¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅú¤¨¤¿¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£°ì½ï¤Ë¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¤¤ÎÂ¤·¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈËè·î¿ôËü±ß¤òÅÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥Þ¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤ó¤È¿ô½½Ëü±ß¤âÁ÷¶â¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥Þ¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¡£Ëè·îÄê´üÅª¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¤È¤¤äµÇ°Æü¡¢¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ê¤É¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¤ª¶â¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥Þ¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÏÃ¤ò·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢²È¶ñ¡¦²ÈÅÅ¤ÎÇã¤¤ÂØ¤¨ÈñÍÑ¡¢Ï·¿Í¥Û¡¼¥àÂå¤Ê¤É¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÂç¤¤Ê¤ª¶â¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¼Â¿Æ¤Ë¤Ï»ÅÁ÷¤ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢µÁ¿Æ¤Ë¤Ï»ÅÁ÷¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥Þ¥Þ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤«¤é¤ÏÊ£»¨¤Ê´¶¾ð¤âÆ©¤±¤Æ¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤à¤·¤í¤³¤Á¤é¤¬·ÐºÑÅª¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¤è¡ª
¡Ø¿Æ¤ÎÊý¤¬¤ª¶â»ý¤Á¡Ù
¡ØÅÏ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ù
¡Ø¡ÖÂ¹¤¿¤Á¤Ë¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ì¾ÌÜ¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡£°ì½ï¤Ë¿©»ö¤Ø¹Ô¤¡¢½Ð¤¹¤³¤È¤µ¤¨µñÈÝ¤é¤ì¤ë¡Ù
¡Ø¤à¤·¤í¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»Ò¤É¤â¤¬Âç³Ø¤Ç°ìÈÖ¤ª¶â¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤É¤Á¤é¤Î¿Æ¤â¤¹¤´¤¯µ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡Ù
»ÅÁ÷¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È²óÅú¤·¤¿¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡Ö¤à¤·¤í±ç½õ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¿Æ¤Ë»ÅÁ÷¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¿Æ¤¬¸½Ìò¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢·ò¹¯¤ÇÉÂµ¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤Þ¤À»Ò°é¤Æ¤Ë¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ëÇ¯Âå¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¡¢¾õ¶·¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À»ÅÁ÷¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤à¤·¤í¿Æ¤ÎÊý¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤è¤ê·ÐºÑÅª¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡×¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤Ë¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ë¥Þ¥Þ¤Ï¡¢º£¤â¿Æ¤«¤é·ÐºÑÅª¤Ê»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¡¢ÎÉ¹¥¤Ê¿Æ»Ò´Ø·¸¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤â¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¿Æ¤Ø¤Î»ÅÁ÷¤ê¤¬É×ÉØ´Ø·¸¤Ë¤â±Æ¶Á¤¹¤ë¡©
¡Ø3Ëü±ß¤ò25Ç¯Äø¡£´ªÊÛ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¤¤¤Ä¤â»×¤¦¡Ù
¡ØÎ¾²ÈÉÏË³¡£¤«¤ì¤³¤ì14Ç¯¤Û¤ÉµÁ¼Â²È¤Ë8Ëü±ß¡¢ÀÎ¤Ï11Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¡Ù
¡Ø»ÅÁ÷¤ê¤¬É¬Í×¤Ê²ÈÄí¤Î¿Í¤È¤ï¤¬»Ò¤¬±ï¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤òµ§¤ë¤ï¡Ù
¡Ø³Êº¹º§¤Ï¤À¤á¤Í¡£»ÅÁ÷¤ê¤¹¤ë¿ÍÆ±»Î¡¢¿Æ¤Î»Ù±ç¤¢¤ëÆ±»Î¤¬¤¤¤¤¤ï¡Ù
¡ØÃ¶Æá¤Î¿Æ¤Ïº¤¤Ã¤Æ¤¤¤½¤¦¤À¤±¤ì¤É¡¢¤¹¤Ã¤Ñ¤êÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤ëÃ¶Æá¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡Ù
Ëè·îÄê´üÅª¤Ë¿ôËü±ß¤Î»ÅÁ÷¤ê¤òÂ³¤±¤¿¥Þ¥Þ¤«¤é¤Ï¡Ö¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç500Ëü±ß°Ê¾å¤Ï»ÅÁ÷¤ê¤·¤¿¡×¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë´ªÊÛ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÈáÄË¤ÊÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿Æ¤Ë»ÅÁ÷¤ê¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î²È·×¤òºï¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤ÎÍý²ò¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ö¤¦¤Á¤Î¿Æ¡¢¤ª¶â¤¬É¬Í×¤À¤«¤éÁ÷¶â¤¹¤ë¤Í¡×¤ÈÁêÃÌ¤·¤¿¤È¤¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤«¤ÏÉ×ÉØ´Ø·¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼ÂºÝ¤ËÃ¶Æá¤µ¤ó¤¬µÁ¿Æ¤Ë»ÅÁ÷¤ê¤ò¤¹¤ë¤Î¤ò»ß¤á¤µ¤»¤¿¤éµÁ¿Æ¤ÈÁÂ±ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥Þ¥Þ¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤â´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¥Þ¥Þ¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤ÆÃ¶Æá¤µ¤ó¤¬»ÅÁ÷¤ê¤òÂ³¤±¤¿¤é¡¢ºÇ°¤Î¾ì¹ç¡¢Î¥º§¤Ë¤Þ¤Ç»ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¿Æ¤Ø¤Î»ÅÁ÷¤ê¤¬¼«Ê¬¤Î²ÈÄí¤Î·ÐºÑ¾õ¶·¤Ë±Æ¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢É×ÉØ´Ø·¸¤âÂç¤¤¯ÊÑ²½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
Ê¸¡¦AKI¡¡ÊÔ½¸¡¦¤¢¤¤¤Ü¤ó¡¡