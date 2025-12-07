ÂæËÌ¥á¥È¥í¡¢ÍèÇ¯1·î¤«¤éQR·èºÑ¤ËÂÐ±þ¤Ø¡¡7·î¤«¤é¤Ï¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤â¡¿ÂæÏÑ
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÂæËÌ¥á¥È¥í¡ÊMRT¡Ë¤Ï7Æü¡¢ÍèÇ¯1·î¤«¤é³Æ¼Ò¤ÎQR¥³¡¼¥É·èºÑ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤Î¾è¼Ö¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ëÍ½Äê¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ë¤è¤ë¾è¼Ö¤âÆ±7·î¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£
ÊóÆ»»ñÎÁ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¼«Æ°²þ»¥µ¡¤ÎÅÅ»Ò·èºÑÂÐ±þ¤Ë´Ø¤¹¤ëºî¶È¤¬º£Ç¯10·î¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¥µ¡¼¥Ó¥¹ÉôÊ¬¤ÎÆþ»¥¤âºÑ¤ß¡¢¸½ºß¤Ï¥Æ¥¹¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
QR¥³¡¼¥É·èºÑ¤Ï¡¢TWQR¡¢ÍªÍ·ÉÕ¡ÊEasy Wallet¡Ë¡¢iPASS MONEY¡¢icash Pay¡¢³¹¸ý»ÙÉÕ¡ÊJKO PAY¡Ë¡¢Âæ¿·Pay¡¢¶Ì»³ Wallet¡ÊE.SUN Wallet¡Ë¡¢Á´»ÙÉÕ¡ÊPXPay Plus¡Ë¡¢Á´±Î+PAY¡ÊPlus Pay¡Ë¡¢LINE Pay¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ï¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÍ½Äê¡£Apple Pay¡¢Google Pay¡¢Samsung Pay¤Ç¤â¾è¼Ö²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÊÍÌ½ÊïÜ¡¿ÊÔ½¸¡§ÅÄÃæ¹¨¼ù¡Ë
