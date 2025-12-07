DASH100¿Í¿©Æ² ¡Á»³¸ý¸©°¤ÉðÄ®¡Á
¸½ºß¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÎÈ¾¿ô¤ÎÃÏ°è¤Ç¿¼¹ï¤Ê²áÁÂ²½¤¬¿Ê¤ß¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÌäÂê¤¬¡ª
Ãæ¤Ç¤â¡¢¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¹ß¡¦¤ªº×¤ê¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬·ã¸º¤·¡¢ÃÏ°è¤Î·Ò¤¬¤ê¤ä°ìÂÎ´¶¤¬¼º¤ï¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡Ä¡£
¤½¤³¤Ç¡ª°¦¤¹¤ëÃÏ¸µ¡¦¼«Ëý¤Î¿©ºà¤ò»ý¤Á´ó¤Ã¤ÆÄº¤¡¢Â¨¶½¤Î¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢ÎÁÍý¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç°Ï¤à¿©Âî¤ò¡ª
¤«¤Ä¤Æ¤Î³èµ¤¡¢¼è¤êÌá¤»¤ë¤«¡©¿·´ë²è¡ØDASH100¿Í¿©Æ²¡Ù¡ª
¿·´ë²è¤Î100¿Í¿©Æ²¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ÄSixTONES¤Î¥·¥ó¥¿¥í¡¼¤È郄ÃÏ¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÂç¶¶¤ÈÆ£¸¶¤Î4¿Í¡£
¡Ö·»¤µ¤óÊý¤ª¤é¤ó¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©¡×¡Ö¹¶¤á¤¹¤®¤Ç¤·¤ç¤³¤ì¡×
¾ëÅç¤È¾¾²¬¤¬ÉÔºß¤ÎÃæ¡¢4¿Í¤¬¤Þ¤º¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï°¤ÉðÄ®Ìò¾ì¡£
ÁáÂ®¡¢°¤ÉðÄ®Ìò¾ì¤ÎÃæÂ¼¤µ¤ó¤È¾®ÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¦¤È¡¢¡Ö°¤ÉðÄ®¤Î¿Í¸ý¤ÏÌó2900¿Í¡×
100¿Í¿©Æ²¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢»³¸ý¸©¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤Ë¤¢¤ë¡¢³¤¤È»³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿°¤ÉðÄ®¡£
¤«¤Ä¤Æ1Ëü¿Í¤¬½»¤ß¡¢³èµ¤¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¡¢¿Í¸ý3000¿Í¤ò³ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡£
¡ÖÉáÃÊ¤«¤éÄ®Ì±Á´ÂÎ¤¬½¸¤Þ¤ë¥¥Ã¥«¥±¤¬Ãæ¡¹¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤ÈÃæÂ¼¤µ¤ó¡£
¡Ö¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¡Ö³èµ¤¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤¤¡×
°¤ÉðÄ®¤Î²ÖÅÄÄ®Ä¹¤Ë¤´°§»¢¤·¤¿¸å¡¢Ä®¤Î¿Í¤Ë¤Ï¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ø100¿Í¿©Æ²¡Ù¤ÎÁ´ËÆ¤òËÉºÒÌµÀþ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¥·¥ó¥¿¥í¡¼¤È郄ÃÏ¤¬Ä®Ãæ¤ËÈ¯É½¡ª
¡Ö°¤ÉðÄ®¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡ªËÜÆü¡¢¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH!!¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤Ç100¿Í¿©Æ²¤È¤¤¤¦¥í¥±¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¤½¤³¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤Ç¤¹¡£°¤ÉðÄ®¼«Ëý¤Î¿©ºà¤ò¤ª»ý¤Á¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¾ì½ê¤ÏABU¥¥ã¥ó¥×¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ë¤Æ¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤¤ÎÁÍý¤òºî¤ì¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×
