DASHÅç ¡Á¿·¤¿¤ÊÁ¥¤ÇÎÙ¤ÎÅç¤Ø¡ªÂç¹Ò³¤¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Á
¤ª¤è¤½1Ç¯¡¢324Æü¤«¤±¡¢Á´¤Æ¼êÂ¤¤ê¤ÎÌÚÂ¤Á¥¤¬´°À®¡ª¤½¤·¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤ËÂç³¤¸¶¤Ø¡ª
¤³¤ÎÆü¡¢¾ëÅç¤È¥·¥ó¥¿¥í¡¼¤Ï´Ö¶á¤ËÇ÷¤ëÁ¥½Ð¤ËÈ÷¤¨¡¢·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö´°À®¡ª¥Ç¥«¤¤¤Í¡×¡Ö(Ä¹Îæ¤µ¤ó¤«¤é)Äº¤¤¤¿ÉÛ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ»È¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤ì¤Ï¡¢½é¾åÎ¦¤«¤é¤ÎÁêËÀ¡ÖÈÁÁ¥¡¦ÃË¼ß¥Ç¥£¡¼¥Î¹æ¡×¤Ç¤â¼è¤êÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿Á¥¤ÎÆ°ÎÏ¤È¤Ê¤ëÈÁ¡£
¤À¤¬¡¢º£²ó¤ÎÁ¥¤Ï²Æì¤Ç¤â¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤µðÂç¥µ¥¤¥º¡£¤Ê¤é¤Ð¤È¡¢ÈÁ¤âÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¥Ð¥«¤Ç¤«¥µ¥¤¥º¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ÎÈÁ¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ëÈÁÃì¤âÁ´Ä¹9m¡£Ãì¤Ë¥í¡¼¥×¤ò¼è¤êÉÕ¤±¡¢ÈÁ¤ò¸ÇÄê¤¹¤ë¥¦¥·¥«¥¤ØÄÌ¤·¡¢³°¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¥¯¥µ¥Ó¤òÂÇ¤Æ¤Ð¡¢¡Ö¤Ç¤¤¿¡ªÉ³¤Ò¤Ã¤Ñ¤ì¤Ð(ÈÁ)¤¢¤¬¤ë¤è¡×
¤Ç¤Ï¡¢µðÂç¤ÊÈÁ¤Ç¤Î½é½Ð¹Ò¡ªÉ÷¤òÂª¤¨¤ì¤Ð¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ï½Ð¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬Áàºî¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¾å¼ê¤¯¾è¤ê¤³¤Ê¤»¤ë¤«¡©¤Þ¤º¤Ï¡¢¹ÁÀ×Æâ¤Ç¼Â¸³¡£¡ÖÈÁ¤ò¤¢¤²¤í¡¼¡ª¡×
¤À¤¬¡¢ÈÁ¤ò¤¢¤²¤¿ÅÓÃ¼¡¢¡Ö¤ä¤Ð¤¤¡¢¤ä¤Ð¤¤¡¢´í¤Ê¤¤¡ª¡×É÷¤ÎÎÏ¤Ç°ìµ¤¤Ë¿Ê¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢Êý¸þÅ¾´¹¤ò¤¹¤ë´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢¤¤¤¤Ê¤ê´ßÊÉ¤Ë·ãÆÍ¡£
»ÅÀÚ¤êÄ¾¤·¤Æ¡¢º£ÅÙ¤Ï¥·¥ó¥¿¥í¡¼¤¬¥í¡¼¥×¤ÇÈÁ¤òÁà¤ê¡¢¡Ö¥ê¡¼¥À¡¼ÂÉ¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤À¤¬¡¢¾ëÅç¤Î°ì½Ö¤ÎÂÉ¼è¤ê¥ß¥¹¤Ç¡¢¡ÖÅ¾Ê¤¤¹¤ë¡ª¡×
²¿ÅÙ¤«¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤â¡¢Á¥¤òÀ©¸æ¤Ç¤¤º¤Ë¤Ò¤¿¤¹¤é·ãÆÍ¡£¡Ö¼êÂ¤Î¤è¤¦¤ËÁàºî¤·¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤ä¤Í¡×¤¹¤ë¤È¡¢Ä¹Îæ¤µ¤ó¡ÖÉ÷¤ÎÎÏ¤òÈ´¤«¤Ê¤¤¤ÈÄÀ¤ó¤¸¤ã¤¦¡£¤º¤Ã¤ÈÈÁ¤¬É÷¤ò¤Ï¤é¤ó¤Ç¤ë¤Î¤Ç¡×
