·ù¤Ê¤é¥Ï¥Ã¥¥ê¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¡ª ÍÛ¥¥ãÈà»á¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤¬Á¢¤Þ¤·¤¤¡ÚÇ¯²¼¤ÎÆ±Î½¤«¤é¥Õ¥¥Ï¥é¤µ¤ì¤¿ÏÃ Vol.18¡Û
¢¨¤³¤Î¤ªÏÃ¤Ïºî¼Ô¥¹¥º¤µ¤ó¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤â¤È¤ËµÓ¿§¤ò²Ã¤¨ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
Ç¯²¼¤ÎÆ±Î½¡¦¹õÂô¤µ¤ó¤ËÈà»á¤¬¤Ç¤¤¿¤ÈÃÎ¤ê¡¢´î¤Ö¼ç¿Í¸ø¡¦Çò»³¤µ¤ó¡£¤·¤«¤·Áê¼ê¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬°ìÇ¯Á°¤Ë¹ç¥³¥ó¤Ç½Ð²ñ¤¤¡¢ÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿·ªÅÄ¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡£Æ±¤¸¹ç¥³¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿ÀÖÌÚ¤µ¤ó¤È¤½¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¹õÂô¤µ¤ó¤¬Êª±¢¤«¤é¤½¤ì¤òÎ©¤ÁÊ¹¤¡£ÍâÆü¤Ë¤ÏÉÔµ¡·ù¤ÊÂÖÅÙ¤ò¼è¤é¤ì¤ë¤¬¡¢Íâ¡¹Æü¤Ë¤ÏÉáÃÊÄÌ¤ê¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Ç¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Èà»á¤¬Çò»³¤µ¤ó¤È¤Î´Ø·¸¤ò±£¤½¤¦¤È¤¹¤ë»Ñ¤Ë¥â¥ä¥â¥ä¤¹¤ë¹õÂô¤µ¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¥Ç¡¼¥ÈÍâÆü¤Ë¤Ïµ¡·ù¤¬°¤¯¡¢Çò»³¤µ¤ó¤ÏËèÄ«Èà½÷¤Îµ¡·ù¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¹õÂô¤µ¤ó¤Ï¾åµ¡·ù¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¾å»Ê¤¬»Å»ö¤ÎÃÙ¤µ¤ò»ØÅ¦¡£¤½¤ó¤Ê¾å»Ê¤Î·ùÌ£¤ËÆ±Ä´¤·¤¿ÀÖÌÚ¤µ¤ó¤ò¡¢¤¤¤¸¤á¤À¤ÈÅ¨»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡Ä¡£
ÀÖÌÚ¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¤¤¤¸¤á¡×¤È¤Þ¤Ç¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢´Î¿´¤ÊÆâÍÆ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¥â¥ä¥â¥ä¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤µ¤é¤Ë¤ÏÈà»á¤ÎÁ°¤Ç¶òÃÔ¤ò¤³¤Ü¤¹¤È¡¢¡Ö¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤·¤«¤Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ï¸À¤¨¤ë¿Í¤È¸À¤¨¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡£¼«Ê¬¤«¤é¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Çò»³¤µ¤ó¤Ë¡¢Èà»á¤Ï¡Ä!?
(¥¹¥º)