ÇµÌÚºä46 °æ¾åÏÂ¡õ²ì´îÍÚ¹á¡Ø¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù30¼þÇ¯µÇ°Å¸¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¡ª²ì´î¡Ö¥»¥ë²è¤ò¶á¤¯¤Ç¸«¤é¤ì¤¿¤Î¤¬ìÔÂô¤¹¤®¤ÆºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡ª¡×
10·î¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿TOKYO FM¤Î¿·ÈÖÁÈ¡ÖFM EVA 30.0¡×¡ÊËè½µÅÚÍË 22:30¡Á22:55¡Ë¡£¡Ø¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ä²Î¼ê¡¦À¼Í¥¤ÎÊý¡¹¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÀ©ºîÈëÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿¤ê¡¢ºîÉÊ¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÊý¡¹¤ò¤ª¾·¤¤·¤Æ¡¢¤´¼«¿È¤Î¡Ø¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡ÙÂÎ¸³¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¤ò°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤ÇµÌÚºä46¡¦°æ¾åÏÂ¡Ê¤¤¤Î¤¦¤¨¡¦¤Ê¤®¡Ë¤µ¤ó¤È²ì´îÍÚ¹á¡Ê¤«¤¡¦¤Ï¤ë¤«¡Ë¤µ¤ó¤¬¡¢Åìµþ¥·¥Æ¥£¥Ó¥å¡¼¡ÊÏ»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¿¹¥¿¥ï¡¼52³¬¡Ë¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡Ø¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º30¼þÇ¯µÇ°Å¸¡ÖALL OF EVANGELION¡×¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¡ª ²òÀâ¤ÎÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í ¥¢¥Ë¥áÆÃ»£¥¢¡¼¥«¥¤¥Öµ¡¹½¡ÊATAC¡Ë ÄÔÁÔ°ì¡Ê¤Ä¤¸¡¦¤½¤¦¤¤¤Á¡Ë¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ®½Å¤Ê»ñÎÁ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢ËÜÅ¸¤ÎºÇ¸å¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò¸«³Ø¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¡Ø¥·¥ó¡¦¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó·à¾ìÈÇ¡Ù¤Ï²¿²ó´Ñ¤¿¡©
°æ¾å¡§Å¸¼¨¤Î¥é¥¹¥È¤Ï¡¢2021Ç¯¸ø³«¤Î´°·ëºî¡Ø¥·¥ó¡¦¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó·à¾ìÈÇ¡Ù¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤¹¡£
²ì´î¡§¤¤¿¡Á¡ª »ä¤Ï¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç´Ñ¤Þ¤·¤¿¡ª
°æ¾å¡§»ä¤â´Ñ¤Þ¤·¤¿¡ª
²ì´î¡§¤â¤¦¹¥¤¤¹¤®¤Æ¡¢°ì¿Í¤Ç4²ó´Ñ¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£
°æ¾å¡§°ì¿Í¤Ç´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«!?
²ì´î¡§¤½¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤â¤¦¹¥¤¤¹¤®¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¹Ô¤¤¿¤¯¤Æ¡£
°æ¾å¡§»ä¤Ï°ã¤¦¿Í¤¿¤Á¤È3²ó´Ñ¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤È¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤½¤¦»×¤Ã¤¿¤ó¤À¡ª¡×¡Ö»ä¤Ï¤³¤¦»×¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢°Õ¸«¶¦Í¤ò¤·¤¿¤¯¤Æ¡£
²ì´î¡§¤Ê¤ë¤Û¤É¡ª
ÄÔ¡§ÉÛ¶µ³èÆ°¤ò¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
°æ¾å¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡ö
°æ¾å¡§²ì´î¤µ¤ó¡¢¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
²ì´î¡§Æ°¤¤¤Æ¤ë¡ª
°æ¾å¡§½é¹æµ¡¤ÈÂè13¹æµ¡¤¬Àï¤¦¥·¡¼¥ó¤¬¡£
ÄÔ¡§¤³¤³¤Ç¸«¤»¤Æ¤¤¤ë±ÇÁü¤Ï¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê·Á¤Ç±ÇÁü¤Î¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥¥ã¥×¥Á¥ã¡¼¤ÎÌò¼Ô¤µ¤ó¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥«¥á¥é¥¢¥ó¥°¥ë¤ò»î¤·¤Æ¡¢¤É¤Î¥¢¥ó¥°¥ë¤«¤é¼ÂºÝ¤Ë²èÌÌ¤ËÍî¤È¤·¹þ¤à¤«¤ò¼Â¸³Åª¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
°æ¾å¡§¤¹¤´¤¤¡ª
ÄÔ¡§¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÄÁ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£°ÃÌî¡Ê½¨ÌÀ¡Ë¤µ¤ó¤¬¼Â¼Ì¡ÊºîÉÊ¡Ë¤ò»£¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡È¼Â¼Ì¤Î¤ä¤êÊý¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¡É¤È»î¹Ôºø¸í¤µ¤ì¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²ì´î¡§¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡ª
¡½¡½¤³¤³¤ÇÅ¸¼¨¤Î¸«³Ø¤¬½ªÎ»¡£
°æ¾å¡§¤Á¤ç¤Ã¤È¶î¤±Â¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢ÍÚ¹á¤µ¤ó¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
²ì´î¡§³Ú¤·¤¹¤®¤¿¡ª 1Æü¤Ç¤â2Æü¤Ç¤â¡¢¤º¤Ã¤È¤¤¤é¤ì¤ë¤¯¤é¤¤ËÜÅö¤Ë»þ´Ö¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡Ä¡£¤À¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Î»þ´Ö¤Ç¤â³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤â¸¶²è¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤ë¡Ø¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤â¤±¤Ã¤³¤¦¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¥»¥ë²è¤¬¶á¤¯¤Ç¸«¤é¤ì¤¿¤ê¡¢±ÇÁü¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¤½¤ì¤¬ìÔÂô¤¹¤®¤Æ¡ª ¤â¤¦ºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡£
°æ¾å¡§Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡ª ¤Þ¤¿¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡©
²ì´î¡§ÀäÂÐ¤Ë¹Ô¤¯¡ª ¤â¤¦1²ó¸«¤¿¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡ª
11月22日(土)の放送では、『エヴァンゲリオン』を愛してやまない乃木坂46・井上和(いのうえ・なぎ)さんと賀喜遥香(か・はるか)さんが、東京シティビュー(六本木ヒルズ森タワー52階)で開催中の『エヴァンゲリオン』シリーズ30周年記念展「ALL OF EVANGELION」をレポート! 解説の特定非営利活動法人 アニメ特撮アーカイブ機構(ATAC) 辻惣一(つじ・そういち)さんととともに、展示されている貴重な資料を見ていきました。ここでは、本展の最後のコーナーを見学する様子をお届けします。
º¸¤«¤é¡§²ì´îÍÚ¹á¤µ¤ó¡¢°æ¾åÏÂ¤µ¤ó¡¢ÄÔÁÔ°ì¤µ¤ó
º¸¤«¤é¡§°æ¾åÏÂ¤µ¤ó¡¢²ì´îÍÚ¹á¤µ¤ó ¢¨¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ü¡¼¥É¤Ï´ü´ÖÃæ¡¢Æþ¤ìÂØ¤¨¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
