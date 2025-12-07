µÁÂ©¤Ï¿Íµ¤¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¢ÂçÊª²Î¼ê¡Ö¤½¤Ã¤¯¤ê¡×Ì¼¤È¤ª½Ð¤«¤±3¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö3¿Í°ì½ï¤á¤º¤é¤·¤¤¡×¡Ö¼«»£¤ê¡¢»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×
Á´°÷¥¹¥Þ¥Û¤Ç¼«»£¤ê¤Î²ÈÂ²3¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡µÁÍý¤ÎÂ©»Ò¤Ë¿Íµ¤·Ý¿Í¤ò»ý¤ÄÂçÊª²Î¼ê¤¬àµÁÂ©¡õÌ¼á¤È¤ª½Ð¤«¤±3¥·¥ç¥Ã¥È¡£¡Ö¤³¤Î²È¤Î¿Í¤¿¤Á¹¥¤¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÏÃÂê¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¿¹»³ÎÉ»Ò(77)¡£Ì¼¤Ç¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Î¿¹»³ÆàÊâ(54)¡¢µÁÍý¤ÎÂ©»Ò¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¡×¤Î¾®ÌÚÇîÌÀ(54)¤È³°¿©¤·¤¿ºÝ¤Î²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÌ¼¤ÎÆàÊâ¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¡£ÌÇÂ¿¤Ë¹Ô¤¯»ö¤ÎÌµ¤«¤Ã¤¿¥á¥¥·¥«¥ó¤Ë¡£¥ª¥®¤È3¿Í¤Ç¡£¥Æ¥¡¼¥é¤ò¤«¤±¤Æ²Ð¤ò¤Ä¤±¤ë¤ªÎÁÍý¤äÄÁ¤·¤¤¤â¤Î¿§¡¹¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢5Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿Ì¼¤ò½ËÊ¡¡£¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤òÁ°¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¡Öµ¢¤ê¤Ï¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤¬³«¤¤¤¿¤é¶À¤Ë±Ç¤ë3¿Í¡¢¡¢¡¢¤¨?°ìÀÆ¤Ë¥Ñ¥·¥ã¥Ñ¥·¥ã¥Ñ¥·¥ã!¼«»£¤ê¡¢3¿Í¤É¤ê¡×¤È¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤ÎÃæ¤ÇÁ´°÷¤¬¥¹¥Þ¥Û¤ò¼ê¤Ë»£±Æ¤¹¤ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê1Ëç¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡¡ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤3¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤È¡¼¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿!¹¬¤»¤Ê¶õ´Ö¤Î¤ª¿þÊ¬¤±¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö3¿Í°ì½ï¤Î¼Ì¿¿¡¢ÄÁ¤·¤¤¡×¡Ö¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Î¤ª»°Êý¤´°ì½ï¤Î¼«»£¤ê¡¢»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤ª¾îÍÍ¡¢»÷¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤¤¤¤¤ª¤ä¤³!¤À!¡×¡ÖÌ¼¤µ¤ó¤È¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¡Öµ®½Å¤Ê¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¼Ì¿¿¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤³¤Î²È¤Î¿Í¤¿¤Á¹¥¤¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£