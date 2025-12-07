¾®ß·À¬±Ù¡Ö²»Éä¤ÏÁ´Á³ÆÉ¤á¤Ê¤¤¡×¤È¶Ã¤¤Î¹ðÇò¡¡À¤³¦Åª»Ø´ø¼Ô¤ÎÉã¤Ë¡Ö²»³Ú¤ä¤ë¤Ê¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾®ß·À¬±Ù¡Ê51¡Ë¤¬6ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÄË²÷¡ªÌÀÀÐ²ÈÅÅ»ëÂæ¡×¡ÊÅÚÍË¸å3¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢À¤³¦Åª»Ø´ø¼Ô¤ÎÉã¡¦¾®ß·À¬¼¤¤µ¤ó¤«¤é¼õ¤±¤¿¡È¶µ¤¨¡É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥Ü¥¹¥È¥ó¸ò¶Á³ÚÃÄ¤ä¥¦¥£¡¼¥ó¹ñÎ©²Î·à¾ì¤Î²»³Ú´ÆÆÄ¤òÆüËÜ¿Í¤Ç½é¤á¤ÆÌ³¤á¤¿À¬¼¤¤µ¤ó¤òÉã¤Ë»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡ÖËÍ¡¢Á´Á³ÆÉ¤á¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£²»Éä¤ÏÆÉ¤á¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¡£MC¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤¬¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¡¢¶µ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤¦¡¢¶µ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¶µ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«µÕ¤Ç¡È²»³Ú¤ä¤ë¤Ê¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¡È¤¨¡¼¡É¤È¤É¤è¤á¤¤¬µ¯¤³¤ëÃæ¡¢¡ÖÂçÊÑ¤À¤«¤é¡£ÂçÊÑ¤µ¤òËÜ¿Í¤¬°ìÈÖ¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡×¤ÈÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¡Ö¤Ç¤â¼ª¤Ë¤·¤¿¤êÌÜ¤Ë¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤ë¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤µ¤ó¤Þ¤Ë¡¢¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤è¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤·¡Ä¤Ç¤â¤è¤¯¿²¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È²ñ¾ì¤Ç¡¢»Ò¶¡¤Îº¢¤Ï¡×¤È¶Ã¤¤Î¹ðÇò¡£¥³¥ó¥µ¡¼¥È½ªÎ»¸å¤Ë³Ú²°¤Ø¹Ô¤¯¤ÈÀ¬¼¤¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤¦¥æ¥¡¢¤è¤¯¿²¤¿¤«¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤è¤¯¿²¤¿¤è¤Ã¤Æ¡£²¿¤Ç¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ÈÎÉ¤¤²»³Ú¤ÏÌ²¤¯¤Ê¤ë¤È¡£µ¤»ý¤ÁÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¡×¤È¿Æ»Ò¤Î²ñÏÃ¤ÎÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£