¤Ä¤Þ¤ê¡¢º£¤ÎÈÁ¤òÄ¥¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢É÷¤ÎÎÏ¤ò¼õ¤±¤¹¤®¤ÆÂÉ¤¬Íø¤«¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²£¸þ¤¤Î¾õÂÖ¤Ç¤Þ¤È¤â¤ËÉ÷¤ò¼õ¤±¤ì¤Ð¡¢¥¢¥¦¥È¥ê¥¬¡¼¤¬¤¢¤ì¤ÉÅ¾Ê¤¤Î´í¸±¤â¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢²Æì¤Î¥µ¥Ð¥Ë¤ÎÈÁ¤Ï¡¢¡ÖÈÁÃì¤¬ÈÁ¤Î¿¿¤óÃæ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£ÈÁÃì¤¬¤º¤ì¤Æ¤ë¤«¤é¿á¤Î®¤·¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¾¦Å¹³¹¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ü¤ê¤È°ì½ï¤À¡×
ÈÁ¤ÎÃæ¿´¤«¤éÈÁÃì¤ò¤º¤é¤¹¤³¤È¤Ç¡¢É÷¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤âÆ¨¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÈÁ¤ò¤ª¤è¤½È¾Ê¬¤Î¥µ¥¤¥º¤Ë¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÇ¯Æâ¤ËÁ¥½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¡×¡ÖÅß¾ì¤Ï³¤¹Ó¤ì¤ë¤«¤é¤Í¡×
´¨¤µ¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢É÷¤âÇÈ¤â¶¯¤¯¤Ê¤ê¡¢Á¥¤ò½Ð¤»¤ëÆü¤â¸Â¤é¤ì¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢¿Í¼ê¤ÈÅ·¸õ¡¢¤³¤ÎÆó¤Ä¤¬Â·¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç½Ð¹Ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¡£
1½µ´Ö¸å¡£½ù¡¹¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¥¢¥¦¥È¥ê¥¬¡¼¤ÎÀèÃ¼¤â¡¢¤è¤êÇÈ¤òÀÚ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ëºï¤ê¡¢Á¥¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤Æ½àÈ÷´°Î»¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö´°àú¤ÊÆü¤Ç¤¹¤è¤Í¡©À²¤ì¤À¤·¡×¼ã´³¤ÎÉ÷¤Ï¤¢¤ë¤¬Å·µ¤¤ÏÎÉ¹¥¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¾ò·ï¡¢¿·¤¿¤Ê¾èÁÈ°÷¤È¤·¤Æ¡¢¾ëÅç¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¶ÛµÞ¾·½¸¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÍè¤Þ¤·¤¿¤Í¡¢¤Ä¤¤¤Ë¡ª¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×DASHÅç½é¾åÎ¦¤ÎSixTONES¡¦郄ÃÏ¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢ÊÌ¤ÎÅç¤Ë¾åÎ¦¤·¤¿»þ¤ËÈ÷¤¨¡¢¡Ö¶á¤¯¤ÎÅç¤ÈËÇ°×¤ò¤·¤¿¤¤¤«¤é¡¢Åç¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤ò»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×DASHÅç»º¤ÎÌ£Á¹¤äÁô±ö¤Ê¤É¤òËÇ°×ÉÊ¤Ë¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¾ëÅç¤¬¥³¥Ä¥³¥Ä½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡¢¶¯Îõ¤Ê½¤¤¤òÊü¤ÄÆæ¤ÎÉºÃåÊª¤â¡¢Ç°¤Î°Ù¤¤¤¯¤Ä¤«ÀÑ¤ß¹þ¤ß¡¢½àÈ÷¤ÏÀ°¤Ã¤¿¡£½é¤á¤Æ¤ÎÂç³¤¸¶¤Ø¤ÎÄ©Àï¡¢ÂÎÎÏ¤Î¤¢¤ë¼ã¼ê¤Ç¡¢¼Â¸³Åª½Ð¹Ò¤ò¡ª
