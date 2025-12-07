¡Ú¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ºC¡Û¥À¥Ö¥ë¥Ïー¥È¥Ü¥ó¥É¤¬¥Àー¥È¤Î¿·½÷²¦¤Ë °ì²ð¤Î¾ò·ïÇÏ¤òÊÑ¤¨¤¿ÉÔ¶þ¤Î¾¡Ééº¬À
¥À¥Ö¥ë¥Ïー¥È¥Ü¥ó¥É¡Êc¡ËSANKEI
¡Ö¤Þ¤µ¤«¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ......¡×¥À¥Ö¥ë¥Ïー¥È¥Ü¥ó¥É¤¬¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ºC¤Î¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤ò¼þ²ó¤·¤Æ¤¤¤ëºÝ¡¢¤Õ¤È¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò»×¤Ã¤¿¡£2025Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤í¡¢Èà½÷¤Ï°ì²ð¤Î¾ò·ïÇÏ¤Ç¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤«¤é¡£
ºòÇ¯²Æ¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¤·¤Æ¡¢¥³¥Ä¥³¥Ä¤È¾¡Íø¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿Èà½÷¡£º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤ÆÁá¡¹¤Î·ÃÆáÆÃÊÌ¤ò¹¥°Ì¤«¤é²¡¤·ÀÚ¤ë¤È¡¢ÉñÄáS¤È»°µÜS¤ò¹¥°Ì¤«¤é²¡¤·ÀÚ¤êÇËÃÝ¤Î5Ï¢¾¡¤òÃ£À®¡£
¤É¤³¤«¤Ò¼å¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿Èà½÷¤ÏÊÂ¤ó¤Ç¤âÈ´¤«¤»¤Ê¤¤¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¡¢À¸¤Þ¤ì»ý¤Ã¤Æ¤Î¶¯¤¤¿´¡¢È´·²¤Î¾¡Ééº¬À¤òÉð´ï¤Ë¤·¤Æ¡¢¥Ç¥Ó¥åー¤«¤é¤¿¤Ã¤¿¤Î10¥õ·î¤Ç¥ªー¥×¥óÇÏ¤È¤Ê¤ê¡¢·²Íº³äµò¤Î¥Àー¥È³¦¤ÎÄºÅÀ¤òÁè¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¥À¥Ö¥ë¥Ïー¥È¥Ü¥ó¥É¤ÎÇØÃæ¤Ë¤Ï¾ï¤Ëºä°æÎÜÀ±¤¬¤¤¤¿¡£
ºòÇ¯¤Ï¥ì¥â¥ó¥Ý¥Ã¥×¤Ç¥Àー¥È³¦¤ÎÄºÅÀ¤ò¶Ë¤á¡¢º£Ç¯¤Ï¥Õ¥©ー¥¨¥Ðー¥ä¥ó¥°¤È¤È¤â¤ËÀ¤³¦¤òÀ©¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¼ã¤¥¹¥¿ーµ³¼ê¤Ï¤³¤ÎÇÏ¤Î¼ê¹Ë¤òÎ¥¤½¤¦¤È¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ºä°æ¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥À¥Ö¥ë¥Ïー¥È¥Ü¥ó¥É¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤¿¡£
½Å¾Þ½éÄ©Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ö¥êー¥Àー¥ºC¥´ー¥ë¥É¤Ï2Ãå¤ËÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢µÙ¤ßÌÀ¤±½ïÀï¤Ç·Þ¤¨¤¿¤ß¤ä¤³S¤Ï¥ì¥³ー¥É¤Ç´°¾¡¡£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ºC¤ÎÄ©Àï¸¢¤òÆÀ¤¿¡£
¤³¤Î1Ç¯¤ÇÂç¤¤ÊÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤¿¿Í¤ÈÇÏ¡£¤½¤ó¤Ê¿ÍÇÏ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼çÌòÉÔºß¤Îº®ÀïÌÏÍÍ¤À¤Ã¤¿º£Ç¯¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ºC¤Î¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤Ç¤Ò¤È¤¤ïµ±¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Àー¥È¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤òÀ©¤·¤¿3ºÐÇÏ¥Ê¥ë¥«¥ß¤¬1ÈÖ¿Íµ¤¤Î»Ù»ý¤ò¼õ¤±¡¢¥À¥Ö¥ë¥Ïー¥È¥Ü¥ó¥É¤Ï2Ç¯Ï¢Â³2Ãå¤Î¸Å¹ë¥¦¥£¥ë¥½¥ó¥Æ¥½ー¥í¤È2ÈÖ¿Íµ¤¤ÎºÂ¤òÄ¾Á°¤Þ¤ÇÁè¤Ã¤¿¡£