¡Ö¤¼¤Ò¡¢Í·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×
°ìÊý¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÂç¶¶¤ÈÆ£¸¶¤Ï¡¢°¤ÉðÃæ³Ø¹»¤Ø¡£
Á´¹»½¸²ñ¤È¤¤¤¦Ì¾ÌÜ¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºË¬Ìä¤Ç¸Æ¤Ó¤«¤±¡ª¡Ö½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡ª¡×
ÆÍÁ³¤ÎÂç¶¶¤ÈÆ£¸¶¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¶Ã¤¯À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ë´ë²è¤ÎÀâÌÀ¡£
¡Öº£Æü¼Â¤Ï¤Ç¤¹¤Í°¤ÉðÄ®¤Ç100¿Í¿©Æ²¤È¤¤¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¤½¤¦¡¢º£²ó100¿Í¿©Æ²¤Ç¤ÏÃÏ¸µ¼«Ëý¤Î¿©ºà¤ò¤ª»ý¤Á¤¤¤¿¤À¤¡¢DASH¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Â¨¶½¤ÇÎÁÍý¤ò¿¶¤ëÉñ¤¦¡£
²ñ¾ì¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢Ä®¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¢¤ë¥¥ã¥ó¥×¾ì¡£
¼õÉÕ¤Î¸á¸å1»þ¤«¤é3»þ¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¤É¤ì¤À¤±¤Î¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡ª¡©
¼õÉÕ³«»Ï¤«¤é10Ê¬¡£ºÇ½é¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬ÊÆÇÀ²È¤ÎÃÓÅÄ¤µ¤ó¡£
»ý¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¿©ºà¤Ï¤¤Ì¤à¤¹¤á30Ô¡ª¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¼ÂºÝ¤Ë¿©ºà¤¬½¸¤Þ¤Ã¤ÆÍè¤ë¤È¡Ä¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¿¡×¡Ö100¿Í¿©Æ²»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ï¡×
¿åÄÅ¤µ¤ó¡¦É´À¥¤µ¤ó¡¦µ×¸¶¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¦¥¹¥Ð¥Ï¥®¡×¡£
¥¯¥»¤¬¤Ê¤¯Æé¤ä»É¿È¤¬ÀäÉÊ¤Ç¡¢ÅÔÆâ¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¯1É¤2000±ß¤Û¤É¡£
¥Ï¥®¤ò¤µ¤Ð¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦郄ÃÏ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤ÆÄ´Íý¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢ÇîÂ¿¤Ç²°Âæ¤ò³«¤¯¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥·¥§¥Õ¤Î²ÏÌîÂçÃÏ¤µ¤ó¡£10·îÊüÁ÷¤Î¥°¥ê¥ëÌñ²ð¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥º¥á¥Ð¥Á¤ò¸«»ö¤ÊÄ´Íý¤ÇÀäÉÊÎÁÍý¤Ë¡£
º£²ó¡¢Ê¡²¬¸©¤Î¤ªÎÙ¡¢»³¸ý¸©¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¡¢Ì¾¾è¤ê¤ò¤¢¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
´·¤ì¤Ê¤¤¥µ¥¶¥¨¤Î³ÌÇí¤¤Ë¤Æ¤³¤º¤ë郄ÃÏ¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÎÁÍý¼«Ëý¤ÎÊý¡¹¤Ë¤â¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é³ÌÇí¤¡£
°ìÊý¡Ö»þ´Ö¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Ã¤¹¤Í¡×¤È¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤Î²ÏÌî¥·¥§¥Õ¤¬ºî¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¦¥¹¥Ð¥Ï¥®¤ÎÅâÍÈ¤²¡£
¤è¤¦¤ä¤¯1ÉÊÌÜ¤¬´°À®¡ª¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¤É¤ì¤À¤±¤ÎÎÁÍý¤òºî¤ì¤ë¤Î¤«¡©
¥ª¡¼¥×¥ó¤Þ¤Ç»Ä¤ê1»þ´Ö¡£¡Ø100¿Í¿©Æ²¡Ù¤Î¤Î¤ì¤ó¤ÎÊ¸»ú¤ò¤·¤¿¤¿¤á¤ë¥·¥ó¥¿¥í¡¼¡£
¤½¤Î´Ö¤Ë¤â¼õÉÕ¤Ë¤Ï¿©ºà¤ò»ý¤Ã¤¿°¤ÉðÄ®Ì±¤ÎÊý¡¹¤¬¡£