¡ÖÉ÷¶¯¤¤¤ï¡×É÷Â®¤ÏÌó9m/s¡£¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤òÆ¨¤»¤Ð¡¢¤Þ¤¿¤¤¤Ä½Ð¹Ò¤Ç¤¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤Þ¤º¤Ï´ß¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤é¤º¡¢¹ÁÀ×¤ò½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡©
郄ÃÏ¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â²Ã¤ï¤ê¡¢¤³¤®¼ê¤Ï4¿Í¡£¥·¥ó¥¿¥í¡¼¤ÈÄ¹Îæ¤µ¤ó¤ÇÁ¥¤Î¿ÊÏ©¤ò·è¤á¤ëÂÉ¤ò¤È¤ë¡£¤È¡¢Æóµé¾®·¿Á¥ÇõÁà½Ä»ÎÌÈµö¤â»ý¤Ä郄ÃÏ¡ÖºÇ½é¡¢Á¥¼ó¤òº¸¤Ë¸þ¤±¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡©¡×
Ä¹Îæ¤µ¤ó¡Ö¹ÁÀ×½Ð¤¿¤éº¸¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡£É÷¤¬º¸¤«¤é±¦¤Ë¿á¤¤¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤ÆµÕ¤é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¹ÁÀ×¤Î½Ð¸ýÉÕ¶á¤ÏÅç¤Î´Ö¤«¤éÉ÷¤¬¿á¤È´¤±¤ë¶¯É÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¡£
´ßÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ì¤ÐÇËÂ»¤Î¶²¤ì¤â¡£É÷¤ËÎ®¤µ¤ì¤º¡¢ÁàÁ¥¤Ç¤¤ë¤«¡©¡Ö¾ÃÇÈ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÅö¤¿¤ë¤«¤é¥Þ¥¸¤Ç¤³¤¤¤Ç¡¼¡ª¡×¶¯É÷¤ËÎ®¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¤³¤®¤ÈÂÉ¤ÎÁàºî¤Ç¡Ö½Ð¤ë¤¾¡ª¹ÁÀ×¤ò¡ª¡×
¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÈÁ¤¤¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¡ÖÈ¿¼ÍÏ§ÌÜ»Ø¤·¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏËÌÊý¸þ¤«¤é¤ÎÉ÷¡£¹ÁÀ×¤ò½Ð¤¿¤éÈ¿¼ÍÏ§Â¦¤Ë¿Ê¤ß¡¢Âç¤¤¯±¦²ó¤ê¤Ç²¤Ø¡£
¡Ö½çÄ´¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤ë¡ª¡×¶¯É÷¤ò¤Þ¤È¤â¤Ë¼õ¤±¤ë¤ÈÁ¥¤¬·¹¤¯¤¬¡¢Å¬ÅÙ¤ËÉ÷¤òÆ¨¤¬¤¹´¶³Ð¤òÂÎ¤ÇÄÏ¤ß¡¢¡Ö¥·¥ó¥¿¥í¡¼¤Î(É÷¤Î)¼õ¤±Êý¾å¼ê¡ª¤Á¤ã¤ó¤ÈÈÁÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¡×
¤½¤³¤Ç¡¢ÂÉ¼è¤ê¤âÄ©Àï¡£¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÈ¿¼ÍÏ§¤ÎÊý¤Ë¸þ¤¤¤¿¡×¥Ñ¥É¥ë¤ò¶Ê¤¬¤ê¤¿¤¤Êý¸þ¤ËÎ©¤Æ¤ì¤Ð¡¢¿å¤ÎÄñ¹³¤ÇÁ¥¤ÎÊý¸þÅ¾´¹¤¬²ÄÇ½¡£