ºÇ½ªÅª¤ËÈà½÷¤Ï3ÈÖ¿Íµ¤¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â¿·¤·¤¤¥Àー¥È²¦¤ÎÃÂÀ¸¤òÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤ä¤ä¤Ð¤é¤Ä¤¤¤¿¥¹¥¿ー¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãæ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥À¥Ã¥·¥å¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤¬1ÏÈ¤Î2Æ¬¡¢¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥Ð¥íー¥º¤È¥À¥Ö¥ë¥Ïー¥È¥Ü¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¥Àー¥ÈGⅠ2ÀïÌÜ¤Î¥·¥Ã¥¯¥¹¥Ú¥ó¥¹¤¬³°¤«¤éÈï¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¥Ï¥Ê¤òÃ¥¤¤¡¢Æ¨¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Î¥Ê¥ë¥«¥ß¤Ï4ÈÖ¼ê¤ËÉÕ¤±¤ë¤È¤¤¤¦°Õ³°¤ÊÂâÎó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¸þ¤³¤¦ÀµÌÌ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¥·¥Ã¥¯¥¹¥Ú¥ó¥¹¤¬¥Ï¥Ê¤òÃ¥¤Ã¤ÆÆ¨¤²¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤ËÊÂ¤Ö·Á¤Ç¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥Ð¥íー¥º¡¢1ÇÏ¿È¤Û¤É¸å¤í¤ËËÜÍè¤ÏÆ¨¤²¤ë¤È»×¤ï¤ì¤¿¥À¥Ö¥ë¥Ïー¥È¥Ü¥ó¥É¡¢¥Ê¥ë¥«¥ß¤¬Â³¤¤¤Æ¡¢º¹¤¬¤Ê¤¯¸åÂ³ÇÏ¤¬Ï¢¤Ê¤Ã¤ÆÇÏ·²¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿¡£
400m¤ò²á¤®¤Æ¤«¤é¤Ï1¥Ï¥í¥ó12ÉÃÂæ¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¡¢ºÇ½é¤Î1000m¤Ï1Ê¬0ÉÃ3¤È¤¤¤¦Ê¿¶ÑÅª¤Ê¥Úー¥¹¤Ç¥ìー¥¹¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
ÎãÇ¯¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ºC¤ÇÍÍø¤È¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬Æâ¤ËÆþ¤Ã¤¿Àè¹ÔÇÏ¡£¤½¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¥À¥Ö¥ë¥Ïー¥È¥Ü¥ó¥É¤Ë¤Ï¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤ÎÎ®¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬......Èà½÷¤Ï¤½¤Î¶¯¤µ¤òÄ¾Àþ¤ÇÂ¸Ê¬¤Ë¼¨¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤½¤¦¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿ºÇ¸å¤ÎÄ¾Àþ¡£Æ¨¤²Áè¤¤¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥Ð¥íー¥º¤¬ÎÏ¿Ô¤¡¢¥·¥Ã¥¯¥¹¥Ú¥ó¥¹¤¬ÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ä¤â¡¢¤¹¤Ç¤ËµÓ¿§¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¡£
¤³¤ì¤ò³°¤«¤éÊá¤Þ¤¨¤¿¤Î¤¬¥À¥Ö¥ë¥Ïー¥È¥Ü¥ó¥É¤Èºä°æÎÜÀ±¡£¤¹¤°ÎÙ¤Ë¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ë¥Ê¥ë¥«¥ß¤â°ìÂÁá¤¯¥¹¥Ñー¥È¤ò³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÉáÃÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥ìー¥¹±¿¤Ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ºÒ¤¤¤·¤¿¤Î¤«¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤ÊÇ´¤ê¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÁá¡¹¤È¼ºÂ®¡£
¥·¥Ã¥¯¥¹¥Ú¥ó¥¹¤òÊá¤Þ¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥À¥Ö¥ë¥Ïー¥È¥Ü¥ó¥É¤¬Ã±ÆÈ¤ÇÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¤¢¤È200mÇ´¤ì¤Ð¿·²¦¼Ô¤ÎÃÂÀ¸¡¢10Ç¯¤Ö¤ê¤ËÌÆÇÏ¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤½¤¦¤Ï¤µ¤»¤Ê¤¤¤È¤Ð¤«¤ê¤ËÆâ³°¤«¤éÇ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ëÇÏ¤¬¤¤¤¿¡£
Æâ¤òÆÍ¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¥¦¥£¥ë¥½¥ó¥Æ¥½ー¥í¤ÈÀîÅÄ¾²í¡¢¤½¤·¤Æ³°¤«¤é¤ÏÉðË¤¬¾è¤ë¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥Ï¥ê¥ª¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¥À¥Ö¥ë¥Ïー¥È¥Ü¥ó¥É¤Ë8ºÐÇÏ¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥Ï¥ê¥ª¤¬Ç÷¤ë¡£
