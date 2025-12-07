¸µÆü¥Æ¥ì¸åÆ£À²ºÚ¥¢¥Ê¡¢Âè2»ÒÇ¥¿±È¯É½¡ÖÍè·î¤Ë¤Ï²ÈÂ²¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¡×É×¡¦»°´È·òÅÍÁª¼ê¤È¤Î²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/07¡ÛÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¸åÆ£À²ºÚ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê35¡Ë¤¬12·î7Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤òÄÌ¤¸¤ÆÂè2»ÒÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤ÎºÊ¡¢²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¸åÆ£¥¢¥Ê¤Ï¡¢¡Ö¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿ É×¤ÏËèÄ«Ì¼¤¬µ¯¤¤ëÁ°¤Ë²È¤ò½Ð¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Â·¤Ã¤ÆÄ«¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤ëÆü¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤Ï¤¤Ã¤ÈÌ¼¤â´ò¤·¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤¡¤È»×¤Ã¤¿¤ê¡£¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¥Ñ¥Ñ¤¬¤ªµÙ¤ß¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¥Ñ¥ÑÂç¹¥¤¥â¡¼¥É¤¬ÂçÇúÈ¯¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È²ÈÂ²¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¶á¶·¤òÊó¹ð¡£Â³¤±¤Æ¡Ö»ä¤´¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏÂèÆó»Ò¤ò¼ø¤«¤ê¤Þ¤·¤ÆÍè·î¤Ë¤Ï²ÈÂ²¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¡×¤ÈÇ¥¿±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤Ï²ÈÂ²3¿Í¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤»¤ë»þ´Ö¤ò¤È¤Ë¤«¤¯Âç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö¼¯Åç¤ò°¦¤¹¤ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢Í¥¾¡ËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¸åÆ£¥¢¥Ê¤Ï¡¢1990Ç¯4·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£2013Ç¯¤ËÆ±¶É¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢¡Ö½ê¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤¬¥Æ¥ó¡ª¡×¤Ê¤É¤òÃ´Åö¡£2021Ç¯10·î¤Ë¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½¡¦»°´È·òÅÍÁª¼ê¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£2022Ç¯10·î¤ËÄ¹½÷¤ÎÃÂÀ¸¤òÈ¯É½¤·¡¢°é»ùµÙ²Ë¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ï»°´È¤Î°ÜÀÒ¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Ë°Ü½»¤·¡¢Æ±Ç¯8·î¤Ë¤Ï¥Ù¥ë¥®¡¼¤Ë°Ü½»¡£2024Ç¯7·î¡¢»°´ÈÁª¼ê¤¬¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤ØÉüµ¢¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤êËÜµ¢¹ñ¤·¤¿¡£2024Ç¯10·î¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤òÂà¼Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¸åÆ£À²ºÚ¥¢¥Ê¡¢Âè2»ÒÇ¥¿±¤òÊó¹ð
¢¡¸åÆ£À²ºÚ¥¢¥Ê¡¢2021Ç¯10·î¤Ë»°´È·òÅÍÁª¼ê¤È·ëº§