¤³¤Î¤Þ¤ÞÉ÷¤òÍøÍÑ¤·¤Æ²¤Ø¡Ä¤¬¡¢¡Ö¤ä¤Ð¤¤¡¢É÷¤¬¶¯¤¤¡ª¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤³¤¤¤Ç¡ª¡×ÆÍÁ³¤Î¶¯É÷¤¬¡ªÁàÁ¥¤â¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤º¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï´ä¾ì¤Ë·ãÆÍ¤Î²ÄÇ½À¤â¡£Å¾Ê¤¤É¤³¤í¤ÎÁû¤®¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤³¤³¤Ç¥·¥ó¥¿¥í¡¼¡¢ÑëÆá¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¡ÖHELP¡ª¡ª¡ª¡×¾ëÅçÉÔºß¤ÎÃæ¡¢¼ã¼ê¤À¤±¤Ç¥È¥é¥¤¤·¤Æ¤ß¤¿¤¬¡¢½é¤á¤Æ¤Î¹Ò¹Ôµ÷Î¥¤Ï¤ï¤º¤«Ìó500m¡£
¤À¤¬¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï½ª¤ï¤ì¤Ê¤¤¡£Æü¤ò²þ¤á¡¢¾ëÅç¡Ö(Á¥¤Î)·ÁÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Í¡×¡ÖÁ°²ó¤Î¹Ò³¤¤ò·Ð¤ÆÈ¿¾Ê¤ÈÂÐºö¤Ç¤¹¡×郄ÃÏ¤ÎÈ¯°Æ¤Ç¡¢¤â¤Ã¤ÈÉâÎÏ¤ò¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¥¢¥¦¥È¥ê¥¬¡¼¤òÁý¤ä¤¹²þÎÉ¡£
¡Öº£Æü¤Ï1ÈÖ¶á¤¤Åç¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¡Ö¤É¤ó¤Ê¼ê»È¤Ã¤Æ¤Ç¤â¾åÎ¦¤¹¤ë¡ª¡×ÎÙ¤ÎÅç¤Ø¤Î¹Ò³¤¤Ï¡¢´öÅÙ¤È¤Ê¤¯¹ÓÇÈ¤È¶¯É÷¤ËÁË¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡¢³«Âó³«»Ï°ÊÍè¤ÎÌ´¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢º£¤Îµ¨Àá¤Ë¤ÏÄÁ¤·¤¤²º¤ä¤«¤ÊÉ÷¡£¤³¤Îµ¡¤òÆ¨¤¹¤Ê¡ª¤¤¤¶¡ª¡ÖÌîÏº¶¦¡Á¡ªÄö¤ò¾å¤²¤í¡×¡Ö½Ð¹Ò¤¸¤ã¡¼¡ª¡ª¤è¤Ã¤·¤ã¡¢¹Ô¤¯¤¾¡¼¡ª¡×
¤È¡¢¹ÁÀ×¤«¤é½Ð¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¡Ö¿Ê¹ÔÊý¸þ¤Ë2¤ÄÅç¤¬¸«¤¨¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö±¦Â¦¤Î¥Ç¥«¤¤Åç¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¡ª¡×ÌÜÉ¸¤ÏDASHÅç¤ÎÆîÀ¾Ìó12km¤ÎÅç¡£³«Âó13Ç¯¡¢»Ï¤Þ¤Ã¤Æ°ÊÍè¤ÎÂç¹Ò³¤¡ª
¤Ê¤é¤Ð¡¢¡ÖÌîÏº¶¦¡¢ÈÁ¤òÄ¥¤ì¡Á¡ª¡×¡Ö¤µ¤¢É÷¼õ¤±¤Þ¤¹¤è¡¢¤³¤³¤«¤é¡ª¡×Á¥¤ÎÁàÁ¥¤Ï¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¡£
ÈÁ¤òÄ¥¤ê¡¢¶Ê¤¬¤ê¤¿¤¤Êý¸þ¤ËÂÉ¤òÆþ¤ì¡¢ÈÁ¤È¼ê¤³¤®¤Î¿ä¿ÊÎÏ¤Ç¡ª
½Ð¹Ò¤«¤é¤ª¤è¤½20Ê¬¡¢½é¹Ò³¤¤¬±³¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÖDASHÅç¤ÎÎÎ°è¤«¤é´°Á´¤Ë½Ð¤Æ¤ë¡ª¡×¡Ö(ÌÜ»Ø¤¹Åç¤Ë)³¤Â±²¦¤ÎÊõ¤¬Ì²¤Ã¤Æ¤ë¤«¤â¡×¡Ö²¿Åç¤Ã¤ÆÌ¾ÉÕ¤±¤ë¡©¡×¡ÖÊõÅç¤Ç¤·¤ç¤¦¡ª¡×
¤½¤·¤Æ¡¢¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡ÖÀÐ¤À¡Ä¸þ¤³¤¦¤ÎÅç¤Î³¤´ß¤Ïº½¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡×DASHÅç»Ï¤Þ¤Ã¤Æ°ÊÍè¤ÎÂçËÁ¸±¡ª²Ì¤¿¤·¤ÆÎÙ¤ÎÅç¤Ø¡¢Èá´ê¤Î½é¾åÎ¦¤Ê¤ë¤«¡ª¡©