ÆÁ±Ê¤µ¤ó¤¬»ý¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¥¥¦¥¤¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡£¼Â¤Ï°¤ÉðÄ®¤Ï»³¸ý¸©°ì¤Î¥¥¦¥¤¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Î»ºÃÏ¡£
¸·¤·¤¤ÉÊ¼Á´ÉÍý¤Ç¡¢´Å¤ß¤¬¶Å½Ì¤·¤¿°¤ÉðÄ®¤Î¥¥¦¥¤¤Ï¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÎÊÖÎéÉÊ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤ËÆ£Èø¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡ÖÌµ³ÑÏÂµí¤È¸À¤Ã¤Æ³ú¤ó¤ÇÈþÌ£¤·¤¤ÏÂµí¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
»³¸ý¸©¤Ç¤·¤«»ô°é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ìµ³ÑÏÂµí¡£¤½¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬°¤ÉðÄ®»º¤Ç¡¢ÆÃÄ§¤Ï»Ý¤ß¤¬¶¯¤¤ÀÖ¿ÈÆù¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢¥µ¥ë¥·¥Ã¥Á¥ã¤È¤¤¤¦¥¤¥¿¥ê¥¢È¯¾Í¤ÎÀ¸¤Î¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤â¡£
¤½¤Î¸å¤â¡¢¿·Á¯¤Ê³¤¤Î¹¬¤ä°¤ÉðÄ®¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤ò¼¡¤«¤é¼¡¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£
¤½¤Îº¢¡¢Âç¶¶¤¬郄ÃÏ¤È¹çÎ®¤·¡¢Ä´Íý³«»Ï¡£
ÎÁÍýÃË»Ò¤ÎÂç¶¶¤¬¶õ¿´ºÚ¤ÈÌµ³ÑÏÂµí¤ÎÆù¤Çºî¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢2ÉÊÌÜ¤ÎÌµ³ÑÏÂµí¤È¶õ¿´ºÚßÖ¤á¡£¡Ö¤¦¤Þ¤½¤¦¡ª¡×
¤½¤·¤Æ¡¢¾®Ìî¿å»º¤ÎÊý¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¥È¥é¥Õ¥°¤ò¡ª
郄ÃÏ¤¬Ë¬¤ì¤¿¾®Ìî¿å»º¤Ï²ÈÂ²¤Ç5ËüÉ¤¤Î¥È¥é¥Õ¥°¤ò°é¤ÆÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤¿¤¼¡ª¤á¤Ã¤Á¤ã´ò¤·¤¤¡ª¡×
°ÍÁ³ÂçË»¤·¤ÎÎÁÍý¥Á¡¼¥à¡£¥·¥§¥Õ¤Î²ÏÌî¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Ð¥¿¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¤Ê¤É¤ÎÌîºÚ¤Çºî¤Ã¤¿¥½¡¼¥¹¡¢Ìµ³ÑÏÂµí¤Î¥µ¥ë¥·¥Ã¥Á¥ã¡¢ÎØÀÚ¤ê¤Ë¤·¤¿¥Ô¡¼¥Þ¥ó¤ä¥ª¥¯¥é¤ä¥Ê¥¹¤Ê¤É¤ò¶ñºà¤Ë¤·¤¿
ÆÃÂç¥µ¥¤¥º¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ÇµðÂç¥Ô¥¶¡ª¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬¤¤¤í¤ó¤Ê¿©ºà¤ò»ý¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¤³¤½¡ª¡×
100¿Í¿©Æ²¥ª¡¼¥×¥ó¤Þ¤Ç¤Ï»Ä¤ê15Ê¬¡£²ñ¾ì¤ËÂ³¡¹¤ÈÄ®Ì±¤ÎÊý¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤ÆÍè¤¿¡£
°¤ÉðÃæ³Ø¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ç100¿Í±Û¤¨¡ª°¤Éð¾®³Ø¹»¤Î»ùÆ¸¡¢Á´¹»»ùÆ¸7¿Í¤ÎÊ¡²ì¾®³Ø¹»¤Î»ùÆ¸¤¿¤Á¤Ê¤É¤¬¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¸á¸å3»þ¤Ç¼õÉÕ½ªÎ»¡ª
º£²ó¡¢Í½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ë224¿Í¤ÎÄ®Ì±¤ÎÊý¤¿¤Á¤¬»²²Ã¡ª
¤¤¤è¤¤¤è100¿Í¿©Æ²³«Å¹¡ª
¤ªµÒ¤µ¤ó¤òÂÔ¤¿¤»¤Ì¤è¤¦¡¢¤É¤ó¤É¤óÎÁÍý¤ò»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡ª
3ÉÊÌÜ¤Ï¡¢Ìµ³ÑÏÂµí¤Î¥ì¥¿¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¡ª
¤µ¤é¤Ë¥·¥§¥Õ¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿µðÂç¥Ô¥¶¤â´°À®¡ª
¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ç´°À®¤·¤¿4ÉÊ¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÇÛ¤ê¡ª¡Ö³§ÍÍ¤«¤éÄº¤¤¤¿¿©ºà¤ò¤Ò¤È¤Ä¤º¤ÄÄ´Íý¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×
¤½¤·¤Æ¡¢¿©¤Ù¤ÆÄº¤¤¤¿´¶ÁÛ¤Ï¡Ä
¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¡ª¡×¡Ö°¤ÉðÄ®ºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç°ìÅÙ¤¤ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤ó¤Ç¤·¤ç¤³¤ì¡£¿©¤Ù¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡ª¡×
224¿Í¤ÎÊ¢¤òËþ¤¿¤¹¤¿¤á¤Ë¤µ¤é¤ËÎÁÍý¤òºî¤êÂ³¤±¤ë¡ª
3»þ´ÖÎ©¤Á¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Î郄ÃÏ¤Ï¡¢5ÉÊÌÜ¤Ï¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ÎÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¤ò¡¢Âç¶¶¤Ï6ÉÊÌÜ¤Î¥µ¥ë¥·¥Ã¥Á¥ã¤Î¥¥¦¥¤¥½¡¼¥¹Åº¤¨¤ò¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤Î²ÏÌî¤µ¤ó¤Ï7ÉÊÌÜ¤Î¥Õ¥°¤Î¥Á¥ê¥½¡¼¥¹¤ò¡£
¤½¤·¤Æ8ÉÊÌÜ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¡Ä¡Ö¤³¤³¤«¤é¤¢¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¹Ë°ú¤¡×
¤½¤ì¤Ï¡¢1986Ç¯¤«¤é34²óÂ³¤¤¤¿°¤ÉðÄ®Ì±¤ÎÅÁÅý¹Ô»ö¡ª
ËèÇ¯¤ª¤è¤½300¿Í¤â¤ÎÄ®Ì±¤¬½¸¤Þ¤ë°¤ÉðÄ®Ì±¤Î¸òÎ®¤Î¾ì¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤òµ¡¤ËÃæ»ß¤Ë¡£
º£²ó¡¢Ä®¤ÎÁÒ¸Ë¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤Î¹Ë¤ò6Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡¢Á°²ó¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ç¤¢¤ëÀÖÌÚ¤µ¤ó¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡ª
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁÛ¤¤¤ò´¶¤¸¤ë¤Ã¤¹¤Í¡×
1¥Á¡¼¥à8¿Í¡£¤½¤³¤Ç¡ª¡Öº£¤«¤é7¿Í¤³¤Î¾ì¤Ç¥¹¥«¥¦¥È¤·¤ÆÂÐ·è¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤Æ¡×
¤Þ¤º¡¢ÀÖÌÚ¤µ¤ó¤Ï¥È¥é¥Õ¥°¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¾®Ìî¤µ¤ó¤é¤ò¥¹¥«¥¦¥È¤·µù»Õ¥Á¡¼¥à¤ò·ëÀ®¡¢ÂÐ¤¹¤ë¥·¥ó¥¿¥í¡¼¤Ï°¤ÉðÃæ³Ø¹»¤Î¤ª¤¦¤¹¤±·¯¡¢À¸ÅÌ²ñÄ¹¤Î¤Ï¤ë¤Þ·¯¡¢¤µ¤é¤ËÀèÀ¸¤ò¥¹¥«¥¦¥È¤·¡¢Ãæ³ØÀ¸¥Á¡¼¥à¤ò·ëÀ®¡ªÃæ³ØÀ¸¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥·¥ó¥¿¥í¡¼¥Á¡¼¥à¤Ï¥Ï¥ó¥Ç¤È¤·¤Æ10¿Í¡£
¾¡¤Ä¤Î¤Ï¡¢¥·¥ó¥¿¥í¡¼Î¨¤¤¤ë°¤ÉðÄ®¤ÎÌ¤Íè¤òÃ´¤¦¡¢Ãæ³ØÀ¸¥Á¡¼¥à¤«¡©
¤½¤ì¤È¤â¡¢Á°²ó¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥óµù»ÕÎò52Ç¯¡¢ÀÖÌÚ¤µ¤óÎ¨¤¤¤ëµù»Õ¥Á¡¼¥à¤«¡ª¡©
¤½¤·¤Æ¡¢6Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹Ë°ú¤¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡ª¤¬¡¢³«»ÏÁá¡¹¡¢µù»Õ¥Á¡¼¥àÅ¾ÅÝ¡ª
Ãæ³ØÀ¸¥Á¡¼¥à¡¢°ìµ¤¤Ë°ú¤±¤ë¤«¡ª¡©¤·¤«¤·¡¢¤Ê¤ó¤È¤«»ý¤Á´®¤¨¤ëµù»Õ¥Á¡¼¥à¡ª
Î¾¥Á¡¼¥à°ìÊâ¤â¾ù¤é¤Ê¤¤¡ª¤·¤«¤·¤³¤³¤Ç¡¢·Ð¸³¤Îº¹¤¬¡ª¡Ö¾¡¼Ô¡ªµù»Õ¥Á¡¼¥à¡ª¡×
¹Ë°ú¤¾¡Éé¤Ë¤ÏÀË¤·¤¯¤âÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖÂç¿Í¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¥Ñ¥ï¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ë¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¤³¤ì¤À¤±¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢°¤Éð¤ÎÌ¤Íè¤ÏÌÀ¤ë¤¤¡ª¡×
