µð¿Í¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¡°ìÎÝ¥Ù¡¼¥¹¾å¤Ç¥Õ¥ì¡¼¥ß¥ó¥°¤·¤¿ÄÁ¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«¤é²òÀâ¡ÖÅÅµ¤¥Ê¥Þ¥º¤Ã¤¹¤Í¡ª¡×
¡¡µð¿Í¤Î¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÆâÌî¼ê¡Ê26¡Ë¤¬7ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼PUSH¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¡ÊÆüÍË¸å4¡¦55¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¸«¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¡¢´Ø·¸¼Ô¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¢Á³¤È¤·¤¿¡È¤¢¤Î¥×¥ì¡¼¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«¤é²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤¬°ìÎÝ¼ê¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿8·î20Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤Ç¤Î¤³¤È¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯»þÂå¤ÎÆ±Î½¤Ç¤â¤¢¤ëÁýÅÄ¤Î»°¥´¥í¤ò¥Ê¥¤¥¹¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤¿²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê29¡Ë¤¬°ìÎÝ¤Ø¤³¤ì¤Þ¤¿¥Ê¥¤¥¹¤Ê¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÁ÷µå¤ò¤·¤¿»þ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Ï¤Ê¤¼¤«°ìÎÝ¥Ù¡¼¥¹¾å¤Ë¤·¤ã¤¬¤ß¤³¤ó¤ÀÂÎÀª¤ÇÊáµå¤·¤¿¤Þ¤ÞÈùÆ°¤À¤Ë¤»¤º¡¢¥Ù¥Æ¥é¥óÊá¼ê¤Î¥Õ¥ì¡¼¥ß¥ó¥°¤Î¤è¤¦¤ÊÆ°¤¡£¤½¤³¤ËÁö¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿ÁýÅÄ¤Îº¸É¨¤¬¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Î¿¬¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤â¤óÀä¤·¡¢µÕ¤ËÁýÅÄ¤Ï¶õÃæ¤Ë¿á¤ÃÈô¤Ð¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡È»´»ö¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤âÁýÅÄ¤â¥±¥¬¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´Ý²Â¹À³°Ìî¼ê¡Ê36¡Ë¤Ï¡Ö¤¦¤ï¤Ã¡ª²¬ËÜ¤µ¤ó¡¢¤¹¤²¤§¡ª¥Ê¥¤¥¹¥Ü¡¼¥ë¤ä¡ª¤È»×¤Ã¤¿¤é¡Ê¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Ï¡Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ¤º¤Ã¤È¤¤¤¿¤ó¤Ã¤¹¤è¡×¤ÈVTR¤Ç¾Ú¸À¡£¡Ö¤½¤Î¤¢¤È¤âÂç¤Î»ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¿²¤½¤Ù¤Ã¤Æ¡Ä¡£²¿¤·¤Æ¤ó¤Í¤ó¡ª¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÅ·¿¿à¥Ì¡¤Ê¸åÇÚ¤ÎÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ë¹ÔÆ°¤Ë¶ì¾Ð¤¤¤Ç¼ó¤ò¤«¤·¤²¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈMC¤òÌ³¤á¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖóÊÎÛ¡×¤ÎÀîÅçÌÀ¡Ê46¡Ë¤«¤é¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Ç¥Õ¥ì¡¼¥ß¥ó¥°¤·¤Æ¤ó¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Ï¡Ö¡Ê²¬ËÜ¤µ¤ó¤¬¡Ë¤¹¤Ã¤´¤¤¥Ê¥¤¥¹¥×¥ì¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¡¢¹½¤¨¤Æ¤¿¤é¤á¤Ã¤Á¤ã¥Ê¥¤¥¹¥Ü¡¼¥ëÍè¤¿¤ó¤Ç¡£¤¦¤ï¤Ã¡ª¤³¤ì¤ÏÆ°¤«¤º¤ËÄ¶¥Ê¥¤¥¹¥Ü¡¼¥ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤ò¤ß¤ó¤Ê¤ËÃÎ¤é¤·¤á¤è¤¦¡ª¤È»×¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤Î²óÅú¡£¶¦±é¼Ô¤¿¤Á¤ò¶ì¾Ð¤¤¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤·¤¿¤é¥±¥Ä¤Ë¡Ä¡£ÅÅµ¤¥Ê¥Þ¥º¤Ã¤¹¤Í¡ª¡×¤È¾Ð´é¤Î¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡£
¡¡Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤ÎÊÌ¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢¼«¤é°ì¡¢ÆóÎÝ´Ö¤Î¥´¥í¤ËÈô¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¥¥ã¥Ã¥Á¤·¡¢¥Ù¡¼¥¹¥«¥Ð¡¼¤Ç°ìÎÝ¤ËÆþ¤Ã¤¿Åê¼ê¤ËÁ÷µå¤·¤¿¤¢¤È¡¢Á÷µå¤·¤¿ÂÎÀª¤Î¤Þ¤Þ¤·¤Ð¤é¤¯¸Ç¤Þ¤Ã¤ÆÈùÆ°¤À¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¢¤ì¤Ï¤â¤¦¡ÈÊá¤ì¤¿¡ª¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡£µð¿Í¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀîÅç¤Ë¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Í¡£¥ê¥Á¥ã¤Ï¤À¤«¤é¸«¤Æ¤Û¤·¤¤»þ¡¢¸Ç¤Þ¤ë¤Î¤Í¡×¤È¤¤¤¸¤é¤ì¡¢¾Ð´é¤Ç²¿ÅÙ¤â¤¦¤Ê¤º¤¤¤Æ¡È¹ÎÄê¡É¤·¤Æ¤¤¤¿¡£