¤³¤ì¤¬°úÂà¥ìー¥¹¤È¤Ê¤ë¸Å¹ë¤Ïº£¤ÏË´¤¥ªー¥Êー¤Ë¤½¤ÎÍº»Ñ¤ò¸«¤»¤ó¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¡¢ÉðË¤ÎÊÜ¤Ë±þ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¾å¤¬¤êºÇÂ®¤ÎµÓ¤ò·«¤ê½Ð¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥ìー¥¹3ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤Ë¤·¤ÆºÇ¹â¤ÎÁö¤ê¤ò¸«¤»¤ÆÁ°¤ò¹Ô¤¯4ºÐÌÆÇÏ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¡£
Æâ¤«¤é¤Ï¥¦¥£¥ë¥½¥ó¥Æ¥½ー¥í¤¬¿¤Ó¤Æ¤¯¤ë¡£2Ç¯Á°¤Ï¸¶Í¥²ð¤È¤È¤â¤Ë·ãÁö¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤ò¶Ã¤«¤»¡¢GⅠ¥Ûー¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ·Þ¤¨¤¿ºòÇ¯¤ÏÁ°Ç¯¤Î²¦¼Ô¥ì¥â¥ó¥Ý¥Ã¥×¤Ë¥Ï¥Êº¹¤Þ¤ÇÇ÷¤Ã¤¿¡£
3ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤Ç¡¢Ç°´ê¤Î¾¡Íø¤òÄÏ¤à¤Ù¤¯º£Ç¯¤â·üÌ¿¤ËÁ°¤òÄÉ¤¦¡£
¤È¤â¤Ë3ÅÙÌÜ¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ºCÄ©Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¸Å¹ë¤òÁê¼ê¤Ë¥À¥Ö¥ë¥Ïー¥È¥Ü¥ó¥É¤âÆ§¤óÄ¥¤ë¡£
1Ç¯Á°¤ÏÁÛÁü¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤ÎÂçÉñÂæ¤Ç¥Àー¥È³¦¤Î¿·¤¿¤Ê½÷²¦¤Ë¤Ê¤ë¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡¢ºä°æÎÜÀ±¤Î±¦ÊÜ¤Ë·üÌ¿¤Ë±þ¤¨¤Æ¿¤Ó¤Æ¤¤¤¯¡£
ºÇ¸å¤ÏÆâ¤ËÀø¤ê¹þ¤ó¤À¥¦¥£¥ë¥½¥ó¥Æ¥½ー¥í¤È¥À¥Ö¥ë¥Ïー¥È¥Ü¥ó¥É¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤È¤Ê¤ê¡¢ÇÏÂÎ¤òÊ»¤»¤¿¤Þ¤Þ¥´ー¥ë¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬......¥´ー¥ëÄ¾Á°¡¢¤Û¤ó¤Î¶Ï¤«¤Ë¥À¥Ö¥ë¥Ïー¥È¥Ü¥ó¥É¤¬ÀèÃå¡£
2Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë¥Ï¥Êº¹¤Î·èÃå¤Ç¥À¥Ö¥ë¥Ïー¥È¥Ü¥ó¥É¤¬¾¡Íø¡£10Ç¯¤Ö¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¥ìー¥¹»Ë¾å2Æ¬ÌÜ¤È¤Ê¤ëÌÆÇÏ¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥óÃÂÀ¸¤Ë²Ã¤¨¡¢°È¾å¤Îºä°æ¤Ï¤³¤ì¤Ç¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ºC3Ï¢ÇÆ¤Î°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£
¡ÖÌÆÇÏ¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç½çÄ´¤ËÍè¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤ÉGI¤ËÍè¤ë¤À¤±¤Ç¤âÆñ¤·¤¤¤Î¤Ë¡¢¾¡¤Æ¤ÆËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥ìー¥¹¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Çºä°æ¤â¥À¥Ö¥ë¥Ïー¥È¥Ü¥ó¥É¤Î´èÄ¥¤ê¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
Ç÷¤ê¤¯¤ë¸Å¹ë¤¿¤Á¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤È¤¹¤ë¾¡Ééº¬À¤¬¤Ò¼å¤À¤Ã¤¿Èà½÷¤òGⅠ¥Ûー¥¹¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¤ò³«¤¤¤¿¥Àー¥È¤Î¿·½÷²¦¡¦¥À¥Ö¥ë¥Ïー¥È¥Ü¥ó¥É¡£²´ÇÏ¤ò¤â½³»¶¤é¤¹Í£°ìÌµÆó¤Îº²¤ÎÁö¤ê¤Çº£¸å¤Î¥Àー¥È³¦¤ò¼£¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¤½¤·¤ÆÀ¤³¦²¦¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥©ー¥¨¥Ðー¥ä¥ó¥°¤È¤Î¿¿¤ÎÄº¾å·èÀï¤¬º£¤«¤éÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¡£
¢£Ê¸¡¿Ê¡Öº¹°
