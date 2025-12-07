Á°»ÔÄ¹¤Î¼º¿¦¤ËÈ¼¤¦ÀÅ²¬¡¦°ËÅì»ÔÄ¹Áª¡¢²áµîºÇÂ¿¤Î9¿Í¤¬Î©¸õÊä
Á°»ÔÄ¹¤Î¼º¿¦¤ËÈ¼¤¦ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤Î»ÔÄ¹Áª¤¬¤¤ç¤¦¹ð¼¨¤µ¤ì¡¢²áµîºÇÂ¿¤Î9¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ËÅì»ÔÄ¹Áª¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Á°¿¦1¿Í¡¢¸µ¿¦1¿Í¡¢¿·¿Í7¿Í¤Î¤¢¤ï¤»¤Æ9¿Í¤Ç¡¢°ËÅì»ÔÄ¹Áª¤Î¸õÊä¼Ô¿ô¤È¤·¤Æ¤Ï²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î»ÔÄ¹Áª¤Ï¡¢³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤Ç»ÔµÄ²ñ¤«¤éÉÔ¿®Ç¤·èµÄ¤ò¼õ¤±¤¿Á°»ÔÄ¹¤Î¼º¿¦¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¼ç¤ÊÁèÅÀ¤Ï¡¢ÄäÂÚ¤·¤¿»ÔÀ¯¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¤ä¡¢´ð´´»º¶È¤Ç¤¢¤ë´Ñ¸÷¶È¤Î³èÀ²½¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
¸õÊä¼ÔÍðÎ©¤Îº£²ó¤ÎÁªµó¤Ç¤ÏÉ¼¤¬Ê¬»¶¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤º¤ì¤Î¸õÊä¼Ô¤âÍ¸úÅêÉ¼Áí¿ô¤Î4Ê¬¤Î1°Ê¾å¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¡ÖÅöÁª¼Ô¤Ê¤·¡×¤È¤Ê¤ê¡¢ºÆÁªµó¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ËÅì»ÔÄ¹Áª¤ÎÅêÉ¼Æü¤Ïº£·î14Æü¤Ç¡¢Â¨Æü³«É¼¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£