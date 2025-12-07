¾¾²¬çýÍ¥¡ÖÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×Âçºå¤Ç·ã¿ä¤·¡¡º´ÅÏÍµ»á¤Ø¡Ö¤É¤¦¤«Ì¿¤¢¤ë¸Â¤ê¡Ä¡×¡È¥Õ¥¡¥óÂåÉ½¡É¤È¤·¤ÆÇ®ÊÛ
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾¾²¬çýÍ¥¤¬7Æü¡¢Âçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿²»³Ú¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ø¥µ¥ó¥È¥ê¡¼1Ëü¿Í¤ÎÂè¶å¡Ù¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿¾¾²¬çýÍ¥¡õÁó°æÍ¥
¡¡1983Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿À¤³¦ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¡ÖÂè¶å¡×¹ç¾§¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡£º£Ç¯¤Ç43²óÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½ªÀï¤«¤é80Ç¯¤ÎÀáÌÜ¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿º£Ç¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê²Î¤¤·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿¡ÖÂè¶å¡×¤Î»×¤¤¤ò¡¢Âç¹ç¾§¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆüËÜÃæ¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤ØÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡¾¾²¬¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤Ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¡¢½ª±é¸å¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡ÖÂè¶å¡×Âç¹ç¾§¤Î´¶Æ°¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö¿®Íê¤äÂº·É¤Ã¤ÆÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¡×¤ÈÉ½¸½¤·¡¢¹ç¾§ÃÄ¤ÎÌÜ¤Ë¡¢¥¿¥¯¥È¤ò¿¶¤ë¤¦Áí´ÆÆÄ¡¦º´ÅÏÍµ»á¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤¬¤Ë¤¸¤ß¤Ç¤Æ¤¤¤¿¤È¾Ú¸À¡£¡Ö³µÇ°¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò½Å¤Í¤¿¡£
¡¡¾¾²¬¤Ï¡Ö¡Ø1Ëü¿Í¤ÎÂè¶å¡ÙÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÇò¤·¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤ó¼êÁ°¤Ë¤Ò¤¤ª¤í¤·¤Æ¡¢º´ÅÏ¤µ¤ó¡¢¤É¤¦¤«Ì¿¤¢¤ë¸Â¤ê¡¢¤³¤Î¡Ø1Ëü¿Í¤ÎÂè¶å¡Ù¤òÂ³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥Õ¥¡¥óÂåÉ½¤È¤·¤ÆÇ®ÊÛ¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡¢12·î20Æü¤ËMBS¡¦TBS·ÏÆÃÈÖ¡Ø¥µ¥ó¥È¥ê¡¼1Ëü¿Í¤ÎÂè¶å 2025 ¡Á1Ëü¿Í¤Ç²Î¤òÂ£¤ëÆü¡Á¡Ù¡Ê¸å4¡§00¡Á4¡§54¡Ë¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