Ç®¤¤Àï¤¤¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿º¢¡¢ÎÁÍý¤ÎÊý¤â¥¢¥Ä¥¢¥Ä¤Ë¡ª8ÉÊÌÜ¤ÎµðÂç¥Ñ¥¨¥ê¥¢¤¬´°À®¡ª¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤ß¤ó¤Ê¡ª¡×
¥¢¥Ä¥¢¥Ä¤ÎÎÁÍý¤Ë¡Ö¤á¤Á¤ã¤¦¤Þ¤¤¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤É¤³¤Ë¤âÉé¤±¤ó¤Í¡¢¤³¤ÎÌ£¤Ï¡×¤È´î¤ó¤ÇÄº¤±¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¤¤¤è¤¤¤è¡¢100¿Í¿©Æ²¡¢º£²ó¤Î¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¡ª
¤½¤ì¤¬¡¢Åçº¬¸©¤«¤éÅÁ¤ï¤ê¡¢ÀïÁ°¤«¤é°¤ÉðÄ®¡¦Ê¡²ìÃÏ¶è¤Ç½©¤Î¤ªº×¤ê¤Ê¤É¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ØÊ¡²ì¿À³Ú¡Ù¡£
¤·¤«¤·¡¢²áÁÂ²½¤Ë¤è¤ëÃ´¤¤¼êÉÔÂ¤ÇÅÓÀä¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¸½ºß¤Ï°ìÉô¤ÎÊý¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤ß¡£
¿À³Ú¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¼ã¤¤½»Ì±¤¿¤Á¤Ë¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¡¢º£²ó¡¢ÆÃÊÌ¤Ë¸ø±é¤ò¡ª
Ê¡²ì¿À³ÚÊÝÂ¸²ñ¤Î³§¤µ¤ó¤ËÆ£¸¶¤¬¶µ¤¨¤ÆÄº¤¡¢¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç½¬ÆÀ¡£
¤½¤·¤Æ³«±é¤Î»þ´Ö¤Ø¡£ºÇÂç¤Î¸«¤»¾ì¤¬¡¢¾åÈ¾¿È¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢Âç¼Ø¤Î¤È¤°¤í¤ò´¬¤¡¢ÂÎ¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯Âç¤¤¯¸«¤»¤ëÆ°¤¡£Îý½¬¤Ç¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Æ£¸¶¤À¤¬¡¢ËÜÈÖ¤Ç¤Ï¸«»öÀ®¸ù¡ª¤«¤Ä¤Æ¤ÎÄ®¤Î³èµ¤¤¬Ìá¤Ã¤¿¡ª
°ìÊý¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÎä¤¨¤¿ÂÎ¤ò²¹¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢郄ÃÏ¤¬ºî¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¦¥¹¥Ð¥Ï¥®¤Î´Î¤ä¼òÇô¤Çºî¤Ã¤¿ÆÃÀ½¤ß¤½½Á¡£
¡Ö¤¦¤Þ¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤À¤·¤¤¤¤È¤ë¡×¤È9ÉÊÌÜ¤â´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡¢100¿Í¿©Æ²¤ÏÊÄÅ¹¤Ø¡£
¡Öº£Æü1Æü¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ªÂçÀ®¸ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡×
¡Ö¥³¥í¥Ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¾¯»Ò¹âÎð²½¤Ç¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¿Í¡¹¤Î³èµ¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¿·¤·¤¯´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢½àÈ÷ÃÊ³¬¤«¤é¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ä®Ìò¾ì¤Î·Ë¤µ¤ó¤Î¤ª¸ÀÍÕ¤¬¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¤Þ¤«¤Ê¤¤¤Î»þ´Ö¡£¤ß¤½½Á¤òÌ£¤ï¤¦ÃË¤¿¤Á¡£
¡Ö¤Þ¤¸¤Çº£Æü1Æü¡¢¾ï¤ËÆ°¤²ó¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¤è¤êÝî¤ß¤ë¡×¡ÖºÇ¹â¤Î¹¬¤»¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿°¤ÉðLOVE¤À¤Í¡×
¡ÖÂ¾¤ÎÄ®¤Ç¤â¤·¤¿¤¤¤Í¡×
100¿Í¿©Æ²¤ËÍè¤ÆÍß¤·¤¤¡¢²áÁÂ¤ÇÇº¤àÃÏ°è¤òÂçÊç½¸¡ª¤´Ï¢Íí¡¢¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª