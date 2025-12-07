¸½ÌòÂç³ØÀ¸4¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É PURPLE BUBBLE¡¢²áµîºÇÂç¥¥ã¥Ñ¤Î·ëÀ®2¼þÇ¯µÇ°¥é¥¤¥Ö³«ºÅ
¡¡¸½ÌòÂç³ØÀ¸4¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É PURPLE BUBBLE¤¬¡¢·ëÀ®2¼þÇ¯µÇ°¥é¥¤¥Ö¡ØTouch your Heart¡Ù¤ò2026Ç¯5·î9Æü¤ËÅìµþ Veats Shibuya¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¡ËÜ¸ø±é¤Ï¡¢2·î7Æü¤ËTOKIO TOKYO¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¼«¿È½é¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡Øé²¤â¤¤¤Ä¤«¤Ï¡Ù¤¬¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯Çä¤«¤é1Æü¤Ç¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£¤ò¾å²ó¤ë±þÊç¿ô¤ËÃ£¤·Â¨Æü´°Çä¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¡£¥Ð¥ó¥É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢²áµîºÇÂç¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£¤È¤Ê¤ë²ñ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ËÜ¸ø±é¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤â¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦PURPLE BUBBLE K-taring¡ÊVo/Gt¡Ë¡¡¥³¥á¥ó¥È
·ëÀ®2¼þÇ¯µÇ°¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡¢Èó¾ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£1st¥ï¥ó¥Þ¥ó¤Ë°ú¤Â³¤¤¤Æº£²ó¤âÂ¨´°¡Ä¡ª¤È¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤ËÂç¤¤¤¥¥ã¥Ñ¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¡£¤è¤ê¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤È¥é¥¤¥Ö¤òºî¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤·¡¢¤½¤ÎÊ¬Éé¤±¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£PURPLE BUBBLE¤Î2¼þÇ¯¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Ìë¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
