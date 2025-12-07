¥¶¡¦¤Ü¤ó¤Á¡¡44Ç¯¤Ö¤ê¡ÖTHE¡¡MANZAI¡×ÅÐ¾ì¡¡ºÇ¹â¸ÜÌä¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¤È¡Ö²¿½½Ç¯¤Ö¤ê¡×Ì´¥³¥é¥Ü
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¶¡¦¤Ü¤ó¤Á¡×¤Î¤Ü¤ó¤Á¤ª¤µ¤à¡Ê72¡Ë¤ÈÎ¤¸«¤Þ¤µ¤È¡Ê73¡Ë¤¬7Æü¡¢¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¡Ê78¡Ë¤¬ºÇ¹â¸ÜÌä¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥¢¥µ¥Ò¥Ó¡¼¥ë¡¡¥¹¥Þ¥É¥ê¡¡THE¡¡MANZAI¡¡2025¡¡¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡1981Ç¯12·î°ÊÍè¡¢¼Â¤Ë44Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥³¥ó¥Ó¡£¥Í¥¿¤òÈäÏª¤·½ª¤¨¤ë¤È¡¢¥»¥Ã¥ÈÎ¢¤Î¤¿¤±¤·¤¬¤¤¤ëÊÌ¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÍðÆþ¡¢¡Ö¸æÌµº»ÂÁ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
¡¡MC¤Î¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó²¬Â¼¤Ë¡Ö²¿Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¤¿¤±¤·¤Ï¡Ö¤â¤¦²¿½½Ç¯¡¢¤ï¤«¤ó¤Í¤§¡×¡£¤ª¤µ¤à¤ÎÂçË½¤ì¤ËÂç¾Ð¤¤¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¡ÊÀÎ¤è¤ê¡Ë¤â¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈºÆ²ñ¤ò´î¤ó¤À¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¤ª¤µ¤à¤¬ÆÍÇ¡¡Ö¤¢¡¢¼Ì¿¿»£¤Ã¤Æ¤ä¡¼¡ª¡×¤È¤ª¤Í¤À¤ê¡£¤Þ¤µ¤È¤¬¡Ö¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¿¤·¤Ê¤á¤ë¤â¡¢²¬Â¼¤ËÂ¨ºÂ¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤òÍÑ°Õ¤µ¤ì¡Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤·¤Æ¤´¤á¤ó¤Í¡ª¡×¡£µ®½Å¤Ê3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò»£±Æ¤·¤¿